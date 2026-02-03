English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  • फोटो
  • वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच

'वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...'; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच

Ajit Pawar Death Jay Pawar Whatsapp Status: अजित पवारांचे पुत्र जय पवार यांनी व्हॉट्सअपला ठेवलेलं स्टेटस सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. वडिलांच्या निधनानंतर जवळपास आठवड्याभराने जय पवार आपल्या व्हॉट्सअप स्टेटसच्या माध्यमातून व्यक्त झाले असून त्यांनी फोटोंना दिलेली कॅप्शन चांगलीच चर्चेत आहे.

Swapnil Ghangale | Feb 03, 2026, 11:18 AM IST
1/10

जय पवारांच्या व्हॉट्सअप स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले

jaypawarwhatsappstatus

जय पवारांचे व्हॉट्सअप स्टेटस पाहून अनेकांचे डोळे पाणावले. या फोटोंची कॅप्शन चर्चेत असून स्क्रीनशॉट प्रचंड व्हायरल झाल्याचं दिसत आहे. या स्टेटसमध्ये नेमकं काय म्हटलंय जय पवारांनी त्यांचे दिवंगत वडील अजित पवारांबद्दल जाणून घ्या...

2/10

28 जानेवारीला अजित पवारांचं निधन

jaypawarwhatsappstatus

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या भीषण विमान अपघातात निधन झालं.  

3/10

विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यस्कार

jaypawarwhatsappstatus

अजित पवारांच्या पार्थिवावर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 29 तारखेला बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यस्कार करण्यात आले.  

4/10

शून्यात नजर लावून...

jaypawarwhatsappstatus

जय पवार आणि पार्थ पवार या दोघांनाही आपल्या वडिलांनी अखेरचा निरोप दिला. जय पवार तर अनेकदा शून्यात नजर लावून वडिलांच्या आठवणीत हरवून गेल्याचं अंत्यसंस्काराच्या वेळी दिसून आलं. 

5/10

फार भावूक

jaypawarwhatsappstatus

जय आणि पार्थ हे दोघेही वडीलांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी फार भावूक झाल्याचं दिसून आलं.   

6/10

एकमेकांना धीर

jaypawarwhatsappstatus

पार्थ आणि जय पवार अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारादरम्यान एकमेकांना धीर देत असल्याचं दिसून आलं.  

7/10

एकाच वेळेस मुखाग्नी

jaypawarwhatsappstatus

अजित पवारांच्या पार्थिवाला दोघांनी एकाच वेळेस मुखाग्नी दिला.  

8/10

पायावर डोकं टेकवत अखेरचा निरोप

jaypawarwhatsappstatus

जय पवार यांनी अगदी अजित पवारांच्या पार्थिवाजवळ जाऊन पायावर डोकं टेकवत वडिलांना अखेरचा दंडवतच घातला. वडिलांना शेवटचं पाहता जय पवार फारच भावूक झालेले.  

9/10

खूप आठवण येतेय

jaypawarwhatsappstatus

जय पवार यांनी आता आपल्या व्हॉट्सअप स्टेटसवर अजित पवारांसोबतचा फोटो ठेवला असून त्याला, 'Missing U Dad A Lots...' अशी कॅप्शन दिली आहे.  

10/10

मिठी मारतानाचा फोटो

jaypawarwhatsappstatus

अन्य एका स्टेटसमध्ये जय पवारांनी अजित पवार त्यांना मिठी मारत असल्याचा फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोला जय पवारांनी, "काश, वेळ थांबली असती. मी आयुषभर असाच तुम्हाला मिठीत घेऊन थांबलो असतो," अशी कॅप्शन दिली आहे. (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

