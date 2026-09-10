/मुंबई - नोएडा विमान सेवा या एअरलाईन्स फक्त नवी मुंबई विमानतळावरून घेणार टेकऑफ

1 ऑक्टोबरपासून या एअरलाइन्सची मुंबई - नोएडा विमान सेवा फक्त नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळारून उड्डाण घेणार आहे.
अकासा एअरने काही दिवसांपूर्वी नोएडा आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्याची विमानसेवा मुंबई विमानतळाकडे वळवली होती.
अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि कमी प्रवासी यामुळे अकासा एअरने हा निर्णय घेतला आहे. पण आता यापुढे ही सेवा पुन्हा एकदा नवी मुंबई विमानतळाकडे वळवण्यात आली आहे.
मुंबई विमानतळाचे टर्मिनस 1 च्या पुनर्विकासाचे काम 1 ऑक्टोबरपासून सुरु करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्याच्या आपले विमानसेवा हे नवी मुंबई विमानतळाकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टर्मिनस 1 च्या पुनर्विकासाचे काम हे 15 जानेवारी 2027 पर्यंत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे 30 टक्के विमान सेवा हे नवी मुंबई विमानतळातून टेकऑफ घेणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार अकासा एअरने नोएडा – मुंबईदरम्यानचे दुपारी 2:01 चे विमान 30 सप्टेंबरपासून बंद केलं आहे. तसंच रात्रीचे 9:05 चे विमानही बंद करण्यात आलं आहे.
त्यामुळे आता नोएडा – मुंबईदरम्यानच्या प्रवाशांना आता केवळ इंडिगोच्या सहारा असणार आहे. इंडिगोचे दुपारचे तीनचे विमान तुमच्यासाठी उपलब्ध असणार आहे.
तर नोएडाहून सकाळी 11 वाजता उडणारे विमान नवी मुंबई विमानतळावर दुपारी 1.15 वाजता लॅडिंग करणार आहे.