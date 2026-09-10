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मुंबई - नोएडा विमान सेवा या एअरलाईन्स फक्त नवी मुंबई विमानतळावरून घेणार टेकऑफ

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 10, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:02 PM IST

1 ऑक्टोबरपासून या एअरलाइन्सची मुंबई - नोएडा विमान सेवा फक्त नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळारून उड्डाण घेणार आहे. 

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अकासा एअरने काही दिवसांपूर्वी नोएडा आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्याची विमानसेवा मुंबई विमानतळाकडे वळवली होती. 

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अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि कमी प्रवासी यामुळे अकासा एअरने हा निर्णय घेतला आहे. पण आता यापुढे ही सेवा पुन्हा एकदा नवी मुंबई विमानतळाकडे वळवण्यात आली आहे. 

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मुंबई विमानतळाचे टर्मिनस 1 च्या पुनर्विकासाचे काम 1 ऑक्टोबरपासून सुरु करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्याच्या आपले विमानसेवा हे नवी मुंबई विमानतळाकडे वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

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टर्मिनस 1 च्या पुनर्विकासाचे काम हे 15 जानेवारी 2027 पर्यंत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे 30 टक्के विमान सेवा हे नवी मुंबई विमानतळातून टेकऑफ घेणार आहे. 

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 मिळालेल्या माहितीनुसार अकासा एअरने नोएडा – मुंबईदरम्यानचे दुपारी 2:01 चे विमान 30 सप्टेंबरपासून बंद केलं आहे. तसंच रात्रीचे 9:05 चे विमानही बंद करण्यात आलं आहे. 

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 त्यामुळे आता नोएडा – मुंबईदरम्यानच्या प्रवाशांना आता केवळ इंडिगोच्या सहारा असणार आहे. इंडिगोचे दुपारचे तीनचे विमान तुमच्यासाठी उपलब्ध असणार आहे. 

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तर नोएडाहून सकाळी 11 वाजता उडणारे विमान नवी मुंबई विमानतळावर दुपारी 1.15 वाजता लॅडिंग करणार आहे. 

TAGS:
Akasa Air
Noida Mumbai flights
navi mumbai airport
Flight

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