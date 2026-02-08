English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • कधीही न पाहिलेले अजित पवार, पाहा स्मृतींना उजाळा देणारी भावनिक फोटो गॅलरी

कधीही न पाहिलेले अजित पवार, पाहा स्मृतींना उजाळा देणारी भावनिक फोटो गॅलरी

Ajit Pawar Photo Gallery In Baramati: बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि सामान्य नागरिकांची व्यथा जाणणारे एक धडाडीचा नेते अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण राज्य सुन्न झाले. दरम्यान त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान संकुल येथे भव्य फोटो प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. सदर फोटो गॅलरीतून कधीही न पाहिलेले अजित पवार पाहा.   

Manali Sagvekar | Feb 08, 2026, 03:15 PM IST
twitter
1/8

अजित पवार यांच्या आठवणींचे जतन करणारे फोटो प्रदर्शन

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे झालेल्या त्या दुर्दैवी विमान अपघाताने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला. या अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सामान्य नागरिकांचे  दादा यांनी जीव गमावला. ही घटना म्हणजे राज्याच्या राजकारणातील आणि विशेषतः बारामतीकरांसाठी कधीही न भरून येणारी पोकळी आहे. दरम्यान त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी खास फोटो प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले.   

twitter
2/8

बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान संकुल

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

अपघातानंतर दुसर्‍या दिवशी (29 जानेवारी रोजी) अजित पवार यांच्यावर बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान संकुल येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. हे संकुल अजित पवार यांच्या जिव्हाळ्याच्या संस्थांपैकी एक होते.   

twitter
3/8

अजित पवार यांचे भव्य स्मारक

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

अजित पवार यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांनी या जागेची पाहणी करत येथे अजित पवार यांचे भव्य स्मारक आणि त्यांच्या आठवणी जतन करणाऱ्या फोटो प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले.   

twitter
4/8

कुटुंबासोबतचे भावनिक क्षण

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

बालपणातील निरागस क्षण, तरुण वयातील स्वप्नाळू नजर, राजकारणात प्रवेश करतानाचा आत्मविश्वास, तसेच कुटुंबासोबतचे हसरे आणि भावनिक क्षण टिपणारे विविध फोटो येथे मांडण्यात आले.   

twitter
5/8

अजित पवार यांचा संघर्षमयी आणि प्रेरणादायी प्रवास

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

प्रत्येक फोटो त्यांच्या संघर्षमय आणि प्रेरणादायी प्रवासाची साक्ष देतो. यासोबतच उभारण्यात आलेला पुतळा उपस्थितांच्या मनात आदर आणि भावुकतेची भावना निर्माण करतो. या फोटो प्रदर्शनातून अजित पवार यांच्या आठवणी पुन्हा एकदा हृदयात जिवंत झाल्या आहेत.  

twitter
6/8

अजित पवार यांच्या कार्यांवर आधारित लघुपट

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

फोटो प्रदर्शनासोबतच अनेक ठिकाणी अजित पवार यांच्या सामाजिक कार्यांवर आधारित लघुपटही दाखवले गेले.   

twitter
7/8

बारामतीकरांची स्वयंस्फूर्तीने उपस्थिती

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

या भव्य प्रदर्शनाला बारामतीतील व्यापारी, कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने हजेरी लावली. आणि त्यांच्या लाडक्या अजित दादांना श्रद्धांजली वाहिली.   

twitter
8/8

अजित पवार यांचा 40 वर्षाचा प्रदीर्घ राजकीय प्रवास

Ajit Pawar Unseen Photo Gallery

हे केवळ एक फोटो प्रदर्शन नसून अजित पवार यांच्या 40 वर्षांच्या प्रदीर्घ राजकीय आणि सामाजिक प्रवासाचा एक जिवंत आढावा आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बारामतीचा झालेला विकास आणि त्यांनी सामान्य लोकांशी जोडलेले नाते या प्रदर्शानातून मांडण्यात आले आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय?

पुढील अल्बम

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य?

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिभविष्य 9 ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत कसं असेल 12 राशींचं भविष्य? 12
Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय?

Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय?

Mahashivratri 2026: भाविक दर्शनाला मूकले; महाशिवरात्रीलाही भिमाशंकर मंदिर बंद; कारण काय? 8
USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा &#039;हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान

USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा 'हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान

USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा 'हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान 8
Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : &#039;गण गण गणात बोते&#039; श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !

Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : 'गण गण गणात बोते' श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा !

Shree Gajanan Maharaj Prakat Din : 'गण गण गणात बोते' श्री गजानन महाराज प्रकट दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा ! 10