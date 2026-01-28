बारामती विमान दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी नेमकं काय चित्र होतं? पाहा मन सुन्न करणारे फोटो
Ajit Pawar Plane Crash Photos: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंबईहून बारामतीला जाण्यासाठी ज्या विमानातून प्रवास करत होते, तेच विमान त्यांच्या अकाली मृत्यूचे कारण बनले. झालेल्या भीषण अपघाताचे काळजाचा ठोका चुकवणारे फोटो समोर आले आहेत.
Manali Sagvekar | Jan 28, 2026, 02:51 PM IST
बारामती विमान अपघात
काळा धूर आणि आगीचे लोट
अजित पवार यांच्यासह 5 जणांचा मृत्यू
जिल्हापरिषद निवडणुकांचा प्रचार
विमान शेतात कोसळलं
बिझनेस जेट
