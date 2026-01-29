English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांवर स्मशानभूमीऐवजी विद्या प्रतिष्ठानातच का करण्यात आले अंत्यसंस्कार? पवार कुटुंबाने का निवडली ही जागा?

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांवर स्मशानभूमीऐवजी विद्या प्रतिष्ठानातच का करण्यात आले अंत्यसंस्कार? पवार कुटुंबाने का निवडली ही जागा?

Ajit Pawar Final Cremation: अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. विद्या प्रतिष्ठान येथे अजित पवार यांच्यावर अंत्यविधी पार पडले आणि अखेरचा निरोप देण्यात आला. अजित पवारांच्या दोन्ही मुलांनी त्यांना मुखाग्नी दिला.   

Shivraj Yadav | Jan 29, 2026, 01:22 PM IST
Ajit Pawar Final Cremation: बारामतीमध्ये झालेल्या विमान दुर्घटनेत अजित पवाराचं निधन झालं असून, आज म्हणजेच 29 जानेवारी रोजी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. वैमानिक लँडिगचा प्रयत्न करत असताना, त्याचवेळी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत अजित पवारांसहित पायलट कॅप्टन सुमित कपूर, सह-वैमानिक शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी आणि खासगी सुरक्षारक्षक विदीप जाधव यांनीही आपला जीव गमावला. अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्रात हळहळ व्यक्त होत आहे.   

अजित पवारांवर बारामतीच्या विद्या प्रतिष्ठानमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पण अंत्यसंस्कारासाठी विद्या प्रतिष्ठानची निवड का करण्यात आली तुम्हाला माहितीये का?  

विद्या प्रतिष्ठान ही केवळ एक संस्था नसून विचार

बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठान हे पवार कुटुंबासाठी केवळ शैक्षणिक परिसर नाही; ते त्यांच्या सामाजिक विचार आणि सार्वजनिक जबाबदारीचे प्रतीक आहे. या संस्थेने बारामतीला राज्याच्या आणि देशाच्या शैक्षणिक नकाशावर एक वेगळे स्थान दिले आहे. येथे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी केवळ पदवी मिळवत नाहीत तर स्वावलंबी होण्याच्या दिशेनेही प्रगती करतात.

शरद पवारांचे स्वप्न

विद्या प्रतिष्ठानची पायाभरणी शरद पवार यांनी 16 ऑक्टोबर 1972 रोजी केली होती. त्यावेळी बारामती हा एक मागासलेला भाग मानला जात होता आणि तेथील शैक्षणिक सुविधा खूपच मर्यादित होत्या. शरद पवारांचे स्वप्न होते की मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेता यावे आणि मोठ्या शहरांमधील विद्यार्थ्यांप्रमाणे संधी मिळाव्यात. या दूरदृष्टीने, ही संस्था ओसाड जमिनीवर सुरू करण्यात आली.

वारशाची आधुनिक ओळख

शरद पवार यांनी विद्या प्रतिष्ठानची पायाभरणी केली, तर अजित पवार यांनी कालांतराने विद्या प्रतिष्ठानचे आधुनिकीकरण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी संस्थेच्या विस्ताराला, नवीन महाविद्यालये उघडण्यास, पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यास आणि तांत्रिक शिक्षणाला चालना देण्यास सक्रिय पाठिंबा दिला. आयटी महाविद्यालये, अभियांत्रिकी संस्था आणि व्यवस्थापन अभ्यास आणि जैवतंत्रज्ञान यासारख्या अभ्यासक्रमांची स्थापना या दूरदृष्टीचे परिणाम आहे.

प्रत्येक आघाडीवर पाठिंबा

जेव्हा जेव्हा विद्या प्रतिष्ठानला संसाधनांची आवश्यकता होती, तेव्हा अजित पवारांनी त्याला प्राधान्य दिले. सरकारी मदत असो किंवा प्रशासकीय मान्यता असो, ते संस्थेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. शिक्षणात गुंतवणूक करणं हा समाजाच्या प्रगतीचा  थेट मार्ग आहे असे त्यांचे मत होते.

हजारो आयुष्यांवर परिणाम

आज, विद्या प्रतिष्ठानमधून पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांनी केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर आणि परदेशातही आपला ठसा उमटवला आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना आधुनिक शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाशी जोडणे ही संस्थेची सर्वात मोठी कामगिरी मानली जाते. म्हणूनच अजित पवारांच्या सार्वजनिक जीवनात विद्या प्रतिष्ठानला त्यांचे "कार्यस्थळ" म्हटले जाते.

सुनेत्रा पवार यांचा सक्रीय सहभाग

अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनीही विद्या प्रतिष्ठानच्या व्यवस्थापन आणि संचालनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 

