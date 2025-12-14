English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Akshaye Khanna Dhurandhar : याला म्हणतात खरं प्रेम; अक्षय खन्नाच्या एक्स गर्लफ्रेंडची भावनिक पोस्ट तुफान व्हायरल

Akshaye Khanna Dhurandhar : अभिनेता अक्षय खन्ना तब्बल 28 वर्षापासून सिनेसृष्टीत सक्रिय असून त्याने करिअरमध्ये बरेच ऊन-पावसाळे पाहिले आहेत. अलीकडेच त्याच्या Ex गर्लफ्रेंडची एक पोस्ट तुफान व्हायरल होतं आहे. ही पोस्ट एकदा पहाच म्हणजे तुम्ही पण म्हणाल, 'खरंच, प्रेम असावं तर असं'   

Dec 14, 2025, 01:12 PM IST
Akshaye Khanna: अक्षय खन्नाने आजवर बऱ्याच हिट चित्रपटांमध्ये दमदार अभिनय केला आहे. त्याच्या सुपरहिट चित्रपटांच्या यादीत 'ताल', 'बॉर्डर', 'दिल चाहता है', 'हमराज', 'हंगामा', 'हलचल', 'रेस', 'मॉम',, 'इत्तेफाक', 'दृश्यम 2', 'छावा' आणि आता 'धुरंधर' सारख्या अव्वल चित्रपटांचा समावेश आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का?  अक्षय खन्नाच्या Ex गर्लफ्रेंडच्या एका पोस्टने सध्या सोशल मीडिया गाजवला आहे.    

सोशल मीडियावर अक्षय खन्नाची तुफान चर्चा रंगली असून, चाहते त्याला GOAT म्हणून संबोधत आहेत. यादरम्यान अक्षय खन्नाच्या  Ex गर्लफ्रेंडनेही त्याचं तोंडभर कौतुक केलं आहे.   

आदित्य धर दिग्दर्शित धुरंधर चित्रपटातील अक्षय खन्नाच्या अभिनयाने  फॅन्स आणि क्रिटिक्स दोघांचं मन जिंकलय. सोशल मीडियावर सतत त्याच्या स्वॅगच्या चर्चा आहे. अक्षय खन्नाचा परफॉर्मन्स पाहून त्याच्या एक्स गर्लफ्रेंडला सुद्धा रहावलं नाही. तिने देखील पोस्ट करत अक्षयचं कौतुक केलं आहे.    

अभिनेत्री तारा शर्माने अक्षय खन्नाच कौतुक करताना एक पोस्ट शेअर केली. दोघे बराच काळ रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यानंतर त्यांचं ब्रेकअप झालं. अलीकडेच ताराने इन्स्टाग्रामवर अक्षयसोबतचा एक जुना फोटो देखील शेअर केला.   

"अक्षय तुला शुभेच्छा. आम्ही अजूनपर्यंत चित्रपट बघितलेला नाही. पण आमचं इन्स्टा फीड धुरंधरने भरलेलं आहे. खासकरुन ते गाणं आणि तुझी एन्ट्री. टीमला आणि तुला गुडलक. हा तेच गाणं, स्वॅग आणि औरा...लिंक स्टोरीमध्ये आहे. स्वाईप करं" असं तारा शर्माने लिहिलय.  

"आम्ही लहापणापासून एकमेकांना ओळखतो. आजही तू अभिनयाप्रती पूर्णपणे समर्पित आहेस हे पाहून चांगलं वाटतं. आपल्या शाळेच्या नाटकात कदाचित आपल्या सर्वांचं परफॉर्मन्सच्या विश्वात पहिलं पाऊल होतं. तेव्हापासून आम्हाला माहित होतं की, तू एके दिवशी हे करुन दाखवशील"  

"तू सर्वात जास्त प्रायवेट माणूस आहे. ज्याला मी ओळखते. तुझ्यासाठी मी खूप खुश आहे. तुझ्या मेहनतीला फळ मिळालं."  

"एक फ्लॅशबॅक फोटो शेअर करतेय. तुला आणि तुझ्या संपूर्ण टीमला मी, माझी आई आणि रुपक सलूजा यांच्याकडून गुड लक" या पोस्टवर चाहत्यांच्या लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव होत आहे.

