Marathi News
  • फोटो
  • Ajit Pawar Family Tree: तिसऱ्या पिढीचा शिलेदार हरपला; अजित पवार मागे सोडून गेलेला कौटुंबिक वटवृक्ष पाहिला का?

Ajit Pawar Family Tree : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी 28 जानेवारी रोजी एका भीषण विमान अपघातात निधन झालं. अजित पवार हे 66 वर्षांचे होते आणि शरद पवारानंतर पवार कुटुंबाच्या राजकारणातील तिसऱ्या पिढीचा एक प्रमुख चेहरा होते.  मात्र अचानक झालेल्या त्यांच्या निधनानंतर पवार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते सुद्धा शोक सागरात बुडालेत. अजित पवार यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक महत्वाची पदं भूषवली तसेच ते अनेकदा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुद्धा राहिले होते.   

Pooja Pawar | Jan 28, 2026, 05:32 PM IST
अजित पवार हे भारताच्या आणि देशाच्या राजकारणातील महत्वाच्या असलेल्या पवार कुटुंबातील तिसऱ्या पिढीचे राजकारणी होते. पवार कुटुंबाला शेतकरी कामगार पक्षाचा वारसा लाभलेला आहे.  जेष्ठ नेते शरद पवार यांचे वडील गोविंदराव पवार हे स्थानिक शेतकरी संघाचे अध्यक्ष होते. तर त्यांची आई शारदाबाई पवार या लोकल बोर्डाच्या सदस्या होत्या. त्यांच्या पासूनच पवार कुटुंबाच्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली. 

गोविंदराव पवार आणि शारदाबाई पवार यांच्या सात मुलांमध्ये वसंतराव, अप्पासाहेब, अनंतराव, शरद, बापूसाहेब, सूर्यकांतराव आणि प्रतापराव तर चार मुलींमध्ये सरला, सरोज, मीना आणि लीला 

गोविंदराव पवार आणि शारदाबाई पवार यांना 11 अपत्ये होती. त्यांची सात मुले - वसंतराव, अप्पासाहेब, अनंतराव, शरद, बापूसाहेब, सूर्यकांतराव आणि प्रतापराव; तर चार मुली - सरला, सरोज, मीना आणि लीला अशी त्यांची नावे आहेत.  

अजित पवार हे शरद पवारांचे थोरले बंधू अनंतराव पवार यांचे पुत्र होते. अनंतराव पवार यांना श्रीनिवास, अजित आणि विजया अशी तीन मुलं झाली. यापैकी श्रीनिवास पवार हे राजकारणात आले नाहीत, तर बहीण विजया पाटील या मीडियामध्ये कार्यरत होत्या आणि काही वर्षांपूर्वीच त्यांचं निधन झालं.   मात्र अजित पवारांनी काका शरद पवारांच्या पावलावर पाऊल ठेऊन राजकारणातील वाटचाल सुरु केली.   

अजित पवार यांचा जन्म 22 जुलै 1959 रोजी नगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील देवळाली गावात झाला होता. अजित दादांनी 90 च्या दशकापासून राजकारणाला सुरुवात केली. त्यांनी सहावेळा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री राहिले.   

शरद पवार यांच्यानंतर अजित पवार हेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठीचे प्रमुख दावेदार मानले जायचे.   

अजित पवार यांचं लग्न हे महाराष्ट्राचे माजी मंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील यांची मुलगी सुनेत्रा पवार यांच्याशी झालं. त्यांना लग्नानंतर दोन मुलं झाली यांचं नाव जय पवार आणि पार्थ पवार असं आहे.   

जय पवार हे एक व्यापारी असून पार्थ पवार हे राजकारणी आहेत. पार्थ पवार यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मावळमधून निवडणूक लढवली, मात्र यात ते पराभूत झाले.   

काहीच  महिन्यांपूर्वी जय पवार यांनी बहरिनमध्ये ऋतुजा पाटील हिच्या सोबत विवाह केला. यावेळी संपूर्ण पवार कुटुंब येथे उपस्थित होतं.   

