English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Ajit Pawar Death: बॉडीगार्ड विदीप जाधवांचा Life Insurance मंजूर; कुटुंबाला किती रक्कम मिळणार?

Ajit Pawar Death: बॉडीगार्ड विदीप जाधवांचा Life Insurance मंजूर; कुटुंबाला किती रक्कम मिळणार?

Ajit Pawar Bodyguard Vidip Jadhav Life Insurance Approved: 2019 पासून विदीप जाधव अजित पवार यांच्या सुरक्षा पथकात सामील झाले. ते ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे कुटुंबासह राहत होते. त्यांचे मूळ गाव फलटण तालुक्यात तरडगाव होते.

Swapnil Ghangale | Feb 05, 2026, 12:18 PM IST
twitter
1/11

अजित पवारांचे दिवंगत बॉडीगार्ड विदीप जाधव यांचा Life Insurance मंजूर

vidpijadhavajitpawar

अजित पवारांचे दिवंगत बॉडीगार्ड विदीप जाधव यांचा Life Insurance मंजूर झाला असून त्यांच्या मागे राहिलेल्या कुटुंबाला यामधून मोठा आधार मिळणार आहे? विदीप जाधव यांनी स्वत: अजित पवारांच्या दौऱ्यासाठी ड्युटी का मागून घेतली होती? याचं कारणही समोर आलं आहे. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात...

twitter
2/11

अजित पवारांचे अंगरक्षक विदीप जाधव यांचाही मृत्यू

vidpijadhavajitpawar

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या बारामती येथे 28 जानेवारी रोजी झालेल्या विमान अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेले त्यांचे अंगरक्षक विदीप जाधव यांचा अपघात विमा मंजूर झाला आहे.   

twitter
3/11

आधी फडणवीसांसोबत 2019 पासून अजित पवारांबरोबर

vidpijadhavajitpawar

विदीप जाधव हे 2009 च्या तुकडीचे मुंबई पोलीस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून रुजू झाले. 2014 ते 2019 या काळात ते तत्कालीन मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्या सुरक्षा पथकात कार्यरत होते. 2019 पासून ते अजित पवार यांच्या सुरक्षा पथकात सामील झाले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांनी विदीप यांच्या मूळ गावी जावून त्यांच्या कुटुंबाचं सांत्वन केलं.  

twitter
4/11

...म्हणून पोलीस सेवेत रूजू झाले

vidpijadhavajitpawar

विदीप जाधव हे ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथे कुटुंबासह राहत होते. त्यांचे पदवीचे शिक्षण मुंबईत झाले. देशसेवेची आवड असल्याने ते पोलीस सेवेत रूजू झाले होते. त्यांचे मूळ गाव फलटण तालुक्यात तरडगाव आहे.   

twitter
5/11

विदीप जाधवांचं कुटुंब कसं?

vidpijadhavajitpawar

विदीप जाधव यांच्या पश्चात पत्नी, 13 वर्षांची नेत्रा ही मुलगी आणि 9 वर्षांचा अव्दित मुलगा, आई- वडील असा परिवार आहे. त्यांची पत्नी पनवेलची आहे. विदीप यांची पोलीस दलातील 16 वर्षांची सेवा झाली आहे. विदीप यांच्या पत्नीचं सांत्वन करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार!

twitter
6/11

मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी रोहित पवारांनी घेतली

vidpijadhavajitpawar

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तरडगावी जावून विदीप यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन केले. तसेच त्यांच्या मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहीत पवार यांनी घेतली आहे.  

twitter
7/11

तो फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल

vidpijadhavajitpawar

विदीप जाधव यांनी मुंबई ते बारामती या अजित पवार यांच्या विमानाला अपघात होण्यापूर्वी काढलेला फोटो सोशल मिडीयावर जोरदार व्हायरल झाले होते.   

twitter
8/11

एकूण पाच जण दगावले

vidpijadhavajitpawar

या विमान अपघातामध्ये विदीप यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दोन वैमानिक आणि क्रूअटेंडंट असे पाच जण मृत्युमुखी पडले आहेत. मनमिळावू आणि मदतीला सदैव तत्पर असलेल्या विदीप जाधव यांना बाईकची आवड होती.  

twitter
9/11

...म्हणून स्वत: मागून घेतलेली ड्युटी!

vidpijadhavajitpawar

विदीप जाधव यांना वडिलांच्या उपचारासाठी गावी जायचे होते. त्यांचे गाव बारामतीपासून 25 किमी अंतरावर फलटण तालुक्यात तरडवाडी आहे. त्यामुळे त्यांनी अजित पवार यांच्या 28 जानेवारी रोजीच्या दौऱ्याची ड्युटी घेतली होती.  

twitter
10/11

आई-वडीलांना भेटून येणार होते

vidpijadhavajitpawar

बारामतीहून विदीप जाधव गावी जाणार होते. तसे त्यांनी अजित पवार यांना सांगितले होते. आई-वडीलांना भेटून येतो असे कळवले होते. पत्नी व मुलांस पनवेल येथे माहेरी गेली होती. पण विदीप जाधव यांचा हा प्रवास अखेरचा ठरला.  

twitter
11/11

विम्याची किती रक्कम मिळाली?

vidpijadhavajitpawar

विदीप जाधव यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी घेतलेला अपघात विमा मंजूर झाला आहे. त्यांनी ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स’ या कंपनीचा अपघात विमा घेतला होता. 1 कोटी 5 लाख रुपयांचा विमा मंजूर झाला आहे. त्यांच्या मृत्युच्या पहिला आठवड्यात कंपनीने अपघात विम्याचा दावा मंजूर केला आहे. (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Birthday Special: वडिलांचा निर्णय बदलला नसता, तर आज 'हा' वेगवान गोलंदाज कदाचित कॅनडामध्ये असता!

पुढील अल्बम

Birthday Special: वडिलांचा निर्णय बदलला नसता, तर आज &#039;हा&#039; वेगवान गोलंदाज कदाचित कॅनडामध्ये असता!

Birthday Special: वडिलांचा निर्णय बदलला नसता, तर आज 'हा' वेगवान गोलंदाज कदाचित कॅनडामध्ये असता!

Birthday Special: वडिलांचा निर्णय बदलला नसता, तर आज 'हा' वेगवान गोलंदाज कदाचित कॅनडामध्ये असता! 10
Bhuvneshwar Kumar Birthday: लाखोंमध्ये पगार, कोट्यवधींची मालमत्ता; भुवनेश्वरने केवळ क्रिकेटमध्येच नाही तर प्रेमातही प्रत्येक सामना जिंकला

Bhuvneshwar Kumar Birthday: लाखोंमध्ये पगार, कोट्यवधींची मालमत्ता; भुवनेश्वरने केवळ क्रिकेटमध्येच नाही तर प्रेमातही प्रत्येक सामना जिंकला

Bhuvneshwar Kumar Birthday: लाखोंमध्ये पगार, कोट्यवधींची मालमत्ता; भुवनेश्वरने केवळ क्रिकेटमध्येच नाही तर प्रेमातही प्रत्येक सामना जिंकला 8
लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार! मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत

लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार! मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत

लोणावळा खंडाळा घाट इतिहास जमा होणार! मुंबई पुणे चार तासांचा प्रवास फक्त 150 मिनिटांत 8
मुंबई-पुणे महामार्ग भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे, महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी इथला टोलनाका! एका वाहनाला भरावा लागतो 2165 रुपये टोल

मुंबई-पुणे महामार्ग भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे, महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी इथला टोलनाका! एका वाहनाला भरावा लागतो 2165 रुपये टोल

मुंबई-पुणे महामार्ग भारतातील महागडा एक्स्प्रेस वे, महाराष्ट्राची धनलक्ष्मी इथला टोलनाका! एका वाहनाला भरावा लागतो 2165 रुपये टोल 8