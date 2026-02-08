कधीही न पाहिलेले अजित पवार, पाहा स्मृतींना उजाळा देणारी भावनिक फोटो गॅलरी
Ajit Pawar Photo Gallery In Baramati: बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि सामान्य नागरिकांची व्यथा जाणणारे एक धडाडीचा नेते अजित पवार यांच्या निधनाने संपूर्ण राज्य सुन्न झाले. दरम्यान त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान संकुल येथे भव्य फोटो प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. सदर फोटो गॅलरीतून कधीही न पाहिलेले अजित पवार पाहा.
Manali Sagvekar | Feb 08, 2026, 03:15 PM IST
अजित पवार यांच्या आठवणींचे जतन करणारे फोटो प्रदर्शन
28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे झालेल्या त्या दुर्दैवी विमान अपघाताने संपूर्ण महाराष्ट्र सुन्न झाला. या अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सामान्य नागरिकांचे दादा यांनी जीव गमावला. ही घटना म्हणजे राज्याच्या राजकारणातील आणि विशेषतः बारामतीकरांसाठी कधीही न भरून येणारी पोकळी आहे. दरम्यान त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी खास फोटो प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले.
बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान संकुल
अजित पवार यांचे भव्य स्मारक
कुटुंबासोबतचे भावनिक क्षण
अजित पवार यांचा संघर्षमयी आणि प्रेरणादायी प्रवास
अजित पवार यांच्या कार्यांवर आधारित लघुपट
