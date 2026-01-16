अमिताभ बच्चन 'हमजा', विनोद खन्ना 'रहमान डकैत'; AI ने तयार केले धुरंधरचे काल्पनिक पण जबरदस्त फोटो
धुरंधर चित्रपट रिलीज होऊन 40 दिवसांहून अधिक दिवस झाले आहेत, तरीही चित्रपटाची जादू अद्यापही कमी झालेली नाही. बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड तोडल्यानंतर, या चित्रपटाने रणवीर सिंगला दमदार पुनरागमन दिलं आहे. तसंच अक्षय खन्नालाही स्टारडम दिलं आहे. आता, कल्पना करा की धुरंधर चार दशकांपूर्वी बनवला गेला असता तर या भूमिकांमध्ये कोण असतं?
Shivraj Yadav | Jan 16, 2026, 10:01 AM IST
अमिताभ बच्चन हमजा अल मजारीच्या भूमिकेत
एआय आर्टिस्ट आणि लघुपट निर्माता सौविकने अलीकडेच इंस्टाग्रामवर जर हा चित्रपट 1980 च्या दशकात तयार झाला असता तर काय झालं असतं असा विचार केला. त्याने एआयच्या सहाय्याने फोटो बनवले असून, अमिताभ बच्चन यांना रणवीर सिंगच्या भूमिकेत दाखवलं आहे. हा फोटो पाहिल्यानंतर अमिताभ यांनीही अत्यंत चोखपणे भूमिका साकारली असती असं दिसत आहे. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)
विनोद खन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत
परवीन बाबी
श्रीदेवी
जॅकी श्रॉफ
परेश रावल
ऋषी कपूर
