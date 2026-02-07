सुनेत्रा पवारांच्या बारामतीमधील घरातील 'ते' फोटो चर्चेत; दोन्ही NCP एकत्र येण्याचा मार्ग मोकळा?
NCP Merger Speculations: दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार यासंदर्भात मागील काही काळापासून अजित पवारांसोबत चर्चा सुरु असल्याचा दावा शरद पवारांच्या पक्षाकडून केला जात असतानाच दुसरीकडे अजित पवारांच्या निधनानंतर त्यांच्या पक्षाकडून असा कोणताही प्रयत्न झाला नसल्याचं म्हटलं आहे. असं असतानाच शुक्रवारी मात्र सहयोग सोसायटीत दिसलेलं चित्र पाहून अनेकांनी पुन्हा विलिनीकरणाचे संकेत मिळत असल्याचं म्हटलं आहे. नेमकं शुक्रवारी घडलं काय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Feb 07, 2026, 07:15 AM IST
पुन्हा दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार?
शरद पवार तिसऱ्या दिवशीही सहयोग सोसायटीमध्ये
विलिनीकरणाचे संकेत?
कोणकोण होतं उपस्थित?
पार्थची आजोबांशी चर्चा
रोहित पवारही सहभागी
