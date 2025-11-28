इंडिगो, अकासानंतर एअर इंडिया एक्सप्रेसची घोषणा; 'या' 2 शहरांच्या प्रवासासाठी जावं लागणार नवी मुंबई विमानतळावर
Navi Mumbai International Airport Update : एअर इंडिया एक्स्प्रेस ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट आपल्या उड्डाणासाठी सुरुवात केली आहे. 25 डिसेंबर 2025 ते बेंगळुरूसाठी डेली फ्लाइट आणि दिल्लीसाठी सप्ताहात पाच दिन प्रकाशित झाले.
Neha Choudhary | Nov 28, 2025, 08:44 PM IST
नवीन वर्षापासून प्रवासाची सोय वाढवली जाणार आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून दोन्ही मार्गांवर दिवसातून दोनदा विमानसेवा सुरू होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन्ही ठिकाणी पर्याय उपलब्ध होणार आहे. बेंगळुरू-दिल्ली मार्गावरील गर्दी कमी होणार आहे आणि शिवाय प्रवाशांना अधिक विमानाचा पर्याय मिळणार आहे.
एका प्रसिद्धीपत्रकानुसार, एअरलाइन महाराष्ट्रात आपली उपस्थिती सातत्याने वाढवत आहे. यामध्ये मुंबईहून आठवड्याला 130+ आणि पुण्याहून 90+ उड्डाणे समाविष्ट आहेत. 1 डिसेंबर 2025 पासून नागपूरहून बेंगळुरूला दिवसातून दोनदा सेवा सुरू केली जाईल. यावरून असे दिसून येते की एअरलाइन एनएमआयएसोबत तिची क्षमता आणि श्रेणी दोन्ही वाढवण्यास सज्ज आहे.
