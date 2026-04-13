तुम्ही घरी किती सोनं ठेऊ शकता? कायदा काय सांगतो? तुमच्या घरातील सोनं कशामुळे जप्त होऊ शकतं?

How Much Gold Can You Keep At Home: तुमच्या घरी किती सोनं आहे? ते नियमांमध्ये बसले इतक्याच प्रमाणात आहे का? नसेल तर तुमच्यावर काय कारवाई होऊ शकते? घरात सोनं साठवण्याच्या मर्यादा तुम्हाला माहितीयेत का? तुमच्या घरातील एकूण सोनं तुम्हाला अडचणीत तर आणणार नाही ना? जाणून घ्या यासंदर्भातील ए टू झेड माहिती...

Swapnil Ghangale | Apr 13, 2026, 12:09 PM IST
घरात किती सोनं ठेवता येतं? कायदा, नियम काय सांगतात?

घरात किती सोनं ठेवता येतं याचा महिला आणि पुरुषांना वेगवेगळ्या मर्यादा आहेत हे तुम्हाला माहितीये का? बरं त्यातही महिला लग्न झालेली आहे की अविवाहित यावरुनही तिला ठरवून देण्यात आलेली मर्यादा वेगवेगळी आहे. आयकर विभागाने छापा टाकला तर कोणतं सोनं अघोषित संपत्ती जाहीर होऊ शकतं, जाणून घ्या ए टू झेड उत्तरं...

अक्षय्य तृतीयेला सोनं खरेदी

अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त हा साडेतीन महत्त्वाच्या मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. या दिवशी सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. सध्या सोन्याचे दर आभाळ शिवत असले तरी अक्षय्य तृतीयेला कणभर का होईना सोनं घेणारे अनेक लोक आहेत. काहीजण वापरण्यासाठी तर काही जण मुहूर्त म्हणून या दिवशी सोनेखरेदी करतात.

घरी सोनं ठेवण्यासंदर्भातील नियम अनेकांना ठाऊक नसतात

घरी आधीपासूनच सोनं असलं तरी मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी केलं जातं. मात्र घरी सोनं ठेवण्यासंदर्भातील नियम अनेकांना ठाऊक नसतात. यंदाच्या अक्षय्य तृतीयेनिमित्त आपण घरी किती सोनं ठेवण्याची परवानगी असते? त्याबद्दल कायदा काय सांगतो हे जाणून घेऊयात...

आधी होता गोल्ड कंट्रोल कायदा

भारतामध्ये सोनं ठेवण्यासंदर्भात 1990 पर्यंत गोल्ड कंट्रोल अॅक्ट म्हणजेच सोनं नियंत्रण कायदा होता. त्याअंतर्गत काही ठराविक मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. मात्र हा कायदा रद्द झाल्यापासून सोन्याच्या साठवणुकीवर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. एखाद्या व्यक्तीकडे सोनं खरेदीची बिलं, बँक स्टेटमेंट, आयटीआर, गिफ्ट डीड किंवा वारसा दस्तऐवज असतील तर कितीही सोनं घरी ठेवता येतं.

कोणाकडे किती सोनं?

मात्र आयकर विभागाकडून घरी सोनं ठेवण्याची 'सुरक्षित मर्यादा' किती असावी यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वं आखून देण्यात आली आहेत. विवाहित महिला घरी अर्धा किलो म्हणजेच 500 ग्रॅम सोनं ठेवू शकतात. अविवाहित महिलांसाठी घरी सोनं ठेवण्याची 'सुरक्षित मर्यादा' पाव किलो म्हणजेच 250 ग्रॅम इतकी आहे. याचबरोबर पुरुषांना घरी 100 ग्रॅम सोनं ठेवण्याची मूभा आहे.   

मर्यादा केवळ छापेमारीदरम्यान लागू

वर नमूद केलेल्या मर्यादा केवळ छापा टाकताना लागू होतात. बिलं नसली तरी या मर्यादेपर्यंत दागिने जप्त केले जात नाहीत. ही मालकीसंदर्भातील मर्यादा नाही हे लक्षात घेतलं पाहिजे. 

संपूर्ण कुटुंबाकडे किती सोनं असू शकतं?

आखून दिलेल्या प्रमाणात सोनं असेल तर प्रश्न विचारले जात नाहीत. म्हणजेच घरात आई-वडील आणि मुलगी असेल तर ते 800-850 ग्रॅमपर्यंत सोनं ठेवू शकतात.

अतिरिक्त सोनं असल्यास काय होतं?

वर नमूद करण्यात आलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त सोनं असल्यास आयकर अधिकारी स्रोत विचारु शकतात. तसा त्यांना कायदेशीर अधिकार आहे. सोन्याचा स्रोत सिद्ध न झाल्यास अघोषित उत्पन्न मानलं जातं.   

किती दंड आकारला जातो?

या अघोषित उत्पन्नावर कर आणि 78 टक्के किंवा त्याहून अधिक दंड आकरला जातो. सोन्याच्या विटा, बिस्कीटं आणि नाण्यांसदर्भात नियम अधिक कठोर आहेत. यासाठी कायम सोने खरेदीचा पुरावा जवळ ठेवणं आवश्यक ठरतं. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - वृत्तसंस्थांकडून साभार)

