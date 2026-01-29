English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  देव चोरला....; दादांच्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो

'देव चोरला....'; 'दादां'च्या अंत्यविधीदरम्यानचे भावनिक क्षण, जनमानसातून मन हेलावणारा टाहो

Ajit Pawar funeral Photos : इतका करुण अंत कोणाचाही नको; ज्याच्यात्याच्या तोंडी अजित पवारांचच नाव आणि आठवणी... लोटला लाखोंचा जनसागर... पवार कुटुंबीयांच्या मनातील घालमेलही डोळे पाणावणारी   

Sayali Patil | Jan 29, 2026, 12:38 PM IST
twitter
1/16

सारं राज्य क्षणभर थांबलं

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

Ajit Pawar funeral Photos : कोणाच्या ध्यानीमनीही नसतानाच एक बातमी आली आणि सारं राज्य क्षणभर थांबलं. ही बातमी होती राज्यातील एक खमके नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाची.   

twitter
2/16

बारामती

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

जिल्हापरिषद निवडणुकीच्या धर्तीवर बारामती दौऱ्यासाठी निघालेल्या अजित पवार यांच्या विमानाचा भीषण अपघात झाला आणि या अपघातात अजित पवारांसह विमानातील सर्व 6 जणांचा अकाली मृत्यू ओढावला. 

twitter
3/16

महाराष्ट्र

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

महाराष्ट्र आणि बारामतीसह पवार कुटुंबासाठी अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी येणं हा एक मोठा आणि विश्वास बसणार नाही इतका मोठा धक्का ठरला.   

twitter
4/16

कुटुंबातील सदस्य

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

कुटुंबातील सदस्यांपासून सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार, सुप्रिया सुळे, शरद पवार आणि संपूर्ण पवार कुटुंब या बातमीनं हळहळलं आणि तडक सर्वांनी बारामती गाठली.   

twitter
5/16

जनमानसात मोठा झालेला नेता

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

अखेर कितीही नाकारलं तरीही हा जनमानसात मोठा झालेला नेता अखेरच्या क्षणी बारामतीत दाखल झाला आणि तो निघाला तेही कधीही न परतण्यासाठी. 

twitter
6/16

पार्थिव

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

28 जानेवारी 2026 रोजी या भीषण अपघातानंतर ज्यावेळी बारामतीत पवारांचं पार्थिव आलं तेव्हा मोठा जनसागर त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी लोटला. 29 जानेवारी 2026 रोजीसुद्धा बारामतीच्या रस्त्यारस्त्याला नागरिकांनी तुडूंब गर्दी केली होती. 

twitter
7/16

अखेरचा निरोप

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

शक्य होईल तिथं उभं राहून नागरिकांनी आपल्या या नेत्याचा अखेरचा निरोप दिला, काहींनी अंत्ययात्रेच्या रथामागून धावा केला आणि 'अमर रहे अमर रहे अजित पवार अमर रहे' असं म्हणत या नेत्याच्या नावानं टाहो फोडला. 

twitter
8/16

अश्रूधारा

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

नजर जाईल तिथवर बारामतीमध्ये नागरिकांचीच गर्दी आणि प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रूधारा पाहायला मिळाल्या. 

twitter
9/16

निरोप

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

29 जानेवारीची सकाळ झाली तिच मुळात एका जड अंत:करणानं. कारण, हा तोच दिवस होता ज्या दिवशी या नेत्याला कायमचा निरोप दिला जाणार होता. 

twitter
10/16

पार्थिव

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

सकाळच्या सुमारास अजित पवारांचं पार्थिव त्यांच्या काटेवाडीतील घरी ठेवल्यानंतर इथं सामान्य नागरिकांनाही पार्थिवांचं अंत्यदर्शन घेण्यात आले. महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वाद्यवृंद आणि पोलीस पथकानं काटेवाडीत उपमुख्यमंत्र्यांना अखेरची सलामी दिली आणि तिथं थरथरत्या हातांनी प्रत्येकानंच या हक्काच्या माणसाला सलाम केलं.   

twitter
11/16

माणसांची खचून गर्दी

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

काटेवाडीहून पार्थिव निघून विद्या प्रतिष्ठानच्या दिशेनं रवाना झालं असतानाची रस्त्यावर माणसांची खचून गर्दी, नेत्याच्या अंत्यदर्शनासाठी उभा होता जिथं सानथोरांनी हात जोडून, धाय मोकलून रडत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. विद्या प्रतिष्ठानातही नेतेमंडळींनसह लाखोंच्या संख्येनं सकाळपासूनच नागरिकांनी हजेरी लावली, इथं पार्थिव पोहोचल्यानंतर अचानकच नागरिकांच्या भावना दाटून आल्या आणि अजित दादाssss असा टाहो सर्वांनीच फोडला. 

twitter
12/16

अंत्यदर्शन

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

व्यासपीठावर पवारांचं पार्थिव ठेवण्यात आलं आणि अंत्यविधी सुरू झाले त्या प्रसंगी पार्थ पवार आणि जय पवार या दोघांसह युगेंद्र पवार, श्रीनिवास पवार यांसह कुटुंबातील प्रत्येकाच्याच काळजात धस्स झालं. सुनेत्रा पवार व्यासपीठावर अजित पवारांच्या अंत्यदर्शनासाठी आल्या आणि आयुष्यात अखेरपर्यंत साथ दिलेल्या या आपल्या पतीपुढं नतमस्त होत त्यांनी अवंढा गिळला. दाटून आलेला हुंदका इथं मात्र त्या रोखू शकल्या नाहीत. 

twitter
13/16

प्रत्येकजण अजित पवारांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहात होता

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

प्रत्येकजण अजित पवारांच्या पार्थिवाकडे एकटक पाहात होता, प्रत्येकाच्याच मनात असंख्य भावना होत्या. कारण जीव ओतून सामान्यांसाठी झटणारा त्यांचा नेता, हक्काचा आणि कामाचा माणूस कायमचा सोडून गेला होता. अंत्यविधीच्या चौथऱ्यासमोरच बसलेल्या शरद पवारांच्या मनातील घालमेल त्यांच्या देहबोलीतून स्पष्ट दिसली आणि ही काय वेळ नियतीनं त्यांच्यावर आणली हाच प्रश्न जनसामान्यांच्या मनात उपस्थित राहिला.     

twitter
14/16

नेत्याची श्रीमंती.

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

जिथंजिथं माध्यमांचा कॅमेरा फिरत होता तिथंतिथं फक्त आणि फक्त अजित पवार यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी राज्याभरातून आलेली जदनताच पाहायला मिळाली, हीच या नेत्याची श्रीमंती.   

twitter
15/16

उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार, अनंतात विलीन!!!

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

तो क्षण नजीक येत गेला आणि तसतसं प्रत्येकाच्या मनात भावनांचा काहूर माजला आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दोन्ही मुलांनी त्यांना मुखाग्नि दिल्यानंतर हा 'कामाचा माणूस' कायमचा विसावला. उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार, अनंतात विलीन!!!

twitter
16/16

बापमाणूस

Ajit Pawar Plane Crash funeral last moments of dcm baramati pawar family emotional farewell

अजित पवार यांना मुखाग्नि दिल्यानंतर त्यांच्या दोन्ही मुलांनी, म्हणजेच जय पवार आणि पार्थ पवार यांनी प्रचंड जनसमुदायासमोर येत हात जोडून सर्वांना अभिवादन केलं. इथंसुद्धा त्यांच्या डोळ्यातील अश्रू काही थांबले नाहीत. कारण, त्यांनी गमावलेला 'बापमाणूस'.  

twitter
