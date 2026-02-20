₹400000000000...Microsoft ची मोठी घोषणा! भारतासह ग्लोबल साऊथमध्ये गुंतवणार तब्बल इतके कोटी
Microsoft to invest 50 billion in Global South: अमेरिकेतील दिग्गज टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टने मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि अध्यक्ष ब्रॅड स्मिथ हे एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी (AI Impact Summit) भारत दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांनी समिट दरम्यान पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली. मायक्रोसॉफ्टच्या या गुंतवणुकीमुळे नेमका काय फायदा होणार आहे जाणून घ्या.
Shivraj Yadav | Feb 20, 2026, 05:53 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
डेटा सेंटर आणि क्लाउड इंफ्रा वर फोकस
6/8
7/8