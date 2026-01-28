Ajit Pawar Plane Crash: अपघातात काळाच्या पडद्याआड गेले देशातील 'हे' प्रमुख नेते, पहा यादी
Political Deaths in Accidents India: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे (Ajit Pawar Plane Crash ) आज विमान अपघातात निधन झाले आहे. असाच देशातील काही प्रमुख नेत्यांचा अपघातात मृत्यू झाला होता. याची यादी पहा...
Tejashree Gaikwad | Jan 28, 2026, 12:12 PM IST
1/8
2/8
अजित पवार
3/8
गोपीनाथ मुंडे
गोपीनाथ मुंडे: 3 जून 2014 रोजी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रातील ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा दिल्लीमध्ये भीषण रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. सकाळी विमानतळाकडे जात असताना त्यांच्या कारचा अपघात झाला. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री असलेले मुंडे यांच्या निधनाने राज्यासह देशभरात शोककळा पसरली.
4/8
संजय गांधी
5/8
माधवराव सिंधिया
6/8
जी. एम. सी. बालयोगी
7/8