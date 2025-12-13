'मी कधीच इतका गर्व...,' अक्षय खन्नाबाबत अक्षय कुमारचं विधान, नेटकऱ्याला दिलेलं उत्तर चर्चेत
'धुरंधर' चित्रपटातील आपल्या जबरदस्त अभिनयामुळे अक्षय खन्ना सध्या चर्चेत आहे. सोशल मीडियावर तर अक्षय खन्नाची तुफान चर्चा रंगली असून, चाहते फिदा झाले आहेत.
Shivraj Yadav | Dec 13, 2025, 11:05 AM IST
अक्षय कुमारनेही अलीकडेच 'धुरंधर' चित्रपटाचं कौतुक केलं होतं. “मी 'धुरंधर' पाहिला आणि मी थक्क झालो आहे. काय जबरदस्त कथा आहे, आणि आदित्य धर, तू हे अप्रतिम साकारले आहेस. आपल्या कथा अशाच प्रभावीपणे सांगितल्या जाण्याची गरज आहे आणि मला आनंद आहे की प्रेक्षक या चित्रपटाला ते पात्र असलेले सर्व प्रेम देत आहेत,” असं त्याने म्हटलं आहे.
