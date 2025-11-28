2 तासांचा प्रवास अवघ्या 30 मिनिटांत; 20 पैकी 6 अंडरग्राउंड स्टेशन, 14 एलिवेटेड स्टेशन; मुंबईतील दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणार
Airport to Airport Mumbai Metro : 25 डिसेंबर 2025 पासून नवी मुंबई विमानतळ सुरु होणार आहे. अशात मुंबईतील दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लवकरच मेट्रोने जोडल्या जाणार आहेत. या मेट्रो मार्गिकामुळे 2 तासांचा प्रवास हा अर्धा तासांवर येणार आहे. जाणून घ्या या मेट्रो मार्गिकेबद्दल A TO Z माहिती
Neha Choudhary | Nov 28, 2025, 05:38 PM IST
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
या मार्गावर कोणते 20 स्टेशन असणार जाणून घ्या. सीएसएमआयए टी2, फिनिक्स मॉल, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), गरोडिया नगर, बैगनवाडी, मानखुर्द, वाशी, सानपाडा, जुनागढ, एलपी जंक्शन, नेरुळ 1, नेरुळ 2, सीवूड्स, अपोलो हॉस्पिटल, सागर संगम, तार कार्यालय, एनएमआयए वेस्ट आणि एनएमआयए टी2 असणार आहे.
9/10
10/10