Akshaye Khanna Dhurandhar : याला म्हणतात खरं प्रेम; अक्षय खन्नाच्या एक्स गर्लफ्रेंडची भावनिक पोस्ट तुफान व्हायरल
Akshaye Khanna Dhurandhar : अभिनेता अक्षय खन्ना तब्बल 28 वर्षापासून सिनेसृष्टीत सक्रिय असून त्याने करिअरमध्ये बरेच ऊन-पावसाळे पाहिले आहेत. अलीकडेच त्याच्या Ex गर्लफ्रेंडची एक पोस्ट तुफान व्हायरल होतं आहे. ही पोस्ट एकदा पहाच म्हणजे तुम्ही पण म्हणाल, 'खरंच, प्रेम असावं तर असं'
1/8
Akshaye Khanna: अक्षय खन्नाने आजवर बऱ्याच हिट चित्रपटांमध्ये दमदार अभिनय केला आहे. त्याच्या सुपरहिट चित्रपटांच्या यादीत 'ताल', 'बॉर्डर', 'दिल चाहता है', 'हमराज', 'हंगामा', 'हलचल', 'रेस', 'मॉम',, 'इत्तेफाक', 'दृश्यम 2', 'छावा' आणि आता 'धुरंधर' सारख्या अव्वल चित्रपटांचा समावेश आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का? अक्षय खन्नाच्या Ex गर्लफ्रेंडच्या एका पोस्टने सध्या सोशल मीडिया गाजवला आहे.
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8