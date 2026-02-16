English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Photos: अजित पवारांसाठी लंडनवासीय भारतीय रडले! 5 कोटींची ती मदतही आठवली; कोण काय म्हणालं पहा

Photos: अजित पवारांसाठी लंडनवासीय भारतीय रडले! 5 कोटींची 'ती' मदतही आठवली; कोण काय म्हणालं पहा

Ajit Pawar Condolence Meeting In England: 'छत्रपती शिवाजी महाराज यूथ असोसिएशन'तर्फे 'डबल ट्री बाय हिल्टन लंडन - मार्बल आर्च' येथे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेमध्ये नेमकं कोण काय बोललं आणि काय म्हणालं पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 16, 2026, 12:49 PM IST
twitter
1/9

लंडनमधील भारतीयांच्याही डोळ्यांच्या कडा अजित पवारांच्या आठवणीने ओलावल्या

ajitpawarengland

'मी कामाचा माणूस आहे. मी कामाचाच माणूस आहे,' असं अगदी आत्मविश्वासाने सांगणारे राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी परदेशातील मराठी तरुणांसाठी काय काय केलं आहे ते लंडनमधील या तरुणांनीच अजित पवारांच्या शोकसभेत सांगितलं तेव्हा त्यांचे डोळे पाणावले होते. नेमकं या शोकसभेत घडलं काय जाणून घ्या... 

twitter
2/9

'छत्रपती शिवाजी महाराज यूथ असोसिएशन'तर्फे शोकसभा

ajitpawarengland

आपल्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगळा ठसा उमटवणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी लंडनमध्ये शनिवारी भावपूर्ण शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. 'छत्रपती शिवाजी महाराज यूथ असोसिएशन'तर्फे 'डबल ट्री बाय हिल्टन लंडन - मार्बल आर्च' येथे आयोजित या कार्यक्रमात लंडन आणि परिसरातील मराठी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

twitter
3/9

लंडनमधील मराठी बांधवांनी आयोजित केली शोकसभा

ajitpawarengland

अजितदादा पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले होते. त्यांच्या अकाली निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरात शोककळा पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर लंडनमधील मराठी बांधवांनी त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी ही शोकसभा भरवली.

twitter
4/9

​दोन मिनिटांचे मौन आणि श्रद्धांजली

ajitpawarengland

कार्यक्रमाची सुरुवात अजितदादांना आदरांजली वाहून करण्यात आली. उपस्थित सर्व नागरिकांनी दोन मिनिटे मौन पाळून अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा दिला. यावेळी वातावरण अत्यंत भावूक झाले होते.  

twitter
5/9

​महाराष्ट्र भवनसाठीच्या योगदानाचे स्मरण

ajitpawarengland

या शोकसभेत अजितदादा पवार यांच्या विकासकामांचा आणि त्यांच्या दूरदृष्टीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. लंडन येथे उभारल्या जाणाऱ्या 'महाराष्ट्र भवन'साठी त्यांनी दिलेल्या 5 कोटी रुपयांच्या निधीचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख यावेळी करण्यात आला. ही मदत म्हणजे केवळ आर्थिक तरतूद नसून परदेशातील मराठी माणसाला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्याची त्यांची तळमळ होती, अशा भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आल्या.  

twitter
6/9

अजितदादांच्या कार्याचा गौरव

ajitpawarengland

​"घार उडते आकाशी, चित्त तिचे पिलापाशी" या उक्तीचा आधार घेत असोसिएशनचे अध्यक्ष धीरजसिंह तौर यांनी अजितदादांच्या कार्याचा गौरव केला.   

twitter
7/9

अजितदादा कितीही मोठे झाले किंवा सत्तेच्या शिखरावर असले तरी...

ajitpawarengland

"अजितदादा कितीही मोठे झाले किंवा सत्तेच्या शिखरावर असले, तरी त्यांचे लक्ष नेहमीच सामान्य कार्यकर्त्यांच्या आणि समाजाच्या हिताकडे असायचे. त्यांच्या महान कार्याची प्रेरणा आपल्याला सदैव मार्गदर्शक ठरेल," असे त्यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.

twitter
8/9

​मराठी बांधवांची उपस्थिती

ajitpawarengland

लंडन व परिसरातील मराठी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.​या कार्यक्रमाच्या यशस्वी नियोजनात ​धीरजसिंह तौर (अध्यक्ष), ​सुनिल पाटील, स्वराज मोहिते, आशुतोष धमले,​ स्वप्नील गावडे, पवन खरात, कौस्तुभ रमेकर,​यशवंत गुरव आणि यश सुतार यांचा समावेश होता.

twitter
9/9

महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्या मराठी माणसांवर असलेले प्रेम

ajitpawarengland

​अत्यंत शांत आणि भावनिक वातावरणात पार पडलेल्या या शोकसभेने, अजितदादांचे महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्या मराठी माणसांवर असलेले प्रेम आणि त्यांच्या कामाचा व्याप अधोरेखित केला.

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईत सर्वात डेंजर हवा कुठल्या भागात आहे माहितीये का? नाव वाचून बसेल धक्का

पुढील अल्बम

मुंबईत सर्वात डेंजर हवा कुठल्या भागात आहे माहितीये का? नाव वाचून बसेल धक्का

मुंबईत सर्वात डेंजर हवा कुठल्या भागात आहे माहितीये का? नाव वाचून बसेल धक्का

मुंबईत सर्वात डेंजर हवा कुठल्या भागात आहे माहितीये का? नाव वाचून बसेल धक्का 9
...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार

...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार

...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार 8
Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!

Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता!

Gold Silver Price Shock: आजपासून सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठा धमाका, बाजारात खळबळीची शक्यता! 8
&#039;तो खूप कष्ट करतो, पण…&#039; अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर दिलं स्पष्ट उत्तर

'तो खूप कष्ट करतो, पण…' अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर दिलं स्पष्ट उत्तर

'तो खूप कष्ट करतो, पण…' अशोक सराफ यांनी सचिन पिळगावकरांच्या ट्रोलिंगवर दिलं स्पष्ट उत्तर 9