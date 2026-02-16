Photos: अजित पवारांसाठी लंडनवासीय भारतीय रडले! 5 कोटींची 'ती' मदतही आठवली; कोण काय म्हणालं पहा
Ajit Pawar Condolence Meeting In England: 'छत्रपती शिवाजी महाराज यूथ असोसिएशन'तर्फे 'डबल ट्री बाय हिल्टन लंडन - मार्बल आर्च' येथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेमध्ये नेमकं कोण काय बोललं आणि काय म्हणालं पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Feb 16, 2026, 12:49 PM IST
1/9
लंडनमधील भारतीयांच्याही डोळ्यांच्या कडा अजित पवारांच्या आठवणीने ओलावल्या
2/9
'छत्रपती शिवाजी महाराज यूथ असोसिएशन'तर्फे शोकसभा
आपल्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगळा ठसा उमटवणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी लंडनमध्ये शनिवारी भावपूर्ण शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. 'छत्रपती शिवाजी महाराज यूथ असोसिएशन'तर्फे 'डबल ट्री बाय हिल्टन लंडन - मार्बल आर्च' येथे आयोजित या कार्यक्रमात लंडन आणि परिसरातील मराठी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
3/9
लंडनमधील मराठी बांधवांनी आयोजित केली शोकसभा
4/9
दोन मिनिटांचे मौन आणि श्रद्धांजली
5/9
महाराष्ट्र भवनसाठीच्या योगदानाचे स्मरण
या शोकसभेत अजितदादा पवार यांच्या विकासकामांचा आणि त्यांच्या दूरदृष्टीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. लंडन येथे उभारल्या जाणाऱ्या 'महाराष्ट्र भवन'साठी त्यांनी दिलेल्या 5 कोटी रुपयांच्या निधीचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख यावेळी करण्यात आला. ही मदत म्हणजे केवळ आर्थिक तरतूद नसून परदेशातील मराठी माणसाला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्याची त्यांची तळमळ होती, अशा भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.
6/9
अजितदादांच्या कार्याचा गौरव
7/9
अजितदादा कितीही मोठे झाले किंवा सत्तेच्या शिखरावर असले तरी...
8/9
मराठी बांधवांची उपस्थिती
9/9