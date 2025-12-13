English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मी कधीच इतका गर्व...,' अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत

'धुरंधर' चित्रपटातील आपल्या जबरदस्त अभिनयामुळे अक्षय खन्ना सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर तर अक्षय खन्नाची तुफान चर्चा रंगली असून, चाहते फिदा झाले आहेत.  

Shivraj Yadav | Dec 13, 2025, 11:05 AM IST
आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' चित्रपटातील आपल्या जबरदस्त अभिनयामुळे अक्षय खन्ना सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर तर अक्षय खन्नाची तुफान चर्चा रंगली असून, चाहते पुन्हा एकदा त्याच्यावर फिदा झाले आहेत.   

अक्षय खन्ना चर्चेत असल्याने त्याचे अनेक जुने व्हिडिओ, किस्से आणि मुलाखती नव्याने शेअर होत आहेत.   

अक्षय खन्नाच्या 'तीस मार खान' या चित्रपटाचीही यानिमित्ताने नव्याने चर्चा रंगली आहे. या चित्रपटाला समीक्षकांनी वाईट म्हटलं होतं.   

तीस मार खान रिलीज झाला तेव्हा बॉक्स ऑफिसवर बऱ्यापैकी यश मिळालं होतं. अक्षय कुमारची कॉमेडी, अक्षय खन्नाची आतीश कपूरची भूमिका आणि शिला की जवानी गाण्यांनी चित्रपटाला आधार दिला होता.   

या चित्रपटात अक्षय खन्नाने ऑस्कर जिंकण्याची इच्छा असणाऱ्या एका सुपरस्टारची भूमिका निभावली होती. यामुळेच आता जेव्हा तो जबरदस्त अभिनयाने आपली छाप पाडत आहे, तेव्हा पुन्हा तो चित्रपट चर्चेत आला आहे.   

चित्रपटात अक्षय कुमार दिग्दर्शक असून, अक्षय खन्नाचा अभिनय ऑस्कर जिकण्याच्या दर्जाचा असल्याचं म्हटलं होतं.  

अक्षय खन्नाच्या छावामधील 'औरंगजेब' आणि धुरंधरमधील रहमान डकैतच्या दमदार भूमिकांनंतर आता चाहत्यांनी त्याची आठवण करुन दिली आहे.   

एका चाहत्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत अक्षय कुमारचे आभार मानले आहेत. 'धन्यवाद दिग्दर्शक साहेब, आपल्या देशाला एक जबरदस्त अभिनेता दिल्याबद्दल', असं सांगत त्याने 'तीस मार खान'मधील एक फोटो शेअर केला.   

विशेष म्हणजे अक्षय कुमारने या पोस्टला उत्तर दिलं. 'कधीच याचा गर्व केला नाही', असं म्हणत त्याने चित्रपटातील डायलॉग मारला. या पोस्टचा स्क्रीनशॉट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.   

अक्षय कुमारनेही अलीकडेच 'धुरंधर' चित्रपटाचं कौतुक केलं होतं. “मी 'धुरंधर' पाहिला आणि मी थक्क झालो आहे. काय जबरदस्त कथा आहे, आणि आदित्य धर, तू हे अप्रतिम साकारले आहेस. आपल्या कथा अशाच प्रभावीपणे सांगितल्या जाण्याची गरज आहे आणि मला आनंद आहे की प्रेक्षक या चित्रपटाला ते पात्र असलेले सर्व प्रेम देत आहेत,” असं त्याने म्हटलं आहे.   

5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर' चित्रपटाने अक्षय खन्नाच्या कारकिर्दीवर तसाच प्रभाव टाकला आहे, जसा 'ॲनिमल' चित्रपटातील अबरारच्या भूमिकेने बॉबी देओलच्या कारकिर्दीला कलाटणी दिली. चित्रपटांमधील क्रूरता आणि हिंसेमुळे टीका झाली असली तरी, दोन्ही चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनावर खोलवर छाप सोडली.  

'धुरंधर' चित्रपटाने रिलीज झाल्यानंतर फक्त 7 दिवसात भारतात 200 कोटींचा टप्पा पार केला आहे.  

