विराटचा फेव्हरेट ते SBI मॅनेजर... भारतीय क्रिकेटरचा थक्क करणारा प्रवास; 'या' SBI ब्रँचमध्ये तुम्ही त्याला भेटू शकता

क्रिकेटपटू निवृत्तिनंतरही क्रिकेटशीसंबंधित क्षेत्रांमध्येच कार्यरत असतात असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. मात्र याला अपवाद असलेल्या एका क्रिकेटरच्या करिअरच्या सेकेंड इनिंग्सबद्दल जाणून घेणार आहोत. एकेकाळी विराटसोबत खेळलेला हा क्रिकेटर सध्या एसबीआयमध्ये काम करतोय असं सांगितल्यास तुम्हालाही नक्कीच आश्चर्य वाटेल पण हे खरं आहे....
क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर सामान्यपणे खेळाडू क्रिकेट अकादमी किंवा कॉमेंट्री किंवा अशाच एखाद्या क्षेत्रात कार्यरत असतात ज्याचा क्रिकेटशी संबंध असतो. सध्या तर अशा अनेक क्रिकेट लीग आहेत की जिथे निवृत्त खेळाडू खेळू शकतात. यामुळे निवृत्तिनंतरही खेळाडू क्रिकेटशी जोडलेला असतो. मात्र काही खेळाडू याला अपवाद असतात.
असे अपवाद असलेले खेळाडू निवृत्त झाले की अगदी वेगळं क्षेत्र निवडतात की ज्याचा दुरान्वये क्रिकेटशी संबंध नसतो. असाच एक भारतीय क्रिकेटर निवृत्तीनंतर सर्वसामान्यासारखं आयुष्य जगत आहे. त्याच खेळाडूबद्दल जाणून घेऊयात...
आपण ज्या खेळाडूबद्दल बोलतोय तो खेळाडू एकेकाळी विराट कोहलीच्या आवडत्या सहकाऱ्यांपैकी एक होता असं सांगितलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. विराटच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ जेव्हा 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धा खेळला होता तेव्हा हा खेळाडू विराटसोबत खेळत होता. या खेळाडूचं नाव आहे सिद्धार्थ कौल!
खरं तर सिद्धार्थचं करिअर फार दिर्घकाळ चाललं नाही. मात्र तो जितक्या वर्ष क्रिकेटच्या मैदानावर होता तितका काळ त्याने खेळावर प्रभाव नक्की सोडला. 19 वर्षाखालील विश्वचषकासोबतच सिद्धार्थ भारतीय क्रिकेट संघाकडूनही खेळला आहे.
सिद्धार्थने भारतासाठी 3 एकदिवसीय सामने आणि तितकेच टी-20 सामने खेळले आहेत. मात्र कमी संधी मिळाल्याने संधीची वाट पाहून पाहून सिद्धार्थने 2024 मध्ये क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली.
भारतीय संघामध्ये सिद्धार्थला फारशी संधी मिळाली नाही. मात्र त्याने आयपीएलमध्ये आपली छाप सोडली. सिद्धार्थने आयपीएलमध्ये पहिल्यांदा 2008 साली सहभागी झाला तो कोलकाता नाइटरायडर्सच्या टीममधून!
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुकडून खेळण्याआधी 20 लाख रुपयांना सिद्धार्थला कोलकात्याच्या संघाने करारबद्ध केलं होतं. मात्र नंतर सिद्धार्थला आयपीएलमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नाही. सलग चार वर्ष सिद्धार्थला कोणत्याही संघाने विकत घेतलं नाही. अखेर आयपीएल 2013 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने सिद्धार्थला करारबद्ध करताना 50 लाखांना संघात सहभागी करुन घेतलं. त्यानंतर 2014 साली पुन्हा एकदा दिल्लीने सिद्धार्थला 45 लाख रुपयांना संघात कायम ठेवलं.
दिल्लीच्या संघाकडून दोन पर्वांमध्ये खेळल्यानंतर सिद्धार्थ सनराइझर्स हैदराबादच्या संघाकडून खेळला. पहिल्या दोन पर्वांमध्ये त्याला केवळ 20 लाख रुपये मिळाले. मात्र 2018 साली झालेल्या लिलावामध्ये सनरायझर्स हैदराबादच्या संघाने 3.80 कोटी रुपयांना संघात स्थान दिलं. त्यानंतर आयपीएल 2021 च्या पर्वामध्येही सनरायझर्सच्या संघाने कायम ठेवलं.
सनरायझर्सच्या संघानंतर सिद्धार्थ 2022 आणि 2023 च्या पर्वामध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुच्या संघाकडून खेळला. अवघ्या 75 लाखांना आरसीबीने सिद्धार्थला करारबद्ध केलं होतं. 2023 नंतर सिद्धार्थला पुन्हा आयपीएलमध्ये संधी मिळाली नाही. सिद्धार्थने आपल्या आयपीएल करिअरमध्ये 55 सामन्यात 58 विकेट्स घेतल्या. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 29 धावा देऊन 4 विकेट्स अशी राहिली.
घरगुती क्रिकेटमध्ये पंजाबकडून खेळलेला सिद्धार्थ निवृत्तीनंतर चंडीगढमधील स्टेट बॅक ऑफ इंडियाच्या शाखेत कार्यरत आहे. क्रिकेटमधून संन्यास घेतल्यानंतर सिद्धार्थ आपल्या करिअरच्या दुसऱ्या इनिंग्समध्येही दमदार कामगिरी करतोय.
भारतात असे फार कमी क्रिकेटर आहेत ज्यांनी निवृत्तीनंतर अशाप्रकारे सर्वसामान्यांशी संबंधित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यामुळेच सिद्धार्थ स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये काम करतोय ही माहिती समोर आल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)