/अजिंक्य रहाणेने 15 वर्षांच्या क्रिकेट कारकिर्दीत किती संपत्ती कमावली? आकडा वाचून डोळे मोठे होतील

Ajinkya Rahane Networth : भारताचा माजी टेस्ट कर्णधार आणि स्टार फलंदाज अजिंक्य रहाणे याने गुरुवार 30 जुलै रोजी निवृत्तीची घोषणा केली आहे. 2011 मध्ये अजिंक्य रहाणे टी20 क्रिकेटमधून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने भारतासाठी अनेक सामने खेळले आणि त्यात उत्तम कामगिरी केली. दरम्यान भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने आपला खेळ आणि प्रसिद्धीच्या जोरावर कोट्यवधींची संपत्ती देखील उभी केली. तेव्हा 15 वर्षांच्या क्रिकेट कारकिर्दीत किती संपत्ती कमावली? याविषयी जाणून घेऊयात.
अजिंक्य रहाणेला मागील जवळपास तीन वर्षांपासून भारतीय संघात संधी मिळाली नव्हती. त्याने शेवटचा सामना हा वेस्ट इंडिज विरुद्ध 2023 च्या जुलै महिन्यात खेळला होता. 38 व्या वर्षी अजिंक्यने अखेर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली.
अजिंक्य रहाणेने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला. या व्हिडीओला 'Cap 278 निरोप घेत आहे असं म्हणत गेल्या अनेक वर्षांत दिलेल्या प्रेम आणि पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद. मी सदैव ऋणी राहीन' हे कॅप्शन दिलं आहे. निवृत्तीची घोषणा करताना अजिंक्य रहाणे हा भावुक झालेला दिसला.
अजिंक्यने 2011 मध्ये इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आणि त्याचवर्षी त्याने वनडे क्रिकेटमध्ये सुद्धा पदार्पण केलं. अजिंक्यने आतापर्यंत जवळपास 80 कोटींची संपत्ती कमावली असल्याची माहिती मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलेली आहे.
अजिंक्य रहाणेकडे बीसीसीआयचं बी ग्रेडचं कॉन्ट्रॅक्ट होतं आणि त्याअंतर्गत त्याला दरवर्षी 3 कोटी रुपये मिळायचे. तर आयपीएलमधून होणाऱ्या कमाईचा विचार करता मागच्या सीजनसाठी त्याला 1.5 कोटी रुपयांना विकत घेण्यात आले होते.
आयपीएल 2016-17 आणि 2017-18 च्या आयपीएल सीजनदरम्यान त्याच्यासाठी सर्वाधिक 8 कोटी ते 9.5 कोटी रुपयांच्या दरम्यान बोली लावण्यात आली होती. त्यामुळे आयपीएलमधून होणारी कमाई सुद्धा अजिंक्यच्या संपत्तीमधील एक मोठा भाग राहिली.
अजिंक्य रहाणे विविध ब्रँड्सची जाहिरात सुद्धा करत असून त्याला ब्रँड एंडोर्समेंटसाठी Nike, CEAT, Boost आणि ELSA Corp पासून ते IDFC FIRST Bank पर्यंतच्या अनेक ब्रँड्सच्या जाहिरातींमध्ये काम केले आहे. त्याच्या एका जाहिरातीसाठी मिळणाऱ्या मानधनाचा नेमका आकडा उपलब्ध नसला तरी अहवालांनुसार तो साधारणपणे 1 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे मानले जाते.
अजिंक्य रहाणेच्या कार कलेक्शनमध्ये अनेक आलिशान गाड्यांचा समावेश आहे. यात मर्सिडीज-मेबॅक जीएलएस 600 एसयूव्हीसह बीएमडब्ल्यू (6 सिरीज जीटी), ऑडी (Q5) आणि टोयोटा यांसारख्या ब्रँड्सच्या गाड्यांचा समावेश आहे. मुंबईत अजिंक्यचं एक आलिशान घर असून त्याची किंमत ही जवळपास 20 कोटी रुपये इतकी आहे.