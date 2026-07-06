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पृथ्वी शॉकडून होणारी बायको आकृतीची फसवणूक? अभिनेत्रीच्या पोस्टमुळे चर्चांना उधाण, 'मला इतक्या वेळा फसवूनही...'

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 06, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:05 PM IST

आकृतीने केलेल्या काही पोस्टमुळे पृथ्वी शॉकडून तिची फसवणूक झाल्याची चर्चा रंगली आहे. या पोस्टवरुन त्यांच्यात काहीतरी बिनसलं असल्याचं बोललं जात आहे. 

 

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अभिनेत्री आकृती अग्रवाल आणि क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ यांचा या वर्षी मार्चमध्ये साखरपुडा झाला होता आणि त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून आयुष्यातील आनंदाची बातमी शेअर केली होती. 

 

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मात्र, नुकतंच आकृतीने केलेल्या काही पोस्टमुळे पृथ्वी शॉकडून तिची फसवणूक झाल्याची चर्चा रंगली आहे. या पोस्टवरुन त्यांच्यात काहीतरी बिनसलं असल्याचं बोललं जात आहे. 

 

आकृती अग्रवालची दुसरी सूचक पोस्ट3/9

आकृती अग्रवालची दुसरी सूचक पोस्ट

रविवारी, आकृतीने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट करून पृथ्वीसोबतच्या नात्यात काहीतरी बिनसल्याच्या चर्चांना सुरुवात केली. तिने लिहिलं, "माझी अनेकदा फसवणूक झाली, तरीही मी कधीच काही बोलले नाही. नात्यात एक पाऊल पुढे टाकल्यानंतरही...तरीही विश्वास बसत नाहीये". सोबत तिने हार्टब्रेकची इमोजी पोस्ट केली होती. 

 

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तिने कोणाचंही नाव न घेता पुढे असंही म्हटलं की, "सर्व काही खरं आहे, प्रत्येक अफवा खरी आहे. सोशल मीडियावर त्याच्याबद्दल जे काही तुम्हाला दिसते, ते सर्व सत्य आहे."

 

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पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर, पृथ्वीने तिची फसवणूक केली असल्याचं ती सांगत आहे का? असा प्रश्न अनेकांना पडला. त्यानंतर तिने दुसरी पोस्ट केली. त्यात लिहिलं होतं की, "अनेकांकडून गैरसमज झाला!". मात्र, तिचा स्वतःचा गैरसमज झाला होता की लोकांनी तिच्या आधीच्या पोस्टचा चुकीचा अर्थ लावला होता, हे तिनं स्पष्ट केले नाही. 

 

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या सर्व घडामोडींवर पृथ्वीने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही किंवा आकृतीनेही याबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सोशल मीडियावर अद्याप तरी दोघे एकमेकांना 'फॉलो' करत आहेत.

 

पृथ्वी शॉने आकृती अग्रवालबद्दल भरभरून प्रेम केलं होतं व्यक्त 7/9

पृथ्वी शॉने आकृती अग्रवालबद्दल भरभरून प्रेम केलं होतं व्यक्त

आकृतीनेही पृथ्वीसोबतच्या आनंदी आठवणींचे फोटो तिच्या इन्स्टाग्रामवर 'पिन' करून ठेवले आहेत. मार्चमध्ये त्यांचा साखरपुडा झाल्यानंतर या क्रिकेटपटूने लिहिलं होते, "मैदानावर मारलेल्या षटकांपासून ते मैदानाबाहेरील आयुष्यभर टिकणाऱ्या यशस्वी भागीदारीपर्यंत... ती माझी 'परफेक्ट इनिंग' (उत्तम खेळी) आहे! #justengaged." एप्रिलमध्येही त्याने आपल्या होणाऱ्या पत्नीचे फोटो पोस्ट करत लिहिले होते, "आम्ही, आमच्या अस्सल अंदाजात." त्याची सर्वात अलीकडील पोस्ट मे महिन्यात तिच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने होती.

 

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"आकृती, तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्यासाठी तुझे महत्त्व किती आहे, हे कदाचित कोणालाच कधी पूर्णपणे समजणार नाही... आयुष्यातील चढ-उतारांच्या प्रत्येक टप्प्यावर तू माझ्या पाठीशी उभी राहिलीस, मला समजून घेतलेस आणि आपल्या नात्याची साथ कधीच सोडली नाहीस. मला निवडल्याबद्दल, तू ज्या प्रकारे माझ्यावर प्रेम करतेस त्याबद्दल आणि या धावपळीच्या जगात माझी जोडीदार असल्याबद्दल तुझे आभार. मी हे कदाचित पुरेसे बोलत नसेन, पण शब्दांत वर्णन करता येणार नाही इतके मी तुझ्यावर प्रेम करतो," असे त्याने लिहिले. पुढे त्याने म्हटले, "मी सदैव ऋणी राहीन... आणि सदैव तुझाच असेन. अनेक पर्याय उपलब्ध असलेल्या या जगात... मी प्रत्येक वेळी पुन्हा तुलाच निवडेन."

 

आकृती कोण आहे?9/9

आकृती कोण आहे?

आकृती ही एक अभिनेत्री असून तिने या वर्षी 'त्रिमुख' (Trimukha) या तेलुगू चित्रपटात काम केले आहे. राजेश नायडू यांनी या चित्रपटाचे लेखन व दिग्दर्शन केले असून, 'अखिरा ड्रीम क्रिएशन्स'च्या बॅनरखाली श्रीदेवी मड्डाली आणि रमेश मड्डाली यांनी याची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटात सनी लिओनी, योगेश कल्ले, आदित्य श्रीवास्तव, राजेंद्रन, सुमन आणि इतर कलाकारांच्याही भूमिका आहेत.

 

TAGS:
Akriti Agarwal
Prithvi Shaw

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