  • सुनेत्रा पवारांच्या बारामतीमधील घरातील ते फोटो चर्चेत; दोन्ही NCP एकत्र येण्याचा मार्ग मोकळा?

सुनेत्रा पवारांच्या बारामतीमधील घरातील 'ते' फोटो चर्चेत; दोन्ही NCP एकत्र येण्याचा मार्ग मोकळा?

NCP Merger Speculations: दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार यासंदर्भात मागील काही काळापासून अजित पवारांसोबत चर्चा सुरु असल्याचा दावा शरद पवारांच्या पक्षाकडून केला जात असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्षाकडून असा कोणताही प्रयत्न झाला नसल्याचं म्हटलं आहे. असं असतानाच शुक्रवारी मात्र सहयोग सोसायटीत दिसलेलं चित्र पाहून अनेकांनी पुन्हा विलिनीकरणाचे संकेत मिळत असल्याचं म्हटलं आहे. नेमकं शुक्रवारी घडलं काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 07, 2026, 07:15 AM IST
twitter
1/8

पुन्हा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार?

ncp

शुक्रवारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या घरी शरद पवार पोहोचले होते. त्यावेळेस दिसलेलं चित्र पाहून पुन्हा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. नेमकं काय घडलं ते पाहूयात फोटोंच्या माध्यमातून...

twitter
2/8

शरद पवार तिसऱ्या दिवशीही सहयोग सोसायटीमध्ये

ncp

अजित पवारांच्या दशक्रिया विधीनंतर शुक्रवारी सायंकाळी शरद पवार पुन्हा सहयोग सोसायटीमध्ये पोहोचले. शरद पवार सांत्वन भेटीसाठी सलग तीन दिवस उपस्थित होते.   

twitter
3/8

विलिनीकरणाचे संकेत?

ncp

शुक्रवारी सांत्वन भेटीच्या शेवटच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचं निवासस्थान असलेल्या सहयोग सोसायटीत दिसलेल्या एका फोटोवरुन विलिनीकरणाचे संकेत मिळत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

twitter
4/8

कोणकोण होतं उपस्थित?

ncp

बारामतीतील सहयोग निवासस्थानी स्वतः शरद पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिवंगत नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार ,जय पवार, आमदार रोहित पवार, त्यांचे   वडील राजेंद्र पवार, रणजीत पवार, अजित पवार यांचे बंधू श्रीनिवास पवार, युगेंद्र पवार यांसह पवार कुटुंबीय उपस्थित होते.  

twitter
5/8

पार्थची आजोबांशी चर्चा

ncp

यावेळेस पार्थ पवार आणि शरद पवार एकमेकांशी चर्चा करताना दिसले. पार्थ पवार शरद पवारांना काहीतरी विचारत होते आणि शरद पवारही अगदी सविस्तरपणे सांगत होते.  

twitter
6/8

रोहित पवारही सहभागी

ncp

या चर्चेमध्ये काहीकाळ रोहित पवारही सहभागी झाल्याने पार्थ पवार, शरद पवारांसोबत ते सुद्धा चर्चा करताना दिसले.  

twitter
7/8

पार्थ पवारही उपस्थित

ncp

यावेळेस जय पवारही काही काळ पार्थ पवारांच्या बाजूला बसले होते. शरद पवार आणि अजित पवारांच्या कुटुंबात अबोला असल्याच्या चर्चा या फोटोंमुळे दूर झाल्या आहेत. तसेच हे फोटो दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे संकेत असल्याचंही म्हटलं जातंय.

twitter
8/8

सक्रीयपणे सहभागी

ncp

पार्थ पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दैनंदिन कारभारामध्ये सक्रीयपणे सहभागी झाले असून शरद पवार त्यांना मार्गदर्शन करत असल्याचं पाहायला मिळालं.

twitter
