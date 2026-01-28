Ajit Pawar Family Tree: तिसऱ्या पिढीचा शिलेदार हरपला; अजित पवार मागे सोडून गेलेला कौटुंबिक वटवृक्ष पाहिला का?
Ajit Pawar Family Tree : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी 28 जानेवारी रोजी एका भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार हे 66 वर्षांचे होते आणि शरद पवारानंतर पवार कुटुंबाच्या राजकारणातील तिसऱ्या पिढीचा एक प्रमुख चेहरा होते. मात्र अचानक झालेल्या त्यांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते सुद्धा शोक सागरात बुडालेत. अजित पवार यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक महत्वाची पदं भूषवली तसेच ते अनेकदा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुद्धा राहिले होते.