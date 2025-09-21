English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
किती दिवसांनी बेडशीट बदलावी? आजारांपासून वाचण्यासाठी जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती

 how many days should bed sheets be changed?: बेडशीट हे प्रत्येकांच्या घरात असते. पण अनेकदा याकडे दुर्लक्ष करतो. पण बेडशीट किती दिवसांनी बदलावी जेणेकरून आजार होऊ नये हे जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Sep 21, 2025, 01:17 PM IST
आपल्या दैनंदिन जीवनात स्वच्छतेचं प्रचंड महत्त्व आहे. घराची साफसफाई, कपडे धुणं, बाथरूम स्वच्छ ठेवणं याला आपण प्राधान्य देतो. पण, बेडशीट स्वच्छतेकडे मात्र अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं.   

झोपताना आपण तासन्तास बेडशीटवर झोपतो, त्यामुळे त्यावर घाम, धूळ, त्वचेचे कण, केस, जंतू आणि कधीकधी अन्नाचे कणही साचतात. अशा परिस्थितीत बेडशीट वेळेवर न बदलल्यास संसर्गजन्य आजार होण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे प्रश्न पडतो की, नक्की किती दिवसांच्या अंतराने बेडशीट बदलावी?  

बेडशीट किती वेळाने बदलावी?

तज्ज्ञांच्या मते, सामान्य परिस्थितीत आठवड्यातून किमान एकदा बेडशीट बदलणं आवश्यक आहे. यामुळे धूळकण, जीवाणू, घाम आणि दुर्गंधीपासून मुक्ती मिळते. मात्र, जर घरात लहान मुलं असतील, पाळीव प्राणी असतील किंवा एखादा व्यक्ती आजारी असेल, तर बेडशीट ३-४ दिवसांनी नक्की बदलावी.

बेडशीट वेळेवर न बदलल्यास काय होऊ शकतं?

त्वचेसंबंधी समस्या: घाणेरड्या बेडशीटवर झोपल्याने पिंपल्स, ऍलर्जी किंवा खाज सुटण्याची समस्या वाढते. श्वसनाचे त्रास: धूळ आणि जंतूंमुळे दमा, ऍलर्जी आणि सर्दी-खोकल्याचा धोका वाढतो. दुर्गंधी: घाम आणि घाणेमुळे बेडशीटला वास येतो, ज्यामुळे झोपेची गुणवत्ता कमी होते. जंतूंचा प्रसार: जर घरात कोणी आजारी असेल आणि त्याच बेडशीटवर इतरांनी झोप घेतली, तर संसर्ग पसरू शकतो.

कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?

उन्हाळ्यात जास्त घाम येत असल्याने बेडशीट ३-४ दिवसांनी बदलणं उत्तम. पावसाळ्यात आर्द्रतेमुळे बुरशी वाढते, त्यामुळे बेडशीट वेळेवर धुवून उन्हात वाळवणं आवश्यक. हिवाळ्यात घाम कमी येतो, पण धूळ आणि जंतूंपासून बचावासाठी आठवड्यातून एकदा बदलणं गरजेचं. बेडशीट बदलताना उशांचे अभ्रे (पिलो कव्हर) आणि ब्लँकेट कव्हरही धुवावं.

बेडशीट धुण्याची योग्य पद्धत

नेहमी कोमट पाण्यात बेडशीट धुवावं. अँटीबॅक्टेरियल डिटर्जंटचा वापर केल्यास जंतू नष्ट होतात. धुतल्यानंतर सूर्यप्रकाशात नीट वाळवणं सर्वात महत्त्वाचं. सूर्यकिरणांमुळे जंतू मरतात. शक्य असल्यास बेडशीट इस्त्री करावी, कारण उष्णतेमुळेही जंतू नष्ट होतात.

बेडशीट नियमित बदलल्याने स्वच्छता राखली जाते, झोपेची गुणवत्ता सुधारते आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्वचेचे व श्वसनाचे आजार होण्याचा धोका कमी होतो. हे केवळ स्वच्छतेसाठीच नाही तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे.  

 एकंदरीत, आठवड्यातून एकदा बेडशीट बदलणं आवश्यक आहे, तर उन्हाळ्यात, पावसाळ्यात किंवा आजारपणात ते अधिक वेळा बदलणं योग्य ठरतं. ही साधी सवय अंगिकारल्यास आपण आणि आपल्या कुटुंबीयांचं आरोग्य चांगलं राहू शकतं.  

Surya Grahan 2025 : वर्षातील शेवटचं सूर्यग्रहण, सूतक काळ कोणता? भारतात कुठे दिसणार?

