English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन

पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांचा जन्म 31 मे 1725  रोजी जन्म झाला. महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील चौंडी या गावात अहिल्याबाई होळकरांचा जन्म झाला. अहिल्याबाई होळकर यांनी महिला सक्षमीकरण आणि समाज कल्याणासाठी काम केले. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 12, 2025, 07:21 PM IST
twitter
1/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

धार्मिक सहिष्णुता वाढवण्यात योगदान दिले आणि विविध समुदायांमध्ये एकोपा वाढवणे हा नेहमीच त्यांचा प्रयत्न होता. ज्या काळात स्त्रियांना शाळेत जाण्याची परवानगी नव्हती, तेव्हा अहिल्याबाईंच्या वडिलांनी त्यांना लिहायला आणि वाचायला शिकवलं. अशा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन.

twitter
2/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

इंग्रजांनाही दाद न देण्याची जिद्दच त्यांची न्यारी होती, राणी असूनही वेगळी जिची छाप होती, अशी राणी अहिल्याबाई होती..

twitter
3/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

उरी बाळगूनी स्वप्न मराठी सत्तेचे, बांधुनी तोरण हजारो गडकिल्ले-मंदिरांचे, घडविले जिने नव्या हिंदुस्तानाला, नमन त्या अहिल्यादेवीला..  

twitter
4/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

असंख्य राण्या झाल्या या जगात, पण पुण्यश्लोक कोणी नाही, गर्व जिचा आहे मराठी हृदयाला, एकच ती महाराणी, अहिल्यादेवी होळकर झाली..  

twitter
5/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

स्वातंत्र्य रक्षिण्या अपुले, ही वीर रणरागिनी झाली, ही गोरगरिबांची मायमाऊली ,थोर अहिल्या जन्मा आली..

twitter
6/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

घडविले जे जे आपण, करावे त्याचे रक्षण, बाणेदारपणे उत्तर देणाऱ्या, अहिल्याबाई ना त्रिवार वंदन.. 

twitter
7/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

आमची जनता, कारण उत्तम शासन, तत्वज्ञानी राणी होती अहिल्या राजमाता..  

twitter
8/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

मधुर होती जिची वाणी, अशी जन्मली तत्वज्ञानी राणी गाजवल्या जिने दिशा-दाही, तिच्या उत्तुंग कार्याला खरच सीमा नाही. सुखात नांदली 

twitter
9/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

लोककल्याणकारी राणी अहिल्या, राज्यकारभारात तरबेज होत्या, दीन-दुबळ्यांसाठी आईसमान, तत्वज्ञानी अन् कुशल संघटक होत्या.. 

twitter
10/10

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांना अभिवादन

Ahilyadevi Holkar Punyatithi 13 August

घाट, मंदिरे, विहिरी बांधल्या, समान तिला रंक नि राव, लोकांसाठी देह झिजवी, अहिल्याबाई होळकर तिचे नाव.. 

twitter
पुढील
अल्बम

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

पुढील अल्बम

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल

रोनाल्डोने गर्लफ्रेंड जॉर्जिनाला घातली हिऱ्याची अंगठी, किंमत ऐकून थक्क व्हाल 8
आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं &#039;महाराष्ट्र&#039; नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?

आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट?

आचार्य अत्रे यांच्यामुळे राज्याला मिळालं 'महाराष्ट्र' नाव, काय आहे यामागची खरी गोष्ट? 8
रणबीर कपूर ते अहान पांडेपर्यंत... डेब्यू चित्रपटासाठी बॉलिवूड कलाकारांना किती मिळाले मानधन? अनन्या पांडेचे मानधन ऐकून...

रणबीर कपूर ते अहान पांडेपर्यंत... डेब्यू चित्रपटासाठी बॉलिवूड कलाकारांना किती मिळाले मानधन? अनन्या पांडेचे मानधन ऐकून...

रणबीर कपूर ते अहान पांडेपर्यंत... डेब्यू चित्रपटासाठी बॉलिवूड कलाकारांना किती मिळाले मानधन? अनन्या पांडेचे मानधन ऐकून... 8
देशात भटक्या कुत्र्यांनी सर्वाधिक चावे कुठे घेतले? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

देशात भटक्या कुत्र्यांनी सर्वाधिक चावे कुठे घेतले? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

देशात भटक्या कुत्र्यांनी सर्वाधिक चावे कुठे घेतले? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर? 9