'देव चोरला....'; 'दादां'च्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो
Ajit Pawar funeral Photos : इतका करुण अंत कोणाचाही नको; ज्याच्यात्याच्या तोंडी अजित पवारांचच नाव आणि आठवणी... लोटला लाखोंचा जनसागर... पवार कुटुंबीयांच्या मनातील घालमेलही डोळे पाणावणारी
Sayali Patil | Jan 29, 2026, 12:38 PM IST
1/16
सारं राज्य क्षणभर थांबलं
2/16
बारामती
3/16
महाराष्ट्र
4/16
कुटुंबातील सदस्य
5/16
जनमानसात मोठा झालेला नेता
6/16
पार्थिव
7/16
अखेरचा निरोप
8/16
अश्रूधारा
9/16
निरोप
10/16
पार्थिव
सकाळच्या सुमारास अजित पवारांचं पार्थिव त्यांच्या काटेवाडीतील घरी ठेवल्यानंतर इथं सामान्य नागरिकांनाही पार्थिवांचं अंत्यदर्शन घेण्यात आले. महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वाद्यवृंद आणि पोलीस पथकानं काटेवाडीत उपमुख्यमंत्र्यांना अखेरची सलामी दिली आणि तिथं थरथरत्या हातांनी प्रत्येकानंच या हक्काच्या माणसाला सलाम केलं.
11/16
माणसांची खचून गर्दी
काटेवाडीहून पार्थिव निघून विद्या प्रतिष्ठानच्या दिशेनं रवाना झालं असतानाची रस्त्यावर माणसांची खचून गर्दी, नेत्याच्या अंत्यदर्शनासाठी उभा होता जिथं सानथोरांनी हात जोडून, धाय मोकलून रडत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विद्या प्रतिष्ठानातही नेतेमंडळींनसह लाखोंच्या संख्येनं सकाळपासूनच नागरिकांनी हजेरी लावली, इथं पार्थिव पोहोचल्यानंतर अचानकच नागरिकांच्या भावना दाटून आल्या आणि अजित दादाssss असा टाहो सर्वांनीच फोडला.
12/16
अंत्यदर्शन
व्यासपीठावर पवारांचं पार्थिव ठेवण्यात आलं आणि अंत्यविधी सुरू झाले त्या प्रसंगी पार्थ पवार आणि जय पवार या दोघांसह युगेंद्र पवार, श्रीनिवास पवार यांसह कुटुंबातील प्रत्येकाच्याच काळजात धस्स झालं. सुनेत्रा पवार व्यासपीठावर अजित पवारांच्या अंत्यदर्शनासाठी आल्या आणि आयुष्यात अखेरपर्यंत साथ दिलेल्या या आपल्या पतीपुढं नतमस्त होत त्यांनी अवंढा गिळला. दाटून आलेला हुंदका इथं मात्र त्या रोखू शकल्या नाहीत.
13/16
प्रत्येकजण अजित पवारांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहात होता
प्रत्येकजण अजित पवारांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहात होता, प्रत्येकाच्याच मनात असंख्य भावना होत्या. कारण जीव ओतून सामान्यांसाठी झटणारा त्यांचा नेता, हक्काचा आणि कामाचा माणूस कायमचा सोडून गेला होता. अंत्यविधीच्या चौथऱ्यासमोरच बसलेल्या शरद पवारांच्या मनातील घालमेल त्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट दिसली आणि ही काय वेळ नियतीनं त्यांच्यावर आणली हाच प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात उपस्थित राहिला.
14/16
नेत्याची श्रीमंती.
15/16