14500000000 रुपयांचा शाही खजिना, राजवाड्यासारखे घर...; मैदानावर भरपूर धावा करणारा हा क्रिकेटपटू जामनगरचा जाम साहेब
Ajay Jadeja Net worth: गुजरातचे जामनगर हे मुकेश अंबानी यांच्या मुलाच्या लग्नामुळे नाही तर पाकिस्तानमुळे सद्धा चर्चेत आहे. पाकिस्तानने जामनगर रिफायनरीला लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. या धमकीनंतर शहरातील प्रमुख ठिकाणी आणि रिफायनरीवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
Neha Choudhary | Aug 13, 2025, 04:10 PM IST
गुजरातचे जामनगर चर्चेत असून पाकिस्तानने जामनगर रिफायनरीला लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. या धमकीनंतर, शहरातील प्रमुख ठिकाणी आणि रिफायनरीवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. गुजरातचे हे शहर त्याच्या प्राचीन वारसा आणि समृद्ध संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध असून जामनगरचा सध्याचा राजा एका क्रिकेटपटूशी संबंध असल्याने खूप प्रसिद्ध आहे.
जामनगरचे महाराजा झाल्यानंतर, अजय जडेजा जामनगरच्या राजवाड्यात राहतात. त्यांनी त्यांच्या राजवाड्याचे फोटोही अनेक वेळा सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. जामनगरचा प्रताप विलास पॅलेस हे महाराजांचे शाही निवासस्थान आहे. प्रताप पॅलेस महाराजा रणजित सिंह यांनी 1907 ते 1915 हा राजवाडा बांधला होता. इंडो-सारासेनिक स्थापत्य शैलीवर बांधलेला हा पॅलेस कोलकातामधील व्हिक्टोरिया मेमोरियल इमारतीची आठवण करून देतो.
महालातील विशाल राजवाडा, बाग, डझनभर खोल्या, राजवाड्यात बनवलेले सुंदर शिल्पे याला खास बनवतात. क्रिकेटपटू म्हणून अजय जडेजाची एकूण संपत्ती 250 कोटी रुपयांच्या जवळपास होती, पण जामनगरचे महाराजा झाल्यानंतर अजय जडेजाची एकूण संपत्ती 1450 कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचली. त्यांना मोठे राज्य वारशाने मिळाले. महाराजा झाल्यानंतर जडेजाची आर्थिक स्थिती आणि प्रोफाइल दोन्ही वाढले.
अजय जडेजाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत क्रिकेट, क्रिकेट समालोचन, क्रिकेट प्रशिक्षण होते, त्यानंतर आता त्याला जामनगर संस्थानातून प्रचंड संपत्ती वारशाने मिळाली आहे. त्याच्याकडे राहण्यासाठी राजवाड्यासारखे घर आहे आणि त्याच्या ताफ्यात अनेक आलिशान गाड्यांचा समावेश आहे. संपत्तीच्या आगमनाने अजय जडेजा सर्वात श्रीमंत क्रिकेटपटू बनला. त्याने 1005 कोटींची संपत्ती असलेल्या विराट कोहलीला मागे टाकले.
