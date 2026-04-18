Akshaya Tritiya Wishes in Marathi : मांगल्याचा सण, आनंदाची उधळण...; साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा शुभदिन अक्षय्य तृतीयेला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Akshaya Tritiya Wishes Shubhechha in Marathi : अक्षय्य तृतीया हा दिन अतिशय शुभ मानला जातो. यंदा 19 एप्रिल 2026 रविवारी अक्षय्य तृतीया असणार आहे. साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असा शुभ दिनी कोणतेही कार्य केल्यास ते अक्षय राहतं अशी मान्यता आहे. अशा या शुभदिनाच्या तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांसोबत प्रियजनांना खास मराठीतून शुभेच्छा द्या. 

Neha Choudhary | Apr 18, 2026, 08:36 AM IST
अक्षय्य तृतीयेच्या या शुभ मुहूर्तावर,  तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी  आणि समाधान अक्षय्य राहो अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आज अक्षय्य तृतीया, साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक सुंदर मुहूर्त..! आपल्या आयुष्यात अक्षय सुख, धनसंपदा ,मैत्री आणि आरोग्य लाभो, हिच ईश्वर चरणी प्रार्थना..! माझ्या कडून तुम्हाला, अक्षय्य तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा..! 

गोड सांज, सुवर्ण क्षण,  अक्षय्य तृतीयेचे मंगलमय आगमन आपणास सुखद आरोग्याची आणि समृद्धीची प्राप्ती होवो.

आशा आहे या मंगलदिनी, आपल्या जीवनात नवचैतन्य येवो.. येणारे दिवस आपल्या जीवनात आनंद, सुख, समाधान घेऊन येवो.. अक्षय्य तृतीयेच्या मंगलमय शुभेच्छा..!

