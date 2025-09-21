किती दिवसांनी बेडशीट बदलावी? आजारांपासून वाचण्यासाठी जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती
how many days should bed sheets be changed?: बेडशीट हे प्रत्येकांच्या घरात असते. पण अनेकदा याकडे दुर्लक्ष करतो. पण बेडशीट किती दिवसांनी बदलावी जेणेकरून आजार होऊ नये हे जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Sep 21, 2025, 01:17 PM IST
बेडशीट किती वेळाने बदलावी?
बेडशीट वेळेवर न बदलल्यास काय होऊ शकतं?
त्वचेसंबंधी समस्या: घाणेरड्या बेडशीटवर झोपल्याने पिंपल्स, ऍलर्जी किंवा खाज सुटण्याची समस्या वाढते. श्वसनाचे त्रास: धूळ आणि जंतूंमुळे दमा, ऍलर्जी आणि सर्दी-खोकल्याचा धोका वाढतो. दुर्गंधी: घाम आणि घाणेमुळे बेडशीटला वास येतो, ज्यामुळे झोपेची गुणवत्ता कमी होते. जंतूंचा प्रसार: जर घरात कोणी आजारी असेल आणि त्याच बेडशीटवर इतरांनी झोप घेतली, तर संसर्ग पसरू शकतो.
कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे?
उन्हाळ्यात जास्त घाम येत असल्याने बेडशीट ३-४ दिवसांनी बदलणं उत्तम. पावसाळ्यात आर्द्रतेमुळे बुरशी वाढते, त्यामुळे बेडशीट वेळेवर धुवून उन्हात वाळवणं आवश्यक. हिवाळ्यात घाम कमी येतो, पण धूळ आणि जंतूंपासून बचावासाठी आठवड्यातून एकदा बदलणं गरजेचं. बेडशीट बदलताना उशांचे अभ्रे (पिलो कव्हर) आणि ब्लँकेट कव्हरही धुवावं.
बेडशीट धुण्याची योग्य पद्धत
