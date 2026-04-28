English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
  • भारतावर हवाई संकट! विमानं बंद पडण्याची शक्यता; Airlines कंपन्यांकडून सरकारकडे तात्काळ मदतीसाठी याचना

भारतावर हवाई संकट! विमानं बंद पडण्याची शक्यता; Airlines कंपन्यांकडून सरकारकडे तात्काळ मदतीसाठी याचना

ATF Price Rise: FIA ने सरकारकडे मदतीसाठी विनवणी केली आहे. जर त्यांना दिलासा मिळाला नाही तर विमानं रद्द होण्याची किंवा त्यांचं उड्डाण न होण्याचा धोका आहे.   

Shivraj Yadav | Apr 28, 2026, 05:03 PM IST
twitter
1/8

FIA चं नागरी उड्डायण मंत्रालयाला तातडीचं पत्र

ATF Price Rise: फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस म्हणजेच FIA ने नागरी उड्डायण मंत्रालयाला तातडीचं पत्र लिहिलं आहे. Air India, IndiGo आणि SpiceJet ने या पत्रातून सरकारने तात्काळ मदत करण्याचं आवाहन केलं आहे.   

twitter
2/8

...तर विमानं रद्द करावी लागू शकतात

जर एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूएल म्हणजेच ATF च्या किंमतींमध्ये दिलासा मिळाला तर विमानं रद्द करावी लागू शकतात किंवा त्यांना विमानतळावरच थांबवून ठेवावं लागेल असं पत्रातून सांगण्यात आलं आहे.   

twitter
3/8

ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर प्रति बॅरलवरुन 118 डॉलर्सवर

पत्रातून सांगण्यात आलं आहे की, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर प्रति बॅरलवरुन 118 डॉलर्सवर पोहोचलं आहे. याचा थेट परिणाम ATF च्या किंमतीव पडला आहे. जे 87 डॉलर प्रति बॅरलवरुन 260 डॉलर्सवर पोहोचलं आहे. याचा अर्थ किंमतीत 295 टक्के वाढ ढाली आहे. सध्या हा दर 235 डॉलर प्रति बॅरल आहे.   

twitter
4/8

आंतरराष्ट्रीय विमानांना फटका

याव्यतिरिक्त, क्रूड आणि एटीएफमधील क्रॅक स्प्रेड विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. पूर्वी तो प्रति बॅरल 11 ते 18 डॉलरच्या दरम्यान होता, पण आता तो प्रति बॅरल 132 डॉलरपर्यंत वाढला आहे. एफआयएचा युक्तिवाद आहे की हा तेल कंपन्यांचा निव्वळ नफा आहे आणि त्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांमध्ये पूर्णपणे तोटा होत आहे.   

twitter
5/8

30 ते 40 टक्के खर्च एटीएफवर....

साधारणपणे एअरलाइनच्या एकूण खर्चापैकी 30 ते 40 टक्के खर्च एटीएफवर (ATF) होतो. आता हा आकडा 55 ते 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. शिवाय, रुपया नीचांकी पातळीवर असल्याने एअरलाइन्सना दुहेरी फटका बसत आहे.  

twitter
6/8

FIA कडून सरकारकडे तीन मागण्या

सर्वप्रथम, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये स्थापित केलेली क्रॅक बँड यंत्रणा पुन्हा लागू करावी. ही प्रणाली डिसेंबर 2024 मध्ये बंद करण्यात आली होती. याअंतर्गत, कच्चे तेल आणि एटीएफ (ATF) यांच्या किमतीतील फरक एका निश्चित मर्यादेत ठेवण्यात आला होता.  

twitter
7/8

11 टक्के उत्पादन शुल्क...

दुसरे म्हणजे, देशांतर्गत विमानसेवेसाठी एटीएफवरील 11 टक्के उत्पादन शुल्क तात्पुरते काढून टाकावे किंवा स्थगित करावे.  

twitter
8/8

प्रमुख राज्यांमध्ये व्हॅट (VAT) कमी करावा

तिसरे म्हणजे, प्रमुख राज्यांमध्ये व्हॅट (VAT) कमी करावा. दिल्लीमध्ये एटीएफवर 25 टक्के व्हॅट आहे आणि तामिळनाडूमध्ये 29 टक्के व्हॅट आहे. मुंबई, बंगळुरु, हैदराबाद आणि कोलकाता येथे 16 ते 20 टक्के व्हॅट आहे. देशातील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त विमानसेवा या सहा शहरांमधून चालते.  

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

तब्बल 22 कोटी 40 लाख रुपये वाचणार... सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; पण नेमकं हे प्रकरण काय? वाचा A To Z माहिती

तब्बल 22 कोटी 40 लाख रुपये वाचणार... सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; पण नेमकं हे प्रकरण काय? वाचा A To Z माहिती

तब्बल 22 कोटी 40 लाख रुपये वाचणार... सुनेत्रा पवारांना मोठा दिलासा; पण नेमकं हे प्रकरण काय? वाचा A To Z माहिती 9
भारतातील 'या' व्यक्तीकडे आहे स्वतःच रेल्वे स्टेशन, घराच्या दरवाजापर्यंत टाकून घेतला रेल्वे ट्रक

भारतातील 'या' व्यक्तीकडे आहे स्वतःच रेल्वे स्टेशन, घराच्या दरवाजापर्यंत टाकून घेतला रेल्वे ट्रक 7
काय सांगता? महाराष्ट्रातील Top 5 भव्यदिव्य राजवाडे; प्रत्येकात वसेल एक गाव, एक तर मुंबईच्याच जवळ

काय सांगता? महाराष्ट्रातील Top 5 भव्यदिव्य राजवाडे; प्रत्येकात वसेल एक गाव, एक तर मुंबईच्याच जवळ 8
New Rules: 1 मेपासून बदलणार UPI पेमेंटपासून ट्रेडिंगपर्यंतच्या अनेक गोष्टी; थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम!

New Rules: 1 मेपासून बदलणार UPI पेमेंटपासून ट्रेडिंगपर्यंतच्या अनेक गोष्टी; थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम! 11