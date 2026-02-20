English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • ₹400000000000...Microsoft ची मोठी घोषणा! भारतासह ग्लोबल साऊथमध्ये गुंतवणार तब्बल इतके कोटी

Microsoft to invest 50 billion in Global South: अमेरिकेतील दिग्गज टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टने मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ हे एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी (AI Impact Summit) भारत दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांनी समिट दरम्यान पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली. मायक्रोसॉफ्टच्या या गुंतवणुकीमुळे नेमका काय फायदा होणार आहे जाणून घ्या.   

Shivraj Yadav | Feb 20, 2026, 05:53 PM IST
Microsoft to invest 50 billion in Global South: मायक्रोसॉफ्टने भारतात सुरु असलेल्या AI Impact Summit 2026 दरम्यान एक मोठी घोषणा केली आहे. कंपनीने या दशकाच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच 2030 पर्यंत जवळपास 50 अरब डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे.   

AI शी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य विकासावर हा पैसा खर्च केला जाणार आहे. भारतीय चलनात पाहायला गेल्यास ही रक्कम जवळपास 4 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. मायक्रोसॉफ्टचे Vice Chairman आणि President  म्हणजेच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ यांनी ही घोषणा केली आहे.   

AI म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा फायदा अद्याप जगामध्ये समान प्रकारे झालेला नाही. काही देशांमध्ये एआय वेगाने वाढत असताना, अनेक देशांमध्ये अद्याप ते तितक्या प्रमाणात पोहोचलेलं नाही. कंपनीची इच्छा आहे की, AI फक्त मोठे देश आणि मोठ्या कंपन्यांपुरतं मर्यादित राहू नये. ते सामन्यांपर्यंतही पोहोचलं पाहिजे.   

ब्रॅड स्मिथ यांनी म्हटलं आहे की, ग्लोबल साऊथ म्हणजेच भारत, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेसारख्या देशात AI संदर्भात मोठी संधी आहे. येथे कौशल्यही आहे आणि युजर्सदेखील आहेत. पण योग्य पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षणाशिवाय AI चा पूर्ण फायदा मिळणार नाही.   

डेटा सेंटर आणि क्लाउड इंफ्रा वर फोकस

मायक्रोसॉफ्ट हीच पोकळी भरून काढू इच्छित आहे. कंपनी स्थानिक पातळीवर एआय डेटा सेंटर्स, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआय कौशल्ये वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. भविष्यात अधिकाधिक लोक एआय टूल्सचा प्रभावीपणे वापर करू शकतील यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना एआयशी जोडण्याची देखील त्यांची योजना आहे.  

मायक्रोसॉफ्टने असेही स्पष्ट केले की भारत ही केवळ त्यांच्यासाठी एक मोठी बाजारपेठ नाही तर एआय वाढीचे एक प्रमुख केंद्र आहे.   

कंपनी आधीच भारतात क्लाउड आणि एआय पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. या नवीन घोषणेमुळे, भारतातील डेटा सेंटर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि एआयशी संबंधित स्टार्टअप्सना देखील फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे.  

गुगलदेखील करणार गुंतवणूक

एआय इम्पॅक्ट समिट दरम्यान, सुंदर पिचाई यांनी पुढील पाच वर्षांत भारतात 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. हे बहुतेक डेटा सेंटर बांधण्यासाठी असेल जे एआयसह तंत्रज्ञानाला प्रगत करतील. याचा केवळ भारतालाच नव्हे तर इतर देशांनाही मोठा फायदा होईल.  

