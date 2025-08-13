English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

14500000000 रुपयांचा शाही खजिना, राजवाड्यासारखे घर...; मैदानावर भरपूर धावा करणारा हा क्रिकेटपटू जामनगरचा जाम साहेब

Ajay Jadeja Net worth: गुजरातचे जामनगर हे मुकेश अंबानी यांच्या मुलाच्या लग्नामुळे नाही तर पाकिस्तानमुळे सद्धा चर्चेत आहे. पाकिस्तानने जामनगर रिफायनरीला लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. या धमकीनंतर शहरातील प्रमुख ठिकाणी आणि रिफायनरीवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. 

Neha Choudhary | Aug 13, 2025, 04:10 PM IST
twitter
1/8

गुजरातचे जामनगर चर्चेत असून पाकिस्तानने जामनगर रिफायनरीला लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. या धमकीनंतर, शहरातील प्रमुख ठिकाणी आणि रिफायनरीवर सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. गुजरातचे हे शहर त्याच्या प्राचीन वारसा आणि समृद्ध संस्कृतीसाठी प्रसिद्ध असून जामनगरचा सध्याचा राजा एका क्रिकेटपटूशी संबंध असल्याने खूप प्रसिद्ध आहे.  

twitter
2/8

जामनगरचे सध्याचे जामसाहेब माजी क्रिकेटपटू अजय जडेजा आहेत. 90 च्या दशकात ते क्रिकेटच्या मैदानावर उत्कृष्ट फलंदाजी आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणासाठी प्रसिद्ध होते. क्रिकेटपटू झाल्यानंतर अजय जडेजा यांना राज्याचे व्यवस्थापन करण्याची नवी जबाबदारी मिळाली.  

twitter
3/8

12 ऑक्टोबर 2024 रोजी जामनगरचे महाराजा शत्रुशल सिंह जी दिग्विजय सिंह जी जडेजा यांनी अजय जडेजा यांना शाही सिंहासनाचे उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केले. त्यानंतर अजय जडेजा जामनगरचे जामसाहेब बनले आहे. 

twitter
4/8

जामनगरचे महाराजा झाल्यानंतर, अजय जडेजा जामनगरच्या राजवाड्यात राहतात. त्यांनी त्यांच्या राजवाड्याचे फोटोही अनेक वेळा सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. जामनगरचा प्रताप विलास पॅलेस हे महाराजांचे शाही निवासस्थान आहे. प्रताप पॅलेस महाराजा रणजित सिंह यांनी 1907 ते  1915 हा राजवाडा बांधला होता. इंडो-सारासेनिक स्थापत्य शैलीवर बांधलेला हा पॅलेस कोलकातामधील व्हिक्टोरिया मेमोरियल इमारतीची आठवण करून देतो.

twitter
5/8

महालातील विशाल राजवाडा, बाग, डझनभर खोल्या, राजवाड्यात बनवलेले सुंदर शिल्पे याला खास बनवतात. क्रिकेटपटू म्हणून अजय जडेजाची एकूण संपत्ती 250 कोटी रुपयांच्या जवळपास होती, पण जामनगरचे महाराजा झाल्यानंतर अजय जडेजाची एकूण संपत्ती 1450 कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचली. त्यांना मोठे राज्य वारशाने मिळाले. महाराजा झाल्यानंतर जडेजाची आर्थिक स्थिती आणि प्रोफाइल दोन्ही वाढले.   

twitter
6/8

अजय जडेजाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत क्रिकेट, क्रिकेट समालोचन, क्रिकेट प्रशिक्षण होते, त्यानंतर आता त्याला जामनगर संस्थानातून प्रचंड संपत्ती वारशाने मिळाली आहे. त्याच्याकडे राहण्यासाठी राजवाड्यासारखे घर आहे आणि त्याच्या ताफ्यात अनेक आलिशान गाड्यांचा समावेश आहे. संपत्तीच्या आगमनाने अजय जडेजा सर्वात श्रीमंत क्रिकेटपटू बनला. त्याने 1005 कोटींची संपत्ती असलेल्या विराट कोहलीला मागे टाकले.    

twitter
7/8

गुजरातमधील जामनगरचे महाराजा दिग्विजय सिंहजी रणजित सिंहजी जडेजा यांची पोलंडमध्ये देवासारखी पूजा केली जाते. 1933 मध्ये जामनगरचे महाराजा जाम साहेब बनलेले दिग्विजय सिंहजी दुसऱ्या महायुद्धाच्या कठीण काळात ज्यूंसाठी केलेल्या कामाबद्दल पोलंडमध्ये अजूनही त्यांचा आदर केला जातो.   

twitter
8/8

दुसऱ्या महायुद्धाच्या आव्हानात्मक काळात गुजरातमधील जामनगरच्या महाराजांनी पोलंडमधील सुमारे 1000 ज्यू, मुले आणि महिलांना आश्रय दिला. अजय जडेजा हे या राजघराण्यातील वंशज आहेत.  

twitter
पुढील
अल्बम

लाखो चाहत्यांची क्रश! 36 व्या वर्षीही जगतेय सिंगल आयुष्य, फोटोमधील अभिनेत्रीला ओळखलं का?

पुढील अल्बम

लाखो चाहत्यांची क्रश! 36 व्या वर्षीही जगतेय सिंगल आयुष्य, फोटोमधील अभिनेत्रीला ओळखलं का?

लाखो चाहत्यांची क्रश! 36 व्या वर्षीही जगतेय सिंगल आयुष्य, फोटोमधील अभिनेत्रीला ओळखलं का?

लाखो चाहत्यांची क्रश! 36 व्या वर्षीही जगतेय सिंगल आयुष्य, फोटोमधील अभिनेत्रीला ओळखलं का? 8
90 च्या दशकात सलमान-आमिरसोबत झळकलेली &#039;ही&#039; अभिनेत्री, हिट चित्रपट देऊनही अचानक झाली गायब

90 च्या दशकात सलमान-आमिरसोबत झळकलेली 'ही' अभिनेत्री, हिट चित्रपट देऊनही अचानक झाली गायब

90 च्या दशकात सलमान-आमिरसोबत झळकलेली 'ही' अभिनेत्री, हिट चित्रपट देऊनही अचानक झाली गायब 8
दिवसाला 3 हजार कमवणारीची 43 कोटींची Engagement Ring...; जगावेगळ्या लव्ह स्टोरीची गोष्ट

दिवसाला 3 हजार कमवणारीची 43 कोटींची Engagement Ring...; जगावेगळ्या लव्ह स्टोरीची गोष्ट

दिवसाला 3 हजार कमवणारीची 43 कोटींची Engagement Ring...; जगावेगळ्या लव्ह स्टोरीची गोष्ट 9
ऑस्ट्रेलियन संघाची पुणेकर कर्णधार! नकोशी म्हणून पालकांनी कचऱ्यात फेकलं मात्र...; लिसा स्थळेकर आहे तरी कोण?

ऑस्ट्रेलियन संघाची पुणेकर कर्णधार! नकोशी म्हणून पालकांनी कचऱ्यात फेकलं मात्र...; लिसा स्थळेकर आहे तरी कोण?

ऑस्ट्रेलियन संघाची पुणेकर कर्णधार! नकोशी म्हणून पालकांनी कचऱ्यात फेकलं मात्र...; लिसा स्थळेकर आहे तरी कोण? 9