English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • बालपणीच अजित पवारांमध्ये दिसत होता भविष्यातील नेता, दादांच्या बालपणाचे कधीही न पाहिलेले फोटो पाहा

बालपणीच अजित पवारांमध्ये दिसत होता भविष्यातील नेता, दादांच्या बालपणाचे कधीही न पाहिलेले फोटो पाहा

Ajit Pawar Unseen Photos: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झालं आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनाने राज्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या पार्थिवावर आज बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. 

Jan 29, 2026, 11:57 AM IST
twitter
1/8

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झालं. ते 66 वर्षांच होते. लहानपणापासूनच त्यांच्या स्वभावात समाजकार्य आणि नेतृत्त्वाचे गूण होते. 

twitter
2/8

28 जानेवारी 2026 मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत राज्याचे सर्वात जास्त काळ उपमुख्यमंत्री राहिलेले , त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण , देवेंद्र फडणवीस , उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळांसह विविध सरकारांमध्ये सहा वेळा हे पद भूषवले. 

twitter
3/8

अजित पवारांनी 2022 ते 2023 पर्यंत महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही काम केले आणि 1991 मध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. [

twitter
4/8

अजित पवार यांचा जन्म 22 जुलै 1959 रोजी महाराष्ट्रातील देवळाली प्रवरा येथे अनंतराव आणि आशाताई पवार यांच्या पोटी झाला. 

twitter
5/8

ते बारामती विधानसभा मतदारसंघातून सात वेळा महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आले . त्यांनी पहिल्यांदा 1991 च्या पोटनिवडणुकीत विजय मिळवला आणि त्यानंतर 1995, 1999, 2004, 2009आणि 2014 मध्ये सलग पाच वेळा ती निवडणूक जिंकली.

twitter
6/8

त्यांनी 1991 ते 1992 पर्यंत मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या सरकारमध्ये कृषी आणि ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. 1992 मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यावर ते मृदा संवर्धन, वीज आणि नियोजन राज्यमंत्री झाले. 1999 मध्ये , काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा भाग म्हणून, ते सिंचन विभागाचे कॅबिनेट मंत्री बनले.

twitter
7/8

2003 मध्ये सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाचा भाग म्हणून त्यांना ग्रामीण विकास खाते देण्यात आले. 2004 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी जिंकल्यानंतर , त्यांनी देशमुख आणि नंतर अशोक चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदा मंत्रालय कायम ठेवले.

twitter
8/8

अजित पवारांच्या अकाली निधनाने राज्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या पार्थिवावर आज बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

बारामतीत फक्त आक्रोश! अजित पवारांना काटेवाडीच्या घरातून भावपूर्ण निरोप, थरथरत्या हातांनी सलामी

पुढील अल्बम

बारामतीत फक्त आक्रोश! अजित पवारांना काटेवाडीच्या घरातून भावपूर्ण निरोप, थरथरत्या हातांनी सलामी

बारामतीत फक्त आक्रोश! अजित पवारांना काटेवाडीच्या घरातून भावपूर्ण निरोप, थरथरत्या हातांनी सलामी

बारामतीत फक्त आक्रोश! अजित पवारांना काटेवाडीच्या घरातून भावपूर्ण निरोप, थरथरत्या हातांनी सलामी 8
Ajit Pawar Rare Photos : &#039;हातपाय थांबले, दादा विसावले&#039;; मात्र अजित पवारांचे &#039;हे&#039; फोटो पाहून अश्रू थांबणार नाहीत...

Ajit Pawar Rare Photos : 'हातपाय थांबले, दादा विसावले'; मात्र अजित पवारांचे 'हे' फोटो पाहून अश्रू थांबणार नाहीत...

Ajit Pawar Rare Photos : 'हातपाय थांबले, दादा विसावले'; मात्र अजित पवारांचे 'हे' फोटो पाहून अश्रू थांबणार नाहीत... 9
PHOTOS: &#039;अजितदादा परत या&#039;, पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी बारामतीत लोटला महासागर!

PHOTOS: 'अजितदादा परत या', पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी बारामतीत लोटला महासागर!

PHOTOS: 'अजितदादा परत या', पार्थिवाचं दर्शन घेण्यासाठी बारामतीत लोटला महासागर! 7
Ajit Pawar Family Tree: पवार कुटुंबाचा वटवृक्ष, पद्मविभूषण शरद पवारांपासून ते अजितदादांपर्यंत; जाणून घ्या संपूर्ण वंशावळ!

Ajit Pawar Family Tree: पवार कुटुंबाचा वटवृक्ष, पद्मविभूषण शरद पवारांपासून ते अजितदादांपर्यंत; जाणून घ्या संपूर्ण वंशावळ!

Ajit Pawar Family Tree: पवार कुटुंबाचा वटवृक्ष, पद्मविभूषण शरद पवारांपासून ते अजितदादांपर्यंत; जाणून घ्या संपूर्ण वंशावळ! 9