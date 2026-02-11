अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती? 'ती' सवय बदलली; याच फोटोंमधून समोर आलं सत्य
Ajit Pawar Death In Plane Crash Rohit Pawar Change In Habit: रोहित पवारांनी अजित पवारांना जीवाचा धोका वाटत होता की काय अशा शंका घेणारे काही प्रसंग सांगितले. या वेळी त्यांनी अजित पवारांनी मागील काही काळात बदलेली एक सवयही सांगितली. नेमकी ही सवय कोणी आणि त्याबद्दल खरोखरच सोशल मीडियावर काय सापडलं ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Feb 11, 2026, 09:52 AM IST
अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती?
अजित पवारांना त्यांच्यावर विषप्रयोग होईल की काय अशी भीती वाटत असल्याचं सांकेतिक विधान त्यांचे पुतणे रोहित पवारांनी मंगळवारी केलं. रोहित पवारांनी अजित पवार यांनी बदलेल्या एका सवयीकडे लक्ष वेधलं. नेमकी ही सवय आणि रोहित पवारांनी केलेलं वर्णन व अजित पवारांच्या अकाऊंटवरुन फोटोंमधील ताळमेळ याबद्दल जाणून घेऊयात...
100 टक्के घातपात असू शकतो
अजित पवारांना आपल्यावर विषप्रयोग होईल अशी भीती वाटत होती?
अजितदादांना प्लास्टिकच्या बॉटलमधून पाणी पिताना बघितलं असेल
इंजेक्शनने द्रव्य सोडलं
हा बदल कशामुळे?
प्लास्टिक बाटलीवरुन काचेच्या बाटलीवर का आले?
पुढे बोलताना, "यात काही करता येत नाही. काही महिन्यातील त्यांचे व्हिडीओ पाहिले तर मागे त्यांच्या सुरक्षेमधील विश्वासू अधिकारी असतो. त्याच्या हातामध्ये काचेची बाटली असते. ती बाटली चेक केली जायची," असं रोहित पवार म्हणाले."दादा प्लास्टिक बाटलीवरुन या (काचेच्या) बाटलीवर का आले? असाही प्रश्न पडतो," असंही रोहित पवार म्हणाले.
हेलिकॉप्टरसंदर्भात इशारा...
"माझ्या एका मित्राने हेलिकॉप्टर घेतलं. मी दादांना सांगितलं की माझ्या एका मित्राने हेलिकॉप्टर घेतलं. ते म्हणाले चांगलं आहे. तो तुझा विश्वासू आहे का? मी म्हणालेलो हो आहे. त्यावर त्यांनी त्याचेच हेलिकॉप्टर तू वापर. बाहेरुन तू घेऊ नको. आम्ही आताच्या काळामध्ये बरंच काही वेगळं ऐकलं आहे. आता यातून ते मला काय सांगण्याचा प्रयत्न करत होते ते मला काही महीत नाही," असं रोहित पवार म्हणाले.
विमान घेण्याचं प्लॅनिंग
"आर्थिक परिस्थिती बरी असलेल्या जवळच्या लोकांना दादांनी सांगितलं होतं की पुढच्या काही महिन्यांमध्ये तुम्हाला विमान घ्यावं लागेल. ते विमान तू घे म्हणजे मला ते वापरता येईल. ते का बोलते होते? दादांबरोबर झालेले हे संवाद माझ्या डोक्यात टेपसारखे वाजत आहेत. त्यांच्या मनात एवढं का होतं हे आता तर सांगता येणार नाही," असं रोहित पवार म्हणाले.
काचेच्या बाटल्यांचा वापरत प्राकर्षाने जाणवतो
अंगरक्षक हातात पाण्याची काचेची बाटली घेऊन उभा
जानेवारी महिन्यातला फोटो
