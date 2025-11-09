English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रुपाली चाणकरांची एकूण संपत्ती किती? त्यांचे पती काय काम करतात? जाणून घ्या A To Z माहिती

Rupali Chakankar Property Details Husband Name All Information: सध्या रुपाली चाकणकर या रुपाली ठोंबरेविरुद्ध सुरु असलेल्या वादामुळे चर्चेत असतानाच त्यांच्याबद्दलची माहिती इंटरनेटवर शोधली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची संपत्ती किती, पतीचं नाव काय? त्यांचे पती काय करतात? रुपाली चाकणकरांचं शिक्षण किती झालं आहे? मुलगा काय करतो? यासारखी नेमकी कोणती माहिती उपलब्ध आहे यावर टाकलेली ही नजर...

Swapnil Ghangale | Nov 09, 2025, 03:33 PM IST
चाकणकरांच्या संपत्तीबद्दल सर्च

rupalichakankarnewsprop

राष्ट्रवादीच्या महिला नेत्या रुपाली चाकणकरांच्या संपत्तीसंदर्भातील माहिती इंटरनेटवर अनेकदा चर्च केली जाते. तसेच त्यांचे पती काय काम करतात याबद्दलची माहितीही इंटरनेटवर शोधली जाते. सध्या रुपाली ठोंबरेंसोबत त्यांचा वाद सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर याबद्दलच जाणून घेऊयात...

रुपाली विरुद्ध रुपाली वादाची चर्चा

rupalichakankarnewsprop

सध्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रुपाली विरुद्ध रुपाली असा वाद सुरु आहे. रुपाली चाकणकर यांच्याविरुद्ध रुपाली ठोंबरेंनी दंड थोपटले असून नवीन वादाला तोंड फुटलेलं आहे.  

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकर या महाराष्ट्रातील एक प्रमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) नेत्या आहेत. त्या प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून आणि पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा म्हणून ओळखल्या जातात.  

शेतकरी कुटुंबात जन्म

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकर यांचा जन्म दौंडमधील एका शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेच्या साधना महाविद्यालयात शिक्षण घेतले आणि स्पर्धा परीक्षांचाही अभ्यास केला.  

सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी

rupalichakankarnewsprop

लग्नानंतर, रुपाली चाकणकरांच्या सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी असल्यामुळे त्यांचा राजकारणात प्रवेश झाला. रुपाली चाकणकर यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून केली. 

महिला प्रदेशाध्यक्षाही राहिल्या

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकर राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.  

आक्रमक शैली

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकर रस्त्यावरील आंदोलनांपासून ते मोठ्या व्यासपीठापर्यंत त्यांच्या आक्रमक शैलीसाठी आणि विषयांची मुद्देसूद मांडणी करण्यासाठी ओळखल्या जातात.  

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती

rupalichakankarnewsprop

ऑक्टोबर 2021 मध्ये, रुपाली चाकणकरांची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. हे पद महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बराच काळ रिक्त होते. ऑक्टोबर 2024 मध्ये त्यांची पुन्हा या पदावर नियुक्ती करण्यात आली.  

महिलांच्या प्रश्नांवर सक्रियपणे काम

rupalichakankarnewsprop

महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून, रुपाली चाकणकरांनी महिलांच्या प्रश्नांवर सक्रियपणे काम केले आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये लक्ष घातले आहे. रुपाली चाकणकरांनी महिला सबलीकरण आणि सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठीही काम केले आहे.  

पतीचे नाव काय?

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकर यांच्या पतीचे नाव निलेश चाकणकर असं आहे. त्यांच्या व्यवसायाबद्दल इंटरनेटवर कोणतीही विशिष्ट माहिती उपलब्ध नाही.  

निलेश चाकणकरांची पार्श्वभूमी काय?

rupalichakankarnewsprop

निलेश चाकणकर लाईमलाईटपासून दूर राहणे पसंत करतात. मात्र, काही बातम्यांनुसार, निलेश चाकणकर हे शेतकरी कुटुंबातील असून, त्यांच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे.  

मुलगा सिनेसृष्टीत

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकरांच्या मुलाने (सोहन चाकणकर) मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण केले आहे.   

कुठे दाखवलाय संपत्तीचा आकडा?

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकर यांच्या एकूण संपत्तीबद्दल सार्वजनिकरित्या कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र एक्सवरील (आधीचं ट्वीटर) एआय गोर्कमध्ये एका संदर्भातून त्यांच्या एकूण संपत्तीचा आकडा दाखवला जातो.  

प्रतिज्ञापत्रांद्वारे दिली जाते माहिती पण...

rupalichakankarnewsprop

राजकीय नेत्यांची संपत्ती सामान्यतः निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांद्वारे (election affidavits) जाहीर केली जाते, परंतु त्यांच्या अशा कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रातील तपशील सध्या इंटरनेटवर उपलब्ध नाही.  

उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत काय?

rupalichakankarnewsprop

रुपाली चाकणकर यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत राजकारण आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून मिळणारे वेतन असू शकते.   

माहिती खाजगी

rupalichakankarnewsprop

तसेच, त्यांचा जन्म दौंडमधील शेतकरी कुटुंबात झाला असून, त्यांच्या सासरच्या कुटुंबाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे, ज्यामुळे त्यांची कौटुंबिक मालमत्ता असू शकते; तथापि, याबद्दलची नेमकी माहिती खाजगी आहे.   

रुपाली चाकणकरांच्या संपत्तीचा आकडा किती? गोर्क म्हणतं...

rupalichakankarnewsprop

तरीही, गोर्क या एआय प्लॅटफॉर्मवर रुपाली चाकणकरांची एकूण नेट वर्थ म्हणजेच एकूण संपत्तीमधून कर्जाची रक्कम वजा केल्यास संपत्ती 7 कोटी रुपये इतकी असल्याचं सांगितलं जात आहे.  मात्र 'झी 24 तास' या माहितीची पुष्टी करत नाही. आम्ही या ठिकाणी केवळ एआयने दिलेली माहिती शेअर केली आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

