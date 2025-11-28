English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
इंडिगो, अकासानंतर एअर इंडिया एक्सप्रेसची घोषणा; 'या' 2 शहरांच्या प्रवासासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर

Navi Mumbai International Airport Update :  एअर इंडिया एक्स्प्रेस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट आपल्या उड्डाणासाठी सुरुवात केली आहे. 25 डिसेंबर 2025 ते बेंगळुरूसाठी डेली फ्लाइट आणि दिल्लीसाठी सप्ताहात पाच दिन प्रकाशित झाले.

Neha Choudhary | Nov 28, 2025, 08:44 PM IST
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (एनएमआयए) प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसने घोषणा केली आहे की या नवीन विमानतळावरून 25 डिसेंबर 2025 ला उड्डाणे सुरू करणार आहेत.

याच दिवशी एनएमआयएकडून पहिली व्यावसायिक उड्डाणे सुरू होतील. एअरलाइनने बेंगळुरू आणि दिल्लीसाठी सेवा सुरू करण्यात येणार असून अधिकृतपणे बुकिंग सुरू करण्यात आलं आहे.

एअर इंडिया एक्सप्रेस सुरुवातीला नवी मुंबई ते बेंगळुरू दररोज उड्डाणे चालवणार आहे. दिल्लीला जाणारी उड्डाणे मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार आणि रविवारी असणार आहे. यामुळे देशातील दोन प्रमुख केंद्रांना कनेक्टिव्हिटी मिळेल, ज्याची सुरुवात एनएमआयएपासून होणार आहे.

नवीन वर्षापासून प्रवासाची सोय वाढवली जाणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून दोन्ही मार्गांवर दिवसातून दोनदा विमानसेवा सुरू होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन्ही ठिकाणी पर्याय उपलब्ध होणार आहे. बेंगळुरू-दिल्ली मार्गावरील गर्दी कमी होणार आहे आणि शिवाय प्रवाशांना अधिक विमानाचा पर्याय मिळणार आहे. 

 एअर इंडिया एक्सप्रेसचे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक सिंग म्हणाले की, एनएमआयएच्या पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात सहभागी होण्यास एअरलाइन उत्सुक आहे. ते म्हणाले की, विमानतळ मुंबई आणि आसपासच्या परिसराची क्षमता वाढवेल आणि नवीन प्रवासी वाढ होण्यास मदत मिळणार आहे. 

एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, एअरलाइन महाराष्ट्रात आपली उपस्थिती सातत्याने वाढवत आहे. यामध्ये मुंबईहून आठवड्याला 130+ आणि पुण्याहून 90+ उड्डाणे समाविष्ट आहेत. 1 डिसेंबर 2025 पासून नागपूरहून बेंगळुरूला दिवसातून दोनदा सेवा सुरू केली जाईल. यावरून असे दिसून येते की एअरलाइन एनएमआयएसोबत तिची क्षमता आणि श्रेणी दोन्ही वाढवण्यास सज्ज आहे.

बेंगळुरू हे एअर इंडिया एक्सप्रेसचे सर्वात वेगाने वाढणारे केंद्र बनले आहे. प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलंय की एअरलाइन आता बेंगळुरूहून 530 हून अधिक आठवड्याच्या उड्डाणे चालवणार आहेत.

अलिकडेच, एअरलाइनने अहमदाबाद, चंदीगड, देहरादून, जोधपूर आणि उदयपूर येथे नवीन देशांतर्गत उड्डाणे सुरू केली आहेत. बँकॉक, जेद्दाह, कुवेत आणि रियाध येथे थेट आंतरराष्ट्रीय सेवा देखील सुरू करण्यात आल्या आहेत.

