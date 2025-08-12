Ahilyabai Holkar Punyatithi Quotes : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मानवंदना, कोट्स खास मॅसेज, पोस्ट, स्टेटस शेअर करुन करा अभिवादन
पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांचा जन्म 31 मे 1725 रोजी जन्म झाला. महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील चौंडी या गावात अहिल्याबाई होळकरांचा जन्म झाला. अहिल्याबाई होळकर यांनी महिला सक्षमीकरण आणि समाज कल्याणासाठी काम केले.
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 12, 2025, 07:21 PM IST
धार्मिक सहिष्णुता वाढवण्यात योगदान दिले आणि विविध समुदायांमध्ये एकोपा वाढवणे हा नेहमीच त्यांचा प्रयत्न होता. ज्या काळात स्त्रियांना शाळेत जाण्याची परवानगी नव्हती, तेव्हा अहिल्याबाईंच्या वडिलांनी त्यांना लिहायला आणि वाचायला शिकवलं. अशा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन.
