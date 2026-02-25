सोने-चांदी मागोमाग तांबही महागलं, जागतिक घडामोडींचा परिणाम
Gold Silve Copper Price Today : सोने-चांदी पाठोपाठ आता तांब्याच्या दरांनी उच्चांक गाठला आहे. कॉपर आता गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम पर्याय होत चालला आहे. ग्लोबल आणि लोकल इंडस्ट्रीमध्ये याची मागणी वाढत आहे. तांब्याचा दर आधी काय होता आणि आता कितीने वाढलाय ते पाहूया.
Dakshata Thasale | Feb 25, 2026, 08:15 AM IST
1/10
2/10
3/10
2026 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आणि इलेक्ट्रिक आणि वाहन क्षेत्रांवर भर दिला आहे. यामुळे भविष्यात भारतात तांब्याची मागणी कायम राहील. मागणी वाढली की किमतीही वाढतात. एमसीएक्सवर गुंतवणूकदार तांब्यात सातत्याने गुंतवणूक करत आहेत. काल बाजार उघडल्यापासून तांब्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. जागतिक आणि स्थानिक उद्योगांच्या मागणीमुळे तांब्याने प्रति किलो ₹1175 ची लक्षणीय पातळी ओलांडली आहे.
4/10
बाजाराची स्थिती
5/10
वाढीमागील कारणे काय?
तांब्याचा वापर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात केला जातो. जगभरातील अनेक देश हरित ऊर्जेकडे वळत आहेत, ज्यामुळे त्याची मागणी वाढत आहे. चिली आणि पेरूसारख्या प्रमुख उत्पादक देशांमध्ये जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय दिसून आला आहे. जेव्हा पुरवठा कमी असतो तेव्हा दर सतत वाढत असतात. डॉलर निर्देशांकातील हालचालींचा तांब्याच्या किमतींवरही परिणाम होत आहे.
6/10
गुंतवणूकदारांचा काय सल्ला?
बाजारातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तांब्याचा सध्या तेजीच्या झोनमध्ये आहे. 1185 पातळीचा प्रतिकार कायम आहे. जर तांबे या पातळीपेक्षा वर राहिला तर मार्च फ्युचर्समध्ये किमती 1220 पर्यंत पोहोचू शकतात. गुंतवणूकदारांना स्टॉप लॉससह खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे, कारण बेस मेटलमध्ये वेगाने चढ-उतार होतात. तज्ञांचा असाही विश्वास आहे की भू-राजकीय तणावाच्या काळात सोने आणि चांदीने चांगली कामगिरी केली आहे. तांब्याच्या वाढत्या मागणीमुळे, किमतींमध्ये अचानक वाढ झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
7/10
पुरवठ्याची कमतरता
8/10
नवीन तंत्रज्ञानाची मागणी (Green Energy & AI):
9/10
भारतातील औद्योगिक मागणी
10/10