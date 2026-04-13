तुम्ही घरी किती सोनं ठेऊ शकता? कायदा काय सांगतो? तुमच्या घरातील सोनं कशामुळे जप्त होऊ शकतं?
How Much Gold Can You Keep At Home: तुमच्या घरी किती सोनं आहे? ते नियमांमध्ये बसले इतक्याच प्रमाणात आहे का? नसेल तर तुमच्यावर काय कारवाई होऊ शकते? घरात सोनं साठवण्याच्या मर्यादा तुम्हाला माहितीयेत का? तुमच्या घरातील एकूण सोनं तुम्हाला अडचणीत तर आणणार नाही ना? जाणून घ्या यासंदर्भातील ए टू झेड माहिती...
Swapnil Ghangale | Apr 13, 2026, 12:09 PM IST
घरात किती सोनं ठेवता येतं? कायदा, नियम काय सांगतात?
घरात किती सोनं ठेवता येतं याचा महिला आणि पुरुषांना वेगवेगळ्या मर्यादा आहेत हे तुम्हाला माहितीये का? बरं त्यातही महिला लग्न झालेली आहे की अविवाहित यावरुनही तिला ठरवून देण्यात आलेली मर्यादा वेगवेगळी आहे. आयकर विभागाने छापा टाकला तर कोणतं सोनं अघोषित संपत्ती जाहीर होऊ शकतं, जाणून घ्या ए टू झेड उत्तरं...
घरी सोनं ठेवण्यासंदर्भातील नियम अनेकांना ठाऊक नसतात
आधी होता गोल्ड कंट्रोल कायदा
भारतामध्ये सोनं ठेवण्यासंदर्भात 1990 पर्यंत गोल्ड कंट्रोल अॅक्ट म्हणजेच सोनं नियंत्रण कायदा होता. त्याअंतर्गत काही ठराविक मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या. मात्र हा कायदा रद्द झाल्यापासून सोन्याच्या साठवणुकीवर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. एखाद्या व्यक्तीकडे सोनं खरेदीची बिलं, बँक स्टेटमेंट, आयटीआर, गिफ्ट डीड किंवा वारसा दस्तऐवज असतील तर कितीही सोनं घरी ठेवता येतं.
कोणाकडे किती सोनं?
मात्र आयकर विभागाकडून घरी सोनं ठेवण्याची 'सुरक्षित मर्यादा' किती असावी यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वं आखून देण्यात आली आहेत. विवाहित महिला घरी अर्धा किलो म्हणजेच 500 ग्रॅम सोनं ठेवू शकतात. अविवाहित महिलांसाठी घरी सोनं ठेवण्याची 'सुरक्षित मर्यादा' पाव किलो म्हणजेच 250 ग्रॅम इतकी आहे. याचबरोबर पुरुषांना घरी 100 ग्रॅम सोनं ठेवण्याची मूभा आहे.
मर्यादा केवळ छापेमारीदरम्यान लागू
संपूर्ण कुटुंबाकडे किती सोनं असू शकतं?
अतिरिक्त सोनं असल्यास काय होतं?
