बारामतीत फक्त आक्रोश! अजित पवारांना काटेवाडीच्या घरातून भावपूर्ण निरोप, थरथरत्या हातांनी सलामी
Ajit Pawar funeral rites: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झालं आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनाने राज्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या पार्थिवावर आज बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. त्यांच्या अंतिमयात्रेचे Visuals तुम्ही इथे पाहु शकता.
Priti Ved | Jan 29, 2026, 10:24 AM IST
11 वाजता अंत्यविधी होणार
अजितदादांना अखेरचा निरोप
अमर रहे अमर रहे... अजित दादा अमर रहे' अशा घोषणा
