'दादा गेला' अन् बहिणच झाली आधारवड...; मन सुन्न करणारे फोटो

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी निधन झालं. बारामतीत जात असताना विमान अपघातात अजित पवारांचं निधन झालं.  पवार कुटुंबियांसाठी हा खूप मोठा आघात आहे. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच नातं अतिशय खास होतं. दादाची लाडकी बहिण म्हणून सुप्रिया सुळेंची एक ओळख होती. पण अजित पवारांच्या निधनानंतर ही बहिणच संपूर्ण पवार कुटुंबाची आधारवड बनली आहे. अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारावेळीची हे मन सुन्न करणारे फोटो.  (छाया सौजन्य - PTI) 

Dakshata Thasale | Jan 29, 2026, 05:20 PM IST
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं बुधवारी निधन झालं. बारामतीत जात असताना विमान अपघातात अजित पवारांचं निधन झालं.  पवार कुटुंबियांसाठी हा खूप मोठा आघात आहे. अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच नातं अतिशय खास होतं. दादाची लाडकी बहिण म्हणून सुप्रिया सुळेंची एक ओळख होती. पण अजित पवारांच्या निधनानंतर ही बहिणच संपूर्ण पवार कुटुंबाची आधारवड बनली आहे. अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारावेळीची हे मन सुन्न करणारे फोटो. 

अजित पवार यांचं 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातातच निधन झालं आहे. ही बातमी समोर येताच खासदार सुप्रिया सुळे यांना अश्रू अनावर झाल्या. भावाच्या अकाली निधनाने बहिण खूप खचून गेल्याच आपण पाहिलं. 

सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार दोघी एकत्र दिल्लीतून बारामतीत आल्या. यावेळी विठ्ठल सेठ मनियार यांना भेटून सुप्रिया सुळे आणि सुनेत्रा पवार यांना भावना अनावर झाल्या. 

अजित पवारांवर 29 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान या संस्थेच्या प्रांगणात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 

अजित पवारांचं अकाली जाणं हे पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलं पार्थ, जय पवार यांच्यासाठी खूप मोठा धक्का होता. 

या प्रसंगी अजित दादांची बहिण खासदार सुप्रिया सुळे सगळ्यांच्या आधारवड बनल्या. सुप्रिया सुळे आपली वहिनी खासदार सुनेत्रा पवार यांच्यासोबत खंबीरपणे उभ्या होत्या. 

सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांचं नातं हे फक्त कुटुंबापुरतंच मर्यादित नव्हतं. देशभराने या भावंडांचं प्रेम पाहिलं आहे. 

पण भावाच्या अशा अकाली निधनाने हे बहिण खंबीर होऊन कुटुंबाचा आधार बनली आहे. सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांचा राजकीय प्रवास थोड्याफार फरकाने एकाचवेळी सुरु झाला होता. 

शरद पवार यांच्या छत्राखाली अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे ही जोडी राष्ट्रवादीची ओळख बनू लागली. राजकीय भूमिका आणि निर्णयांमुळे या दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. 

सुप्रिया सुळे यांनी अजित पवारांच्या शेवटच्या क्षणी कुटुंबाला दिलेली साथ अतिशय कौतुकास्पद आहे. अजित पवारांचं असं जाणं सुप्रिया सुळेंच्या खासगी आयुष्यातील खूप मोठं नुकसान आहे. 

