  • अमेरिका-इराण युद्धाचा Air India ला मोठा फटका! 100 उड्डाणं रद्द करण्याचा निर्णय, या देशांमध्ये विमानं जाणारच नाहीत?

अमेरिका-इराण युद्धाचा Air India ला मोठा फटका! 100 उड्डाणं रद्द करण्याचा निर्णय, या देशांमध्ये विमानं जाणारच नाहीत?

FTA News: अमेरिका-इराण युद्धामुळे देशभरात महागाई वाढत चालली आहे. याचा परिणाम विमानांच्या उड्डाणावरही होत आहे. नुकतंच एअर इंडियाने उड्डाणांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे.   

Shivraj Yadav | May 01, 2026, 09:05 PM IST
US-Iran War: अमेरिका-इराण युद्धामुळे भारताचं होणारं नुकसान दिवसेंदिवस वाढत आहे. भारतात रोज कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे महागाई वाढत आहे. अलीकडेच, एटीएफ (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) च्या किमती वाढल्या आहेत, ज्याचा परिणाम विमान वाहतूक उद्योगावर होत आहे. परिणामी, विमान कंपन्या उड्डाणांची संख्या कमी करण्याचा विचार करत आहेत.   

एअर इंडियाची उड्डाणं रद्द

ET च्या रिपोर्टनुसार, एअर इंडियाने आपल्या दैनंदिन उड्डाणांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या एअर इंडियाची आंतरराष्ट्रीय आणि डोमेस्टिक अशी मिळून 11 हजार विमानं उड्डाण करत आहेत.   

आता नव्या निर्णयानुसार, यामधील 100 विमानांचं उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जून महिन्यापासून ही कपात केली जाणार आहे.   

पाकिस्तानही ठरतोय कारणीभूत

खरं तर, इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे पाकिस्तानची हवाई हद्द सध्या बंद आहे. परिणामी, भारतातून युरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरसाठी उड्डाण करणाऱ्या विमानांना लांबच्या मार्गांनी जावे लागत आहे, ज्यामुळे इंधनाचा वापर वाढतो आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्चही वाढतो. हा निर्णय याच कारणामुळेही घेण्यात आला आहे.  

शुक्रवारी एटीएफच्या दरात पुन्हा वाढ

शुक्रवारी, दिल्लीत एटीएफ (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) चा दर प्रति किलोलिटर ₹136,082 वरून ₹143,335 पर्यंत वाढला. ही 5.33% दरवाढ सलग दुसऱ्या महिन्यात झाली असून, त्याचा परिणाम विमानसेवांवर होत आहे. 

यापूर्वी सोमवारी, इंडिगो, एअर इंडिया आणि स्पाईसजेटचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्सने (एफआयए) इशारा दिला होता की, जर सरकारने खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत, तर सेवा स्थगित राहतील.  

या मार्गांना बसणार फटका

युरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरला जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर सर्वात मोठी कपात अपेक्षित आहे, जिथे इंधनाचा वापर सर्वाधिक आहे आणि नफ्यावर दबाव आहे.  

दिल्ली आणि मुंबईला लंडन, पॅरिस, न्यूयॉर्क, टोरोंटो, सॅन फ्रान्सिस्को, सिडनी आणि मेलबर्नशी जोडणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर उड्डाणे कमी होण्याची शक्यता आहे. 'मिंट'च्या मते, सिंगापूरसारख्या जास्त मागणी असलेल्या बाजारपेठांमध्येही कपात होऊ शकते.  

