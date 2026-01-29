English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • देव चोरला....; दादांच्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो

'देव चोरला....'; 'दादां'च्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो

Ajit Pawar Last Rite Funeral Photos : इतका करुण अंत कोणाचाही नको; ज्याच्यात्याच्या तोंडी अजित पवारांचच नाव आणि आठवणी... लोटला लाखोंचा जनसागर... पवार कुटुंबीयांच्या मनातील घालमेलही डोळे पाणावणारी   

Sayali Patil | Jan 29, 2026, 06:23 PM IST
सारं राज्य क्षणभर थांबलं

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

Ajit Pawar funeral Photos : कोणाच्या ध्यानीमनीही नसतानाच एक बातमी आली आणि सारं राज्य क्षणभर थांबलं. ही बातमी होती राज्यातील एक खमके नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाची.   

बारामती

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

जिल्हापरिषद निवडणुकीच्या धर्तीवर बारामती दौऱ्यासाठी निघालेल्या अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला आणि या अपघातात अजित पवारांसह विमानातील सर्व 6 जणांचा अकाली मृत्यू ओढावला. 

महाराष्ट्र

Ajit Pawar Funeral Shradhanjali Photos

महाराष्ट्र आणि बारामतीसह पवार कुटुंबासाठी अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी येणं हा एक मोठा आणि विश्वास बसणार नाही इतका मोठा धक्का ठरला.   

कुटुंबातील सदस्य

Parth Pawar at Ajit Pawar Funeral Photos

कुटुंबातील सदस्यांपासून सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार, सुप्रिया सुळे, शरद पवार आणि संपूर्ण पवार कुटुंब या बातमीनं हळहळलं आणि तडक सर्वांनी बारामती गाठली.   

जनमानसात मोठा झालेला नेता

Ajit Pawar Funeral Baramati Photo

अखेर कितीही नाकारलं तरीही हा जनमानसात मोठा झालेला नेता अखेरच्या क्षणी बारामतीत दाखल झाला आणि तो निघाला तेही कधीही न परतण्यासाठी. 

पार्थिव

Ajit Pawar Son Parth and Jay Pawar in Funeral

28 जानेवारी 2026 रोजी या भीषण अपघातानंतर ज्यावेळी बारामतीत पवारांचं पार्थिव आलं तेव्हा मोठा जनसागर त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी लोटला. 29 जानेवारी 2026 रोजीसुद्धा बारामतीच्या रस्त्यारस्त्याला नागरिकांनी तुडूंब गर्दी केली होती. 

अखेरचा निरोप

Maharashtra DCM Ajit Pawar Funeral

शक्य होईल तिथं उभं राहून नागरिकांनी आपल्या या नेत्याचा अखेरचा निरोप दिला, काहींनी अंत्ययात्रेच्या रथामागून धावा केला आणि 'अमर रहे अमर रहे अजित पवार अमर रहे' असं म्हणत या नेत्याच्या नावानं टाहो फोडला. 

अश्रूधारा

Ajit Pawar Family at Funeral Photos

नजर जाईल तिथवर बारामतीमध्ये नागरिकांचीच गर्दी आणि प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रूधारा पाहायला मिळाल्या. 

निरोप

Sunnetra Pawar at Ajit Pawar Funeral

29 जानेवारीची सकाळ झाली तिच मुळात एका जड अंत:करणानं. कारण, हा तोच दिवस होता ज्या दिवशी या नेत्याला कायमचा निरोप दिला जाणार होता. 

पार्थिव

Ajit Pawar Funeral Photos

सकाळच्या सुमारास अजित पवारांचं पार्थिव त्यांच्या काटेवाडीतील घरी ठेवल्यानंतर इथं सामान्य नागरिकांनाही पार्थिवांचं अंत्यदर्शन घेण्यात आले. महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वाद्यवृंद आणि पोलीस पथकानं काटेवाडीत उपमुख्यमंत्र्यांना अखेरची सलामी दिली आणि तिथं थरथरत्या हातांनी प्रत्येकानंच या हक्काच्या माणसाला सलाम केलं.   

माणसांची खचून गर्दी

Ajit Pawar Funeral Photos

काटेवाडीहून पार्थिव निघून विद्या प्रतिष्ठानच्या दिशेनं रवाना झालं असतानाची रस्त्यावर माणसांची खचून गर्दी, नेत्याच्या अंत्यदर्शनासाठी उभा होता जिथं सानथोरांनी हात जोडून, धाय मोकलून रडत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विद्या प्रतिष्ठानातही नेतेमंडळींनसह लाखोंच्या संख्येनं सकाळपासूनच नागरिकांनी हजेरी लावली, इथं पार्थिव पोहोचल्यानंतर अचानकच नागरिकांच्या भावना दाटून आल्या आणि अजित दादाssss असा टाहो सर्वांनीच फोडला. 

अंत्यदर्शन

Ajit Pawar Last Rite in Baramati

व्यासपीठावर पवारांचं पार्थिव ठेवण्यात आलं आणि अंत्यविधी सुरू झाले त्या प्रसंगी पार्थ पवार आणि जय पवार या दोघांसह युगेंद्र पवार, श्रीनिवास पवार यांसह कुटुंबातील प्रत्येकाच्याच काळजात धस्स झालं. सुनेत्रा पवार व्यासपीठावर अजित पवारांच्या अंत्यदर्शनासाठी आल्या आणि आयुष्यात अखेरपर्यंत साथ दिलेल्या या आपल्या पतीपुढं नतमस्त होत त्यांनी अवंढा गिळला. दाटून आलेला हुंदका इथं मात्र त्या रोखू शकल्या नाहीत. 

प्रत्येकजण अजित पवारांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहात होता

Jay Pawar and Parth Pawar at Ajit Pawar Funeral

प्रत्येकजण अजित पवारांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहात होता, प्रत्येकाच्याच मनात असंख्य भावना होत्या. कारण जीव ओतून सामान्यांसाठी झटणारा त्यांचा नेता, हक्काचा आणि कामाचा माणूस कायमचा सोडून गेला होता. अंत्यविधीच्या चौथऱ्यासमोरच बसलेल्या शरद पवारांच्या मनातील घालमेल त्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट दिसली आणि ही काय वेळ नियतीनं त्यांच्यावर आणली हाच प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात उपस्थित राहिला.     

नेत्याची श्रीमंती.

Ajit Pawar funeral Photos

जिथंजिथं माध्यमांचा कॅमेरा फिरत होता तिथंतिथं फक्त आणि फक्त अजित पवार यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी राज्याभरातून आलेली जदनताच पाहायला मिळाली, हीच या नेत्याची श्रीमंती.   

उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार, अनंतात विलीन!!!

Ajit Pawar and Jay Pawar Parth Pawar photos

तो क्षण नजीक येत गेला आणि तसतसं प्रत्येकाच्या मनात भावनांचा काहूर माजला आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दोन्ही मुलांनी त्यांना मुखाग्नि दिल्यानंतर हा 'कामाचा माणूस' कायमचा विसावला. उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार, अनंतात विलीन!!!

बापमाणूस

Ajit Pawar and Jay Pawar

अजित पवार यांना मुखाग्नि दिल्यानंतर त्यांच्या दोन्ही मुलांनी, म्हणजेच जय पवार आणि पार्थ पवार यांनी प्रचंड जनसमुदायासमोर येत हात जोडून सर्वांना अभिवादन केलं. इथंसुद्धा त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू काही थांबले नाहीत. कारण, त्यांनी गमावलेला 'बापमाणूस'.  

