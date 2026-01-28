English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बारामती विमान दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी नेमकं काय चित्र होतं? पाहा मन सुन्न करणारे फोटो

Ajit Pawar Plane Crash Photos: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबईहून बारामतीला जाण्यासाठी ज्या विमानातून प्रवास करत होते, तेच विमान त्यांच्या अकाली मृत्यूचे कारण बनले. झालेल्या भीषण अपघाताचे काळजाचा ठोका चुकवणारे फोटो समोर आले आहेत.   

Manali Sagvekar | Jan 28, 2026, 02:51 PM IST
बारामती विमान अपघात

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

आज सकाळी बारामती येथे झालेल्या अपघाताने संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला होता. या भीषण अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अकाली निधन झाले आहे. दरम्यान अपघाताचे काही भयावह फोटो समोर आले आहेत.   

काळा धूर आणि आगीचे लोट

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

हा विमान अपघात सकाळी 8 वाजून 45 मिनिटांनी झाला. यावेळी झालेला स्फोट इतका भीषण होता की, हवेत काळा धूर आणि आगीचे लोट याशिवाय काहीच दिसत नव्हते. विमानाचीही राख झाली.   

अजित पवार यांच्यासह 5 जणांचा मृत्यू

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

यावेळी विमानात अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सहकारी आणि सुरक्षा रक्षकही उपस्थित होते.  पी एस ओ विधिप जाधव, कॅप्टन संभवी पाठक, फ्लाईट अटेंडंट पिंकी माळी, पायलट कॅप्टन कॅप्टन सुमित कपूर अशी मृतांची नावे आहेत.   

जिल्हापरिषद निवडणुकांचा प्रचार

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

अजित पवार येत्या जिल्हापरिषद निवडणुकांच्या प्रचारासाठी बुधवार 28 जानेवारी 2026 रोजी मुंबईहून बारामतीच्या दिशेनं रवाना झाले. मात्र बारामतीपासून साधारण 2 किमी अंतरावर असतानाच ते ज्या विमानानं प्रवास करत होते, त्याचा अपघात झाला.   

विमान शेतात कोसळलं

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

हवेत घिरट्या घालणारं त्यांचं विमान 500 फूट उंचीवरून दरीसदृश्य भागात असणाऱ्या शेतात कोसळलं आणि काही सेकंदांतच विमानानं पेट घेतला. अजित पवार प्रवास करत असलेल्या या विमानाचे नाव बॉम्बार्डियर लिअरजेट 45 असे होते.   

बिझनेस जेट

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

हे एक बिझनेस जेट असून, या विमान कंपनीचा इतिहास काहीसा चिंतेत टाकणारा आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार जगभरात या कंपनीच्या विमानांचे आतापर्यंत 200 लहानमोठे अपघात नोंदवण्यात आले आहेत.  अशाच एका विमानातून अजित पवार प्रवास करत होते, जो त्यांच्या जीवनातील अखेरचा प्रवास ठरला.   

घड्याळावरून मृतदेहाची ओळख

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विमान अपघातानंतर अजित पवार यांच्या घड्याळावरून त्यांचा मृतदेहाची ओळख पटवण्यात आली. अशी माहिती तेथील स्थानिक नागरिकांनी दिली. शेवटी घड्याळ हीच अजित पवारांची शेवटची ओळख ठरली.   

पघात घटनेचा स्वतंत्र तपास

Ajit Pawar Baramati plane crash photos

दरम्यान, पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून स्थानिक पोलीस, आयएमडी आणि हवाई वाहतूक यंत्रणांकडून अपघात घटनेचा स्वतंत्र तपास, राज्य आणि केंद्रीय यंत्रणांसोबत समन्वय करून तपास यासंबंधित अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पातळीवरून सूचना दिल्या गेल्या आहेत.   

