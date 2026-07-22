Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /तू येशील हा भास मात्र..., अत्यंत जवळच्या व्यक्तीने शेअर केले अजित पवारांचे यापूर्वी कधीही न पाहिलेले फोटो

'तू येशील हा भास मात्र...', अत्यंत जवळच्या व्यक्तीने शेअर केले अजित पवारांचे यापूर्वी कधीही न पाहिलेले फोटो

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:30 PM IST

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अत्यंत जवळच्या व्यक्तीने शेअर केले त्यांचे पूर्वी कधीही न समोर आलेले खास फोटो, त्यासोबतच शेअर केल्यात अत्यंत भावनिक आठवणी...

ajitpawarpics1/12

कधीही न पाहिलेले अजित पवारांचे फोटो

दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या पहिल्या जयंतीनिमित्त अत्यंत जवळच्या व्यक्तीने यापूर्वी कुटुंबाबाहेरील व्यक्तींनी कधीही न पाहिलेले अजित पवारांचे फोटो शेअर केले आहेत. भावूक पोस्ट लिहिताना हे फोटो शेअर करण्यात आलेत. पाहूयात नेमकं काय म्हटलंय यात...

ajitpawarpics2/12

भावनांना वाट मोकळी करुन दिली

अजित पवार यांचे चुलत बंधू राजेंद्र पवार यांनी अत्यंत भावूक पोस्ट आणि यापूर्वी अजित पवारांचे कधीही न पाहिलेले फोटो शेअर करत भावाच्या जयंतीनिमित्त भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे.

 

ajitpawarpics3/12

माझ्यापेक्षा एक वर्षाने लहान

"22 जुलै,आज तू 67 वर्षे पूर्ण, म्हणजे माझ्यापेक्षा एक वर्षाने लहान," असं म्हणत राजेंद्र यांनी पोस्टची सुरुवात केली आहे.

 

ajitpawarpics4/12

त्याच खात्याचा तू मंत्री झालास

"डोळ्यापुढून सारा काळ सरकतो. आपण 4-5 वर्षाचे असताना तू रात्री बारामतीत कंदील घेऊन पळून जाऊन अंधाराची भीती दाखवे. उन्हाळ्यात फाट्यात पोहून फुफाट्यात आपण रस्त्यावर लोळलो. त्यावेळी पाटकऱ्याला आपण घाबरलो पण मोठेपणी त्याच खात्याचा तू मंत्री झालास," असा उल्लेख राजेंद्र यांच्या पोस्टमध्ये आहे. या पोस्टमध्ये अजित पवारांच्या लग्नाचाही उल्लेख आहे.

ajitpawarpics5/12

घरी न जाता मुंबईला शाळा उघडेपर्यंत...

"शाळेचे सर्टिफिकेट आणताना घाबरून घरी न जाता मुंबईला शाळा उघडेपर्यंत चौपटीवरच बसलो. जाणाऱ्या लाल दिव्याच्या गाड्या पाहून आपण असे कधी होणार म्हणता-म्हणता तू मंत्री झालास," अशी आठवणही राजेंद्र यांनी पोस्टमध्ये सांगितली आहे.

ajitpawarpics6/12

पंचगंगेच्या घाटावर केलेले अस्थीविसर्जनही आठवते

आपण दोघांनीच तात्यासाहेबांचे पंचगंगेच्या घाटावर केलेले अस्थीविसर्जनही आठवते, असंही राजेंद्र पवार म्हणालेत.

 

ajitpawarpics7/12

लहानपण भराभर सरले

बेंगलोरवरून ट्रकने गाई आणल्या, प्रवासात तू मी एकत्र होतो. पंचमीला काच लावून मांजा केला पण पतंग व काटाकाटी तूच करायचा. लहानपण भराभर सरले, असं जुन्या आठवणी जागवताना राजेंद्र पवारांनी म्हटलंय.

ajitpawarpics8/12

मनात प्रेमाचा हळवा कोपरा

"तू मोठा झाला. मंत्री झाला पण मनात प्रेमाचा हळवा कोपरा कायम जपलास," असंही राजेंद्र यांनी भावूक पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

 

ajitpawarpics9/12

तुझ्या हनिमूनला पूर्ण गाडी...

"रोहीत दोन महिन्याचा होता. आपण एवढा लहान घेऊन तुझ्या हनिमूनला पूर्ण गाडी चालवत उटीला गेलेलो. त्याच रोहितला पहिल्या इलेक्शनला तू सांभाळलेस.जरी पक्ष म्हणून आपण वेगळे झालो तरी शेवट-शेवट त्याच्याशीच एकत्र येण्याविषयी,एकत्र काम करण्याबद्दल जवळकीने बोललास," अशी आठवण राजेंद्र यांनी सांगितली.

ajitpawarpics10/12

आवडले ते मनापासून बोलणारा

"कृषिकच्या उद्घाटनाला येऊन आठवणीने तुझ्या वहिनीच्या हातची आवडती भाजी व कवठ खाऊन नेहमीप्रमाणे मनापासून जेवणाला दाद देऊन गेलास. आवडले ते मनापासून बोलणारा तू," असं राजेंद्र यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

 

ajitpawarpics11/12

आज तुझ्या जाण्याने...

"तू आज नाहीस, 1964 च्या दरम्यान आपले चुलते वसंतदादांच्या अपघाती निधनाने पवार घराणे स्तब्ध झाले होते. तसेच आज तुझ्या जाण्याने झालेय," असं राजेंद्र यांनी नमूद केलं आहे.

 

ajitpawarpics12/12

भास मात्र होत राहतो

"तुझ्या असण्याचा व नसण्याचा फरक सर्वांनाच प्रकर्षाने जाणवतोय. तू नाहीस हे जरी सत्य असले तरी तू येशील हा भास मात्र होत राहतो. मनापासून तुझी आठवण येतेय. तुझे अस्तित्व जाणवत राहते, “काय बंधू” म्हणून तुझ्या हाकेच्या सादेची मन कायम वाट पाहते," असं पोस्टच्या शेवटी म्हटलं आहे. (सर्व फोटो राजेंद्र पवारांच्या फेसबुकवरुन साभार)

TAGS:
Ajit Pawar Birthday
Ajit Pawar Birth Anniversary
Rajendra Pawar
emotional post
Ajit pawar

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND VS ZIM T20 : भारत विरुद्ध सामन्याच्या 24 तास आधी झिम्बाब्वेने जाहीर केला संघ, 'या' 15 खेळाडूंवर लावला दाव
Ind vs Zim0 min ago
2
cockroach janta party5 min ago
3
CJP7 min ago
4
alleged unwanted sexual advances33 min ago
5
NEET202641 min ago