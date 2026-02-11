English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती? ती सवय बदलली; याच फोटोंमधून समोर आलं सत्य

अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती? 'ती' सवय बदलली; याच फोटोंमधून समोर आलं सत्य

Ajit Pawar Death In Plane Crash Rohit Pawar Change In Habit: रोहित पवारांनी अजित पवारांना जीवाचा धोका वाटत होता की काय अशा शंका घेणारे काही प्रसंग सांगितले. या वेळी त्यांनी अजित पवारांनी मागील काही काळात बदलेली एक सवयही सांगितली. नेमकी ही सवय कोणी आणि त्याबद्दल खरोखरच सोशल मीडियावर काय सापडलं ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 11, 2026, 09:52 AM IST
twitter
1/14

अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती?

ajitpawarwater

अजित पवारांना त्यांच्यावर विषप्रयोग होईल की काय अशी भीती वाटत असल्याचं सांकेतिक विधान त्यांचे पुतणे रोहित पवारांनी मंगळवारी केलं. रोहित पवारांनी अजित पवार यांनी बदलेल्या एका सवयीकडे लक्ष वेधलं. नेमकी ही सवय आणि रोहित पवारांनी केलेलं वर्णन व अजित पवारांच्या अकाऊंटवरुन फोटोंमधील ताळमेळ याबद्दल जाणून घेऊयात...

twitter
2/14

100 टक्के घातपात असू शकतो

ajitpawarwater

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या विमानाचा अपघात हा 100 टक्के घातपात असू शकतो अशी शंका त्यांचे पुतणे आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदमध्ये मंगळवारी केला.  

twitter
3/14

अजित पवारांना आपल्यावर विषप्रयोग होईल अशी भीती वाटत होती?

ajitpawarwater

या पत्रकार परिषदेमध्ये रोहित पवारांनी हा विमान अपघात घातपात असण्यामागील संभाव्य कारणं आणि त्यासंदर्भातील शंका अगदी पुराव्यानिशी उपस्थित केल्या. मात्र याच वेळी रोहित पवारांनी अजित पवारांना त्यांच्यावर विषप्रयोग होईल भीती वाटत असल्याचे संकेतही दिले.  

twitter
4/14

अजितदादांना प्लास्टिकच्या बॉटलमधून पाणी पिताना बघितलं असेल

ajitpawarwater

रोहित पवारांनी अजित पवारांनी मागील काही महिन्यांमध्ये केलेल्या एका महत्त्वाच्या बदलाकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं. पूर्वीच्या व्हिडीओंमध्ये तुम्ही अजितदादांना प्लास्टिकच्या बॉटलमधून पाणी पिताना बघितलं असेल, असं रोहित पवार म्हणाले.  

twitter
5/14

इंजेक्शनने द्रव्य सोडलं

ajitpawarwater

त्यानंतर रोहित पवारांनी पोडियमवरील एका प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटलीमध्ये एका इंजेक्शनने द्रव्य सोडलं. "नजीकच्या काळात, हे जे काही झालं ते झालं. ही गोष्ट कदाचित दादांच्या मनामध्ये असावं," असं रोहित पवार म्हणाले.  

twitter
6/14

हा बदल कशामुळे?

ajitpawarwater

"गेल्या काही महिन्यांमध्ये दादा प्लास्टिक बॉटलवरुन अशा बॉटलवर आले होते. का आले होते? कशामुळे आले होते?" असे प्रश्न रोहित पवारांनी उपस्थित केले.   

twitter
7/14

प्लास्टिक बाटलीवरुन काचेच्या बाटलीवर का आले?

ajitpawarwater

पुढे बोलताना, "यात काही करता येत नाही. काही महिन्यातील त्यांचे व्हिडीओ पाहिले तर मागे त्यांच्या सुरक्षेमधील विश्वासू अधिकारी असतो. त्याच्या हातामध्ये काचेची बाटली असते. ती बाटली चेक केली जायची," असं रोहित पवार म्हणाले."दादा प्लास्टिक बाटलीवरुन या (काचेच्या) बाटलीवर का आले? असाही प्रश्न पडतो," असंही रोहित पवार म्हणाले.

twitter
8/14

हेलिकॉप्टरसंदर्भात इशारा...

ajitpawarwater

"माझ्या एका मित्राने हेलिकॉप्टर घेतलं. मी दादांना सांगितलं की माझ्या एका मित्राने हेलिकॉप्टर घेतलं. ते म्हणाले चांगलं आहे. तो तुझा विश्वासू आहे का? मी म्हणालेलो हो आहे. त्यावर त्यांनी त्याचेच हेलिकॉप्टर तू वापर. बाहेरुन तू घेऊ नको. आम्ही आताच्या काळामध्ये बरंच काही वेगळं ऐकलं आहे. आता यातून ते मला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत होते ते मला काही महीत नाही," असं रोहित पवार म्हणाले.  

twitter
9/14

विमान घेण्याचं प्लॅनिंग

ajitpawarwater

"आर्थिक परिस्थिती बरी असलेल्या जवळच्या लोकांना दादांनी सांगितलं होतं की पुढच्या काही महिन्यांमध्ये तुम्हाला विमान घ्यावं लागेल. ते विमान तू घे म्हणजे मला ते वापरता येईल. ते का बोलते होते? दादांबरोबर झालेले हे संवाद माझ्या डोक्यात टेपसारखे वाजत आहेत. त्यांच्या मनात एवढं का होतं हे आता तर सांगता येणार नाही," असं रोहित पवार म्हणाले. 

twitter
10/14

काचेच्या बाटल्यांचा वापरत प्राकर्षाने जाणवतो

ajitpawarwater

अजित पवारांच्या कार्यक्रमांमधील त्यांच्याच सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट केलेले फोटो पाहिल्यास रोहित पवारांनी केलेला दावा योग्य वाटतो. अनेक ठिकाणी अजित पवार उपस्थित असलेल्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्यासमोरील टेबलवर काचेच्या बाटल्यांचा वापरत प्राकर्षाने जाणवतो.  

twitter
11/14

अंगरक्षक हातात पाण्याची काचेची बाटली घेऊन उभा

ajitpawarwater

रोहित पवारांनी सांगितल्याप्रमाणे या फोटोमध्ये अजित पवारांच्या मागे उभा असलेला अंगरक्षक हातात पाण्याची काचेची बाटली घेऊन उभा असल्याचं दिसत आहे.  

twitter
12/14

जानेवारी महिन्यातला फोटो

ajitpawarwater

सदर फोटो हा जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीच्या एका जाहीर कार्यक्रमातील असून अजित पवारांसमोर काचेच्या बाटलीमध्ये पाणी ठेवल्याचं दिसत आहे.  

twitter
13/14

काचेच्या बाटलीमध्ये पाणी

ajitpawarwater

सदर फोटो हा जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीच्या एका जाहीर कार्यक्रमातील असून अजित पवारांच्या मागे असलेल्या फोटोग्राफरच्या गुडघ्याजवळ मागे दिसणाऱ्या टेबलवर काचेच्या बाटलीमध्ये पाणी ठेवल्याचं दिसत आहे.  

twitter
14/14

शंका घेण्यास वाव

ajitpawarwater

अजित पवारांच्या मागील काही महिन्यातील या फोटोंवर नजर टाकल्यास खरोखरच त्यांना पाण्यातून विषप्रयोग होऊ शकतो अशी भीती वाटत होती की काय अशी शंका घेण्यास रोहित पवारांनी सांगितलं तसा खरोखरच वाव आहे असं म्हणता येईल. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

twitter
पुढील
अल्बम

भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

पुढील अल्बम

भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल 9
ईशान किशन ते मोहम्मद शमी, BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून &#039;या&#039; 5 स्टार खेळाडूंना काढलं बाहेर

ईशान किशन ते मोहम्मद शमी, BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून 'या' 5 स्टार खेळाडूंना काढलं बाहेर

ईशान किशन ते मोहम्मद शमी, BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमधून 'या' 5 स्टार खेळाडूंना काढलं बाहेर 9
PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम?

PAN Cardमध्ये होतायत 8 मोठे बदल, 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू; तुमच्यावर कसा परिणाम? 9
थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? &#039;हे&#039; घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी

थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? 'हे' घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी

थंडाव्यामुळे घरातील भिंतींला बुरशी लागलीय? 'हे' घरगुती उपाय ठरतील प्रभावी 8