2 तासांचा प्रवास अवघ्या 30 मिनिटांत; 20 पैकी 6 अंडरग्राउंड स्टेशन, 14 एलिवेटेड स्टेशन; मुंबईतील दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडणार

Airport to Airport Mumbai Metro : 25 डिसेंबर 2025 पासून नवी मुंबई विमानतळ सुरु होणार आहे. अशात मुंबईतील दोन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लवकरच मेट्रोने जोडल्या जाणार आहेत. या मेट्रो मार्गिकामुळे 2 तासांचा प्रवास हा अर्धा तासांवर येणार आहे. जाणून घ्या या मेट्रो मार्गिकेबद्दल A TO Z माहिती

Neha Choudhary | Nov 28, 2025, 05:38 PM IST
मुंबई शहरातील दोन विमानतळांमधील कनेक्टिव्हिटीसाठी मुंबई मेट्रो हा एक उत्तम पर्याय भविष्यात ठरणार आहे. स्वप्नांच्या शहरात एअरपोर्ट टू एअरपोर्ट हाय स्पीड मेट्रो सुरू करण्याचे काम जोरात सुरू आहे.

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 23,000 कोटींच्या प्रकल्प नवीन मेट्रो लाइन 8 गोल्ड लाइन थेट छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जोडली जाणार आहेत. 

देशाची आर्थिक राजधानीत दररोज लाखो लोकांसाठी एक केंद्र आहे. देशाच्या आत आणि बाहेरून व्यवसाय, पर्यटक आणि चित्रपट आणि कला जगतातील सेलिब्रिटी येथे वारंवार प्रवास करतात.प्रचंड रहदारी आणि वाढत्या प्रवासाच्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी मेट्रो नेटवर्कचा सतत विस्तार होत आहे.

या हाय-स्पीड एअरपोर्ट मेट्रो मार्गाच्या शुभारंभामुळे, छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ यांच्यातील अंतर फक्त 30 मिनिटांत पूर्ण होईल. सध्या, या मार्गासाठी 75 ते 120 मिनिटे लागतात.

नवीन गोल्ड लाईन प्रवाशांना जलद, सोपे आणि अधिक अंदाजे प्रवास वेळ देणार आहे. हे विशेषतः आंतरराष्ट्रीय वाहतूक प्रवाशांसाठी एक गेम-चेंजर ठरणार आहे. 

हा कॉरिडॉर दोन प्रमुख विमानतळांना जोडेल आणि मुंबई आणि नवी मुंबई प्रदेशांमधील आर्थिक, व्यावसायिक आणि प्रवासी संपर्क मजबूत करेल.

या मेट्रोसाठी एकूण खर्च 23,000 कोटी होणार असून लांबी 34.89 किमी असणार आहे. तर या मेट्रो 8 वर 20 स्टेशन असणार असून त्यातील 6 भूमिगत स्थानकं तर 14 एलिवेटेड स्‍टेशन असणार आहेत. तर या मेट्रो मार्गिकीनेमुळे 6 मेट्रो लाईन्स, उपनगरीय रेल्वे आणि बस स्थानके कनेक्टिव्हिटी असणार आहे. 

या मार्गावर कोणते 20 स्टेशन असणार जाणून घ्या. सीएसएमआयए टी2, फिनिक्स मॉल, एसजी बर्वे मार्ग, कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), गरोडिया नगर, बैगनवाडी, मानखुर्द, वाशी, सानपाडा, जुनागढ, एलपी जंक्शन, नेरुळ 1, नेरुळ 2, सीवूड्स, अपोलो हॉस्पिटल, सागर संगम, तार कार्यालय, एनएमआयए वेस्ट आणि एनएमआयए टी2 असणार आहे. 

इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवर बांधला जाईल, ज्यामध्ये 20% व्यवहार्यता अंतर निधी (व्हीजीएफ) केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून येईल, तर उर्वरित गुंतवणूक मुंबई मेट्रो लाईन 1 प्रमाणेच खाजगी बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर) भागीदाराकडून केली जाईल.

छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रवास करण्यासाठी 75 ते 120 मिनिटं लागतात. वाहतूक कोंडी झाल्यास हा वेळ आणखी वाढू शकतो. मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर, हे अंतर फक्त 30 मिनिटांत पार करता येईल, ज्यामुळे मौल्यवान वेळ वाचेल आणि वाहतूक कोंडी दूर होईल. 2031 पर्यंत, या मार्गावरून दररोज 1.03 दशलक्ष प्रवासी प्रवास करतील अशी अपेक्षा आहे.

