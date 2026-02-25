English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  सोने-चांदी मागोमाग तांबही महागलं, जागतिक घडामोडींचा परिणाम

सोने-चांदी मागोमाग तांबही महागलं, जागतिक घडामोडींचा परिणाम

Gold Silve Copper Price Today : सोने-चांदी पाठोपाठ आता तांब्याच्या दरांनी उच्चांक गाठला आहे. कॉपर आता गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम पर्याय होत चालला आहे. ग्लोबल आणि लोकल इंडस्ट्रीमध्ये याची मागणी वाढत आहे. तांब्याचा दर आधी  काय होता आणि आता कितीने वाढलाय ते पाहूया.

Dakshata Thasale | Feb 25, 2026, 08:15 AM IST
Copper Price Hike

Copper Price Hike Reason : सोने आणि चांदीप्रमाणेच आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांब्याच्या किमतीतही थोडीशी वाढ होताना दिसत आहे. कालच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि भारतादरम्यान व्यापार कराराची घोषणा केली. 

Copper Price Hike

कमोडिटी बाजारातील ही वाढ अनेक गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकते. तांब्याच्या किमती अजूनही त्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकापेक्षा खूपच कमी आहेत, त्यामुळे तांब्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा एक चांगला प्रवेशबिंदू असू शकतो.

Copper Price Hike

2026 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आणि इलेक्ट्रिक आणि वाहन क्षेत्रांवर भर दिला आहे. यामुळे भविष्यात भारतात तांब्याची मागणी कायम राहील. मागणी वाढली की किमतीही वाढतात. एमसीएक्सवर गुंतवणूकदार तांब्यात सातत्याने गुंतवणूक करत आहेत. काल बाजार उघडल्यापासून तांब्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. जागतिक आणि स्थानिक उद्योगांच्या मागणीमुळे तांब्याने प्रति किलो ₹1175 ची लक्षणीय पातळी ओलांडली आहे.

बाजाराची स्थिती

Copper Price Hike

सकाळच्या सत्रात वाढीसह सुरुवात झाल्यानंतर, तांब्याचा भाव ₹1175.85  वर व्यवहार करत राहिला. बाजारात दिसणारा शॉर्ट-कव्हरिंग सूचित करतो की तांब्याच्या किमती भविष्यात ₹11190 ते ₹1200 च्या प्रतिकार पातळीपर्यंत पोहोचू शकतात.  

वाढीमागील कारणे काय?

Copper Price Hike

तांब्याचा वापर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. जगभरातील अनेक देश हरित ऊर्जेकडे वळत आहेत, ज्यामुळे त्याची मागणी वाढत आहे. चिली आणि पेरूसारख्या प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय दिसून आला आहे. जेव्हा पुरवठा कमी असतो तेव्हा दर सतत वाढत असतात. डॉलर निर्देशांकातील हालचालींचा तांब्याच्या किमतींवरही परिणाम होत आहे.

गुंतवणूकदारांचा काय सल्ला?

Copper Price Hike

बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तांब्याचा सध्या तेजीच्या झोनमध्ये आहे. 1185 पातळीचा प्रतिकार कायम आहे. जर तांबे या पातळीपेक्षा वर राहिला तर मार्च फ्युचर्समध्ये किमती 1220 पर्यंत पोहोचू शकतात. गुंतवणूकदारांना स्टॉप लॉससह खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे, कारण बेस मेटलमध्ये वेगाने चढ-उतार होतात. तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की भू-राजकीय तणावाच्या काळात सोने आणि चांदीने चांगली कामगिरी केली आहे. तांब्याच्या वाढत्या मागणीमुळे, किमतींमध्ये अचानक वाढ झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

पुरवठ्याची कमतरता

Copper Price Hike

चिली, पेरू आणि इंडोनेशिया सारख्या प्रमुख उत्पादक देशांमधील खाणींमधील उत्पादन घटले आहे. तसेच, अनेक ठिकाणी मजूर टंचाई आणि तांत्रिक अडचणींमुळे तांब्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.

नवीन तंत्रज्ञानाची मागणी (Green Energy & AI):

Copper Price Hike

इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सोलर पॅनेल आणि विंड टर्बाइन्समध्ये तांब्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे वाढणाऱ्या 'डेटा सेंटर्स'साठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळेही तांब्याची मागणी प्रचंड वाढली आहे.

भारतातील औद्योगिक मागणी

Copper Price Hike

 भारतात पायाभूत सुविधांचा विकास (Infrastructure expansion) आणि वीज क्षेत्रातील सुधारणांमुळे तांब्याची मागणी वाढली आहे. स्टरलाईट सारखे मोठे प्रकल्प बंद असल्याने भारत आयातीवर जास्त अवलंबून आहे, ज्यामुळे जागतिक दरवाढीचा थेट परिणाम स्थानिक दरांवर होत आहे.

जागतिक धोरणे आणि गुंतवणूक

Copper Price Hike

 अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची धोरणे आणि जागतिक व्यापार शुल्कातील (Tariffs) बदल यामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून तांब्याकडे वळत आहेत. चिनी बाजारपेठेतील सुधारणा: चीन हा तांब्याचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तेथील उत्पादक क्षेत्रातील सुधारणांमुळे मागणी वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत. 

