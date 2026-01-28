महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खराखुरा 'पॉवरबाज' नेता हरपला; पाहा अजित पवारांचा राजकीय प्रवास
Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंग दरम्यान अपघात झाला आणि या अपघातात राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा मृत्यू ओढावला.
Sayali Patil | Jan 28, 2026, 11:18 AM IST
Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खमकं आणि तितकंच जिगरबाज नेतृत्त्वं अशी ओळख असणाऱ्या अजित पवार, अर्थात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जनसामान्यांचे अजितदादा यांचा एका भीषण विमानअपघातात मृत्यू ओढावला. जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकीच्या धर्तीवर बारामतीच्या दिशेनं निघालं असताना विमान साधारण 500 फूट उंचीवरून दरीसदृश्य भागात कोसळलं आणि एका क्षणात विमानानं पेट घेतला. पाहता पाहता धुराचे लोट उठले आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं.
अजित पवारांच्या निधनाचं वृत्त समोर आल्याच्या बातमीनं संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला. खऱ्या अर्थानं बारामतीच्या मातीशी नाळ जोडलेल्या या नेत्याचा मृत्यूसुद्धा याच मातीत ओढावला ही बाबसुद्धा अनेकांच्याच मनात कालवाकालव करून गेली. अजित पवार खऱ्या अर्थानं राज्याच्या राजकारणातील पॉवरबाज नेते होते आणि कायमच राहतील.
सर्वाधिक वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री
सर्वाधिक वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांनी हे पद भूषवलं आणि दमदार कामगिरी केली. 2019 मध्ये फडणवीस यांच्यासोबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं. 2022-23 काळात महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद त्यांनी भूषवलं. 2023 मध्ये त्यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची साथ सोडली आणि शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात ते सहभागी झाले.
