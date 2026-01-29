English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बारामतीत फक्त आक्रोश! अजित पवारांना काटेवाडीच्या घरातून भावपूर्ण निरोप, थरथरत्या हातांनी सलामी

बारामतीत फक्त आक्रोश! अजित पवारांना काटेवाडीच्या घरातून भावपूर्ण निरोप, थरथरत्या हातांनी सलामी

Ajit Pawar funeral rites: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झालं आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनाने राज्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या पार्थिवावर आज बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. त्यांच्या अंतिमयात्रेचे Visuals तुम्ही इथे पाहु शकता.

Priti Ved | Jan 29, 2026, 10:24 AM IST
twitter
1/8

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं 28 जानेवारी रोजी सकाळी पावणेनऊच्या सुमारात बारामती विमानतळाजवळ विमान कोसळून झालेल्या अपघातात निधन झालं.

twitter
2/8

आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरचा निरोप देण्यासाठी बारामतीमध्ये राज्यभरातून अजित पवार समर्थक दाखल होत आहेत.

twitter
3/8

अजित पवारांना राज्य पोलीस दलाकडून अखेरची सलामी... काटेवाडीतील घरासमोर दिली सलामी; भावाला निरोप देताना बंधू श्रीनिवास पवारांना अश्रू अनावर झाले.

twitter
4/8

11 वाजता अंत्यविधी होणार

अजित पवारांच्या अंत्यविधी होत असलेल्या विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर लाखोच्या संख्येने लोक येण्यास सुरुवात झाली आहे. एक लाख क्षमता असलेल्या मैदानावर अंत्यविधी होत असून 11 वाजता अंत्यविधी होणार असला तरी आतापासूनच मैदान जवळपास भरलं आहे. अजूनही मैदानाकडे येणाऱ्या समर्थकांचा ओघ सुरुच आहे.

twitter
5/8

अजितदादांना अखेरचा निरोप

आपल्या लाडक्या अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी काटेवाडीच्या मार्गावर गावगावच्या महिला आणि पुरुष देखील रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी करून उभे होते.

twitter
6/8

अमर रहे अमर रहे... अजित दादा अमर रहे' अशा घोषणा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पार्थिव बारामती येथील अहिल्यादेवी होळकर मेडिकल महाविद्यालयातून त्यांच्या मूळ गावी काट्याची वाडीकडे नेलं जात असताना ठिकठिकाणी नागरिकांनी पार्थिव असलेल्या रुग्णावाहिकेवर फुलं उधळली. 'अमर रहे अमर रहे... अजित दादा अमर रहे' अशा घोषणा देखील यावेळी गावकऱ्यांनी दिल्या. 

twitter
7/8

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज बारामती येथे अंत्यसंस्कार केले जाणारा असून त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी केंद्रातील अनेक दिग्गज मंत्री येणार आहेत. राज्यामधीलही अनेक दिग्गज मंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देशातील विविध राज्यातील अनेक मुख्यमंत्री या अंत्यविधीसाठी उपस्थित राहणार असून बारामती विमानतळ परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त पाहायला मिळत आहे.

twitter
8/8

अजित पवारांच्या अंत्यदर्शनासाठी जनसागर

अजित पवारांच्या काटेवाडी येथील घरी पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं असून या ठिकाणी गावकऱ्यांची, समर्थांची मोठी गर्दी झाली आहे. अजित पवारांच्या अंत्यदर्शनासाठी आधी महिलांना सोडलं जातं आहे.

twitter
