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मराठमोळा क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेची संपत्ती किती? पाहून डोळे फिरतील, आयपीएलमधून किती कमावतो?

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 06, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:23 PM IST

Ajinkya Rahane Net Worth : भारताचा माजी टेस्ट कर्णधार आणि मराठमोळा क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे याचा आज ३७ वा वाढदिवस आहे. अजिंक्यला मागील तीन वर्षांपासून टीम इंडियात खेळण्याची संधी मिळाली नाही. मात्र तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तसेच आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करत आहे. तेव्हा मराठमोळा क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे याच्या संपत्तीविषयी महत्वाच्या गोष्टी जाणून घेउयात.  

 

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अजिंक्य रहाणे हा भारतीय क्रिकेट संघातील एक दिग्गज क्रिकेटर असून तो त्याच्या क्लासिक बॅटिंग आणि शांत नेतृत्वामुळे ओळखला जातो. 2025 मध्ये त्याची एकूण संपत्ती ही जवळपास 80 कोटी आहे. त्याची कमाई ही आयपीएल कॉन्ट्रॅक्ट, बीसीसीआयकडून मिळणारं वेतन आणि ब्रँड इंडोर्समेंट तसेच वैयक्तिक व्यवसाय इत्यादींमधून होत असते. (Photo Credit - Social Media)

 

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अजिंक्य रहाणे हा 2008 पासून आयपीएलमध्ये खेळतोय. दरम्यान त्याच्या आयपीएल सॅलरीत अनेकदा बदल झाले. अजिंक्य रहाणे आतापर्यंत आयपीएलमध्ये 6 संघांकडून खेळला. त्याने आयपीएलमधून आतपर्यंत 56.84 कोटी रुपये कमावले. (Photo Credit - Social Media)

 

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आयपीएल 2026 मध्ये अजिंक्य रहाणे हा कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचा भाग होता. यात त्याने संघाचं नेतृत्व सुद्धा केलं. याच्या नेतृत्वात केकेआर संघ हा प्लेऑफमध्ये पोहोचू शकला नाही. यापूर्वी अजिंक्य रहाणेने राजस्थान रॉयल्स संघाचं सुद्धा नेतृत्व केलं आहे. (Photo Credit - Social Media)

 

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अजिंक्य रहाणे हा मूळ डोंबिवलीचा रहिवासी होता. मात्र आता मुंबईच्या बांद्रा वरळी सी लिंक जवळ एका मोठ्या इमारतीत त्याचा आलिशान फ्लॅट आहे. या आलिशान फ्लॅटमध्ये मोठा लिविंग एरिया आणि जवळपास प्रत्येक खोलीला गॅलरी आहे. ज्यातून समुद्र किनारा दिसतो. (Photo Credit - Social Media)

 

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अजिंक्य रहाणेला आलिशान गाड्यांची सुद्धा आवड असून यात 55 लाख रुपये किमतीची Audi Q5, 68 लाख रुपयांची Volvo EX60, 85 लाख रुपयांची Range Rover आणि BMWचा समावेश आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये अजिंक्यने Mercedes Maybach GLS 600 SUV ही 2.96 कोटी रुपयांची कार खरेदी केली. (Photo Credit - Social Media)

 

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अजिंक्य रहाणेची कमाई ही मोठ्या प्रमाणात ब्रँड इंडोर्समेंट्समधून सुद्धा होत असते. अजिंक्य रहाणेकडे Adidas, My11Circle, Games24x7, Neo Growth, CEAT, Hero Motocorp, Boost सारखे ब्रॅण्ड्स असून तो यासाठी जवळपास 1 कोटी रुपये घेतो. (Photo Credit - Social Media)

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मागील अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरु आहे की दिग्गज क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेऊ शकतो. (Photo Credit - Social Media)

 

TAGS:
Ajinkya rahane
marathi news
Cricket News
IPL 2026

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