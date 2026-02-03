'वेळ थांबली असती तर मी तुम्हाला...'; जय पवारांच्या WhatsApp स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले; कॅप्शन वाचाच
Ajit Pawar Death Jay Pawar Whatsapp Status: अजित पवारांचे पुत्र जय पवार यांनी व्हॉट्सअपला ठेवलेलं स्टेटस सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. वडिलांच्या निधनानंतर जवळपास आठवड्याभराने जय पवार आपल्या व्हॉट्सअप स्टेटसच्या माध्यमातून व्यक्त झाले असून त्यांनी फोटोंना दिलेली कॅप्शन चांगलीच चर्चेत आहे.
Swapnil Ghangale | Feb 03, 2026, 11:18 AM IST
जय पवारांच्या व्हॉट्सअप स्टेटसनं अनेकांचे डोळे पाणावले
28 जानेवारीला अजित पवारांचं निधन
विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यस्कार
शून्यात नजर लावून...
फार भावूक
एकमेकांना धीर
पायावर डोकं टेकवत अखेरचा निरोप
