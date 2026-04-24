English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Bhoot Bangla Shooting Locations: 350 वर्ष जुन्या हवेलीमध्ये झालं आहे बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘भूत बंगला’ सिनेमाचं शूटिंग

Bhoot Bangla Shooting Locations: भूल भुलैय्या’पासून ‘भूत बंगला’पर्यंत… राजस्थानातील 350 वर्ष जुन्या हवेलीमध्ये बॉलिवूडच्या सिनेमाचं शूटिंग झालं आहे. ही हवेली म्हणजे बॉलिवूडकरांचं आवडीचं लोकेशन आहे.   

Tejashree Gaikwad | Apr 24, 2026, 02:51 PM IST
twitter
1/9

भव्य हवेल्या आणि राजवाडे

बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये दिसणाऱ्या भव्य हवेल्या आणि राजवाडे नेहमीच प्रेक्षकांना भुरळ घालतात. अशाच एका ऐतिहासिक ठिकाणाने अनेक चित्रपटांना एक खास ओळख दिली आहे ती जागा म्हणजे राजस्थानातील चोमू पॅलेस!  

twitter
2/9

भूत बंगला

अक्षय कुमारच्या भूत बंगला या चित्रपटामुळे हे ठिकाण पुन्हा चर्चेत आलं आहे. विशेष म्हणजे, जवळपास दोन दशकांनंतर अक्षय कुमार पुन्हा याच पॅलेसमध्ये शूटिंगसाठी परतले. याआधी भूल भुलायचं शूटिंगही इथेच झालं होतं.  

twitter
3/9

जयपूरपासून सुमारे 45 किमी अंतरावर पॅलेस

जयपूरपासून सुमारे 45 किमी अंतरावर NH-11 मार्गावर वसलेला हा पॅलेस निसर्गरम्य परिसरात आहे. हिरवाई, गावांचं शांत वातावरण आणि वाळवंटी रंगछटा यामुळे हे ठिकाण अधिक आकर्षक दिसतं.  

twitter
4/9

1550 साली जयपूरच्या राजघराण्यातील राव गोपालजी यांनी बांधला

इतिहासानुसार, हा राजवाडा सुमारे 1550 साली जयपूरच्या राजघराण्यातील राव गोपालजी यांनी बांधला होता. 300 वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही त्याची भव्यता कायम आहे. राजपूत आणि मुघल वास्तुकलेचा सुंदर संगम येथे पाहायला मिळतो.  

twitter
5/9

चित्रपटांसाठी परफेक्ट लोकेशन

हॉरर किंवा कॉमेडी चित्रपटांसाठी मोठ्या हवेल्या हा महत्त्वाचा भाग असतो. चोमू पॅलेसची रचना, त्यातील विशाल अंगणे आणि राजेशाही वातावरण यामुळे तो दिग्दर्शकांचा आवडता पर्याय ठरला आहे.  

twitter
6/9

येथे राहण्याचा अनुभव

हा पॅलेस केवळ शूटिंगसाठीच नाही, तर पर्यटकांसाठीही खुला आहे. इथे आलिशान सुविधा उपलब्ध आहेत. इथे भव्य दरबार हॉल, स्विमिंग पूल, स्पा आणि उत्तम जेवणाची सोय असते. एका रात्रीचा खर्च साधारण ₹40,000 पासून सुरू होतो.

twitter
7/9

इतर चित्रपट आणि मालिका

‘भूत बंगला’ आणि ‘भूल भुलैय्या’ व्यतिरिक्त, बोल बच्चन , ‘लोफर’, ‘गुलाल’ आणि ‘क्विन्स (The Destiny of Dance)’ यांसारख्या चित्रपटांचं शूटिंगही इथे झालं आहे. तसेच ‘रतन का स्वयंवर’ आणि ‘झांसी की रानी’ यांसारख्या टीव्ही मालिकांनाही या पॅलेसने पार्श्वभूमी दिली आहे.  

twitter
8/9

अक्षय कुमारची प्रतिक्रिया

अक्षय कुमार यांनी या ठिकाणाबद्दल बोलताना सांगितलं की, ‘भूल भुलैय्या’पासून ‘भूत बंगला’पर्यंत पुन्हा इथे शूटिंग करणं हा खास अनुभव होता. त्यांना या पॅलेसची ऊर्जा आणि इथलं वातावरण खूप आवडतं.

twitter
9/9

बॉलिवूडसाठी एक परफेक्ट शूटिंग लोकेशन

राजस्थानातील हा ऐतिहासिक पॅलेस आजही बॉलिवूडसाठी एक परफेक्ट शूटिंग लोकेशन आहे. इतिहास, वास्तुकला आणि नैसर्गिक सौंदर्य यांचा संगम असलेलं हे ठिकाण प्रेक्षकांना प्रत्येक वेळी वेगळा अनुभव देतं.

twitter
पुढील
अल्बम

