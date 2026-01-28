English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खराखुरा पॉवरबाज नेता हरपला; पाहा अजित पवारांचा राजकीय प्रवास

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खराखुरा 'पॉवरबाज' नेता हरपला; पाहा अजित पवारांचा राजकीय प्रवास

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाला बारामतीत लँडिंग दरम्यान अपघात झाला आणि या अपघातात राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा मृत्यू ओढावला.   

Sayali Patil | Jan 28, 2026, 11:18 AM IST
जिगरबाज नेतृत्त्वं

Ajit Pawar Death : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील खमकं आणि तितकंच जिगरबाज नेतृत्त्वं अशी ओळख असणाऱ्या अजित पवार, अर्थात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जनसामान्यांचे अजितदादा यांचा एका भीषण विमानअपघातात मृत्यू ओढावला. जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकीच्या धर्तीवर बारामतीच्या दिशेनं निघालं असताना विमान साधारण 500 फूट उंचीवरून दरीसदृश्य भागात कोसळलं आणि एका क्षणात विमानानं पेट घेतला. पाहता पाहता धुराचे लोट उठले आणि क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं.   

महाराष्ट्र हळहळला

अजित पवारांच्या निधनाचं वृत्त समोर आल्याच्या बातमीनं संपूर्ण महाराष्ट्र हळहळला. खऱ्या अर्थानं बारामतीच्या मातीशी नाळ जोडलेल्या या नेत्याचा मृत्यूसुद्धा याच मातीत ओढावला ही बाबसुद्धा अनेकांच्याच मनात कालवाकालव करून गेली. अजित पवार खऱ्या अर्थानं राज्याच्या राजकारणातील पॉवरबाज नेते होते आणि कायमच राहतील. 

राजकीय कारकिर्द

पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीक़डे मागे वळून पाहिलं असता  (Ajit Pawar Biography) 22 जुलै 1959 मध्ये त्यांचा  जन्म अहमदनगरमधील राहुरी तालुक्यातील देवळाली या आजोळी झाला होता. राजकारणाचं बाळकडू त्यांना शरद पवार आणि कुटुंबाकडूनच मिळालं. 

अजित आशाताई अनंतराव पवार

अजित आशाताई अनंतराव पवार असं त्यांचं संपूर्ण नाव. मूळ गाव बारामतीतील काटेवाडी इथं असणाऱ्या अजित पवारांनी सहकारी संस्थांमधून सामाजिक कार्य आणि राजकीय कार्याला सुरुवात केली. 1982 मध्य़े त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. यावेळी ते सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावर निवडून गेले होते. 

सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी

1991 मध्ये ते सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी निवडून गेले. 16 वर्ष ते बँकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होते. 1991 मध्येच पहिल्यांदा अजित पवार बारामतीतून लोकसभेवर निवडून गेले आणि तिथपासून बारामती विधानसभा मतदारसंधाचं प्रतिनिधीत्वं त्यांनी केलं. 

सलग 7 वेळा विधानसभेवर आमदार

1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 असे सलग 7 वेळा ते विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून आले. ऑक्टोबर 1999 ते डिसेंबर 2003 पर्यंत त्यांच्यावर जलसिंचन खात्याची जबाबदारी होती. डिसेंबर 2003 ते ऑक्टोबर 2004 दरम्यान त्यांच्याकडे ग्रामविकास खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. 

सर्वाधिक वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री

सर्वाधिक वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांनी हे पद भूषवलं आणि दमदार कामगिरी केली. 2019 मध्ये फडणवीस यांच्यासोबत त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं. 2022-23 काळात महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद त्यांनी भूषवलं. 2023 मध्ये त्यांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची साथ सोडली आणि शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात ते सहभागी झाले.  

भाषणं

अजित पवार सभांमध्ये भाषणासाठी उभे राहिले की अनेकांचीच उत्सुकता शिगेला पोहोचायची. कारण, दादा कधी काय बोलतील आणि क्षणात सभेची दिशा वळवतीय याची कोणालाच कल्पना नसायची. प्रत्येक कार्यकर्त्याला हक्कानं दमदाटी करणारे आणि वेळप्रसंगी तितकाच जीव लावणारे नेते म्हणूनही त्यांची ओळख. 

बारामतीवर नितांत प्रेम

बारामतीवर नितांत प्रेम करणाऱ्या अजित पवारांनी कायमच पुरोगामी महाराष्ट्राची वितारसरणी पुढे नेली. आज या नेत्याच्या जाण्यानं फक्त बारामतीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही कधीही न भरून निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे असंच म्हणावं लागेल. 

