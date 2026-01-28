English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Ajit Pawar Plane Crash: अपघातात काळाच्या पडद्याआड गेले देशातील हे प्रमुख नेते, पहा यादी

Ajit Pawar Plane Crash: अपघातात काळाच्या पडद्याआड गेले देशातील 'हे' प्रमुख नेते, पहा यादी

Political Deaths in Accidents India: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे (Ajit Pawar Plane Crash ) आज विमान अपघातात निधन झाले आहे. असाच देशातील काही प्रमुख नेत्यांचा अपघातात मृत्यू झाला होता. याची यादी पहा...   

Tejashree Gaikwad | Jan 28, 2026, 12:12 PM IST
भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात काही घटना अशा घडल्या आहेत, ज्यांनी संपूर्ण देशाला हादरवून टाकले. सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असताना, अपघातांमध्ये अचानक मृत्यू झालेल्या काही प्रमुख नेत्यांची नावे आजही लोकांच्या स्मरणात आहेत. अशाच काही नेत्यांचा आढावा—

अजित पवार

अजित पवार : महाराष्ट्र्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्यासह विमानातील सगळ्याचं प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या या अचानक झालेल्या निधनामुळे राज्यावर दुःखाचा डोंगर पसरली. 

गोपीनाथ मुंडे

गोपीनाथ मुंडे: 3 जून 2014 रोजी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रातील ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचा दिल्लीमध्ये भीषण रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. सकाळी विमानतळाकडे जात असताना त्यांच्या कारचा अपघात झाला. महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री असलेले मुंडे यांच्या निधनाने राज्यासह देशभरात शोककळा पसरली.

संजय गांधी

संजय गांधी: 23 जून 1980 रोजी काँग्रेस नेते संजय गांधी यांचा दिल्लीतील सफदरजंग विमानतळाजवळ विमान अपघातात मृत्यू झाला. वैमानिक प्रशिक्षणादरम्यान त्यांचे विमान कोसळले. त्या काळातील हा अपघात देशासाठी मोठा धक्का मानला जातो.

माधवराव सिंधिया

माधवराव सिंधिया: 30 सप्टेंबर 2001 रोजी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी नागरी उड्डाण मंत्री माधवराव सिंधिया यांचा चार्टर्ड विमान अपघातात मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशातील मैनपुरीजवळ विमान कोसळले होते. त्यांच्या निधनाने राष्ट्रीय राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली होती.

जी. एम. सी. बालयोगी

जी. एम. सी. बालयोगी: 3 मार्च 2002 रोजी लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष जी. एम. सी. बालयोगी यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला. खराब दृश्यता असल्यामुळे आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील एका तलावात हेलिकॉप्टर कोसळले होते. ते तेलुगू देशम पार्टीचे नेते होते.

वाय. एस. राजशेखर रेड्डी

वाय. एस. राजशेखर रेड्डी: 2 सप्टेंबर 2009 रोजी आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचा नल्लमल्ला जंगलात हेलिकॉप्टर कोसळल्याने मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने संपूर्ण देश हादरला होता. या अपघातात त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या इतर सदस्यांचाही मृत्यू झाला.

अपघातांनी दिलेले कठोर धडे

या सर्व दुर्घटनांनी केवळ नेतेच नव्हे, तर देशाने आपले प्रभावी नेतृत्व गमावले. प्रवासादरम्यान सुरक्षिततेचे महत्त्व आणि तांत्रिक तपासणीची गरज अधोरेखित करणाऱ्या या घटना आजही राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर चर्चेचा विषय ठरतात.

