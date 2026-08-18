/एअरटेल वापरकर्ते असाल iPhone वर मिळणार 35,000 पर्यंतची सूट! जाणून घ्या कसा घ्यावा ऑफरचा लाभ

तुम्ही जर एअरटेल वापरकर्ते असाल आणि तुम्ही मोबाईल खरेदी करण्याच्या इराद्यात आहात तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. क्रोमाच्या विशेष ऑफरमुळे वापरकर्त्यांना 35,000 पर्यंत कमी किमतीत आयफोन खरेदी करता येईल.
क्रोमाने एअरटेल ग्राहकांसाठी एक विशेष ऑफर सुरू केली आहे, ज्यामध्ये निवडक आयफोन मॉडेल्सवर 23,000 पर्यंतची सूट मिळत आहे. इतकेच नाही, तर तुमचा जुना फोन एक्सचेंज केल्यावर तुम्हाला 12,000 पर्यंतचा अतिरिक्त बोनस देखील मिळू शकतो, ज्यामुळे तुमची एकूण 35,000 पर्यंत बचत होईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मात्र, हा एक्सचेंज बोनस फक्त क्रोमाच्या ऑफलाइन स्टोअर्समध्येच उपलब्ध आहे. या क्रोमा ऑफरअंतर्गत, एअरटेल वापरकर्त्यांना निवडक आयफोन मॉडेल्सवर 23000 पर्यंतची सरळ सूट मिळत आहे. ग्राहकांना लवचिक ईएमआयचे पर्यायही मिळत आहेत. ही ऑफर ऑनलाइन खरेदीसाठी तसेच क्रोमाच्या ऑफलाइन स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तथापि, निवडलेल्या आयफोन मॉडेलनुसार सवलतीची रक्कम आणि इतर फायदे बदलू शकतात. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की ही ऑफर कोणत्या आयफोनवर मिळणार, क्रोमामध्ये तुम्ही मोबाईल खरेदी केला तर आयफोन 15, आयफोन 16, आयफोन एअर, आयफोन 17, आयफोन 17 प्रो, आयफोन 17 प्रो मॅक्स यावर ही ऑफर मिळणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तुम्ही तुमचा जुना फोन एक्सचेंज करू इच्छित असाल, तर ही ऑफर अतिरिक्त फायदे देते. तुमचा जुना फोन एक्सचेंज करून तुम्ही 12,000 पर्यंत बोनस मिळवू शकता. मात्र, या एक्सचेंज बोनससाठी एक विशिष्ट अट आहे: तो फक्त क्रोमाच्या ऑफलाइन स्टोअर्समध्येच उपलब्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना हा एक्सचेंज बोनस मिळणार नाही. कृपया लक्षात घ्या की ही कमाल बचत आहे आणि प्रत्यक्ष सवलत तुम्ही निवडलेल्या आयफोन मॉडेलवर आणि तुम्ही एक्सचेंज करत असलेल्या फोनवर अवलंबून असेल. त्यामुळे, खरेदी करण्यापूर्वी कृपया ऑफरच्या अटी आणि तुमच्या फोनचे एक्सचेंज मूल्य तपासा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी, सर्वप्रथम तुमच्या फोनमधील एअरटेल थँक्स ॲप उघडा. रिवॉर्ड्स सेक्शनमध्ये जाण्यासाठी प्रोफाइल आयकॉनवर टॅप करा. त्यानंतर 'चेक' किंवा 'व्हॉट्स न्यू' वर क्लिक करा. येथे तुम्हाला आयफोन ऑफरचा पर्याय दिसेल. ऑफर क्लेम करण्यासाठी त्यावर क्लिक करा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या एअरटेल आयफोन ऑफरचा लाभ घेण्याची अंतिम मुदत 5 सप्टेंबर 2026 आहे. त्यामुळे, जर तुम्हाला या ऑफरचा लाभ घ्यायचा असेल, तर कृपया अंतिम मुदतीपूर्वी एअरटेल थँक्स ॲपमध्ये याचा लाभ घ्या. खरेदी करण्यापूर्वी, तुमच्या पसंतीच्या आयफोन मॉडेलवर ही ऑफर उपलब्ध आहे की नाही, हे नक्की तपासा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया