बालपणीच अजित पवारांमध्ये दिसत होता भविष्यातील नेता, दादांच्या बालपणाचे कधीही न पाहिलेले फोटो पाहा
Ajit Pawar Unseen Photos: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचं बुधवारी, 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामतीमध्ये विमान अपघातात निधन झालं आहे. अजित पवारांच्या अकाली निधनाने राज्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून त्यांच्या पार्थिवावर आज बारामतीमध्ये अंत्यसंस्कार केले जात आहेत.
त्यांनी 1991 ते 1992 पर्यंत मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांच्या सरकारमध्ये कृषी आणि ऊर्जा राज्यमंत्री म्हणून काम पाहिले. 1992 मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री झाल्यावर ते मृदा संवर्धन, वीज आणि नियोजन राज्यमंत्री झाले. 1999 मध्ये , काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा भाग म्हणून, ते सिंचन विभागाचे कॅबिनेट मंत्री बनले.
