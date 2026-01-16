English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  अमिताभ बच्चन हमजा, विनोद खन्ना रहमान डकैत; AI ने तयार केले धुरंधरचे काल्पनिक पण जबरदस्त फोटो

अमिताभ बच्चन 'हमजा', विनोद खन्ना 'रहमान डकैत'; AI ने तयार केले धुरंधरचे काल्पनिक पण जबरदस्त फोटो

धुरंधर चित्रपट रिलीज होऊन 40 दिवसांहून अधिक दिवस झाले आहेत, तरीही चित्रपटाची जादू अद्यापही कमी झालेली नाही. बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड तोडल्यानंतर, या चित्रपटाने रणवीर सिंगला दमदार पुनरागमन दिलं आहे. तसंच अक्षय खन्नालाही स्टारडम दिलं आहे. आता, कल्पना करा की धुरंधर चार दशकांपूर्वी बनवला गेला असता तर या भूमिकांमध्ये कोण असतं?  

Shivraj Yadav | Jan 16, 2026, 10:01 AM IST
1/11

धुरंधर चित्रपट रिलीज होऊन 40 दिवसांहून अधिक दिवस झाले आहेत, तरीही चित्रपटाची जादू अद्यापही कमी झालेली नाही. बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड तोडल्यानंतर, या चित्रपटाने रणवीर सिंगला दमदार पुनरागमन दिलं आहे. तसंच अक्षय खन्नालाही स्टारडम दिलं आहे. आता, कल्पना करा की धुरंधर चार दशकांपूर्वी बनवला गेला असता तर या भूमिकांमध्ये कोण असतं?  

2/11

अमिताभ बच्चन हमजा अल मजारीच्या भूमिकेत

एआय आर्टिस्ट आणि लघुपट निर्माता सौविकने अलीकडेच इंस्टाग्रामवर जर हा चित्रपट 1980 च्या दशकात तयार झाला असता तर काय झालं असतं असा विचार केला. त्याने एआयच्या सहाय्याने फोटो बनवले असून, अमिताभ बच्चन यांना रणवीर सिंगच्या भूमिकेत दाखवलं आहे. हा फोटो पाहिल्यानंतर अमिताभ यांनीही अत्यंत चोखपणे भूमिका साकारली असती असं दिसत आहे. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

3/11

विनोद खन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत

एकेकाळी अमिताभ बच्चन यांचे सर्वात मोठे स्पर्धक मानले जाणारे विनोद खन्ना यांची पडद्यावरील उपस्थिती जबरदस्त होती. त्यांची रहमान डकैतच्या भूमिकेत कल्पना करण्यात आली आहे. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

4/11

परवीन बाबी

परवीन बाबीची कल्पना रहमान डकैतची ऑन-स्क्रीन पत्नी उल्फत म्हणून करण्यात आली आहे.(Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

5/11

श्रीदेवी

श्रीदेवीला यालिनाच्या भूमिकेत दाखवण्यात आलं आहे. सारा अर्जुनने ही भूमिका साकारली आहे.(Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

6/11

अमरीश पुरी

अमरीश पुरी एसपी असलमच्या भूमिकेत अगदी चपखल दिसत आहेत.(Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

7/11

जॅकी श्रॉफ

जॅकी श्रॉफ मेजर इक्बालची भूमिका साकारताना योग्य दिसल असता. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

8/11

परेश रावल

ऋषी कपूर उजैर आणि परेश रावल अजय सन्याल यांच्या भूमिकेत दाखवण्यात आलं आहे. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

9/11

ऋषी कपूर

५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या धुरंधर चित्रपटाने सुरुवात थोडी धीम्या गतीने केली पण आठवड्याच्या शेवटी त्याला गती मिळाली. हा चित्रपट 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट ठरला आहे. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

10/11

तो अधिकृतपणे 'दंगल', 'बाहुबली २: द कन्क्लुजन' आणि 'पुष्पा २: द रूल' या चित्रपटांमध्ये सामील होऊन आतापर्यंतच्या पाच सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांमध्ये सामील झाला आहे. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

11/11

आरआरआरला मागे टाकत, धुरंधर सध्या चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट ढाला आहे, ज्याची जगभरातील कमाई 1300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. (Photo: Souvik Rooj/Instagram)  

