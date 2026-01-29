'दादा गेला' अन् बहिणच झाली आधारवड...; मन सुन्न करणारे फोटो
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी निधन झालं. बारामतीत जात असताना विमान अपघातात अजित पवारांचं निधन झालं. पवार कुटुंबियांसाठी हा खूप मोठा आघात आहे. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच नातं अतिशय खास होतं. दादाची लाडकी बहिण म्हणून सुप्रिया सुळेंची एक ओळख होती. पण अजित पवारांच्या निधनानंतर ही बहिणच संपूर्ण पवार कुटुंबाची आधारवड बनली आहे. अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारावेळीची हे मन सुन्न करणारे फोटो. (छाया सौजन्य - PTI)
