Marathi News
  • फोटो
  • महाराष्ट्राने रिचवली ₹224920000000 ची दारु... सर्वाधिक मद्यविक्री झालेल्या जिल्ह्याचं नाव वाचून बसेल धक्का

महाराष्ट्राने रिचवली ₹224920000000 ची दारु... सर्वाधिक मद्यविक्री झालेल्या जिल्ह्याचं नाव वाचून बसेल धक्का

Alcohol Sale In Maharashtra: महाराष्ट्रातील मद्यविक्रीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र त्यातही मुंबई, नागपूर, पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांऐवजी सर्वाधिक वाढ झालेल्या जिल्ह्यांची यादी पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. हे जिल्हे कोणते ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Feb 19, 2026, 11:32 AM IST
1/9

महाराष्ट्रात सर्वाधिक मद्यविक्री झालल्या चार जिल्ह्याची नावं वाचून बसेल धक्का

alcholshop

महाराष्ट्राने वर्षभरात रिचवली ₹224920000000 ची दारु... सर्वाधिक मद्यविक्री करणाऱ्या जिल्ह्याचं नाव वाचून बसेल धक्का (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)

2/9

राज्यातील मद्यविक्रीत जोरदार वाढ

alcholshop

राज्यातील मद्यविक्रीत मागील वर्षाच्या तुलनेत जोरदार वाढ झाली आहे. 1 एप्रिल 2025 ते 31 जानेवारी 2026 या कालावधीत राज्यभर मद्यविक्री 22,492 कोटी रुपये झाली. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)

3/9

16.8 टक्के जास्त रक्कम

alcholshop

ही रक्कम मागील वर्षीच्या 19,256 कोटींपेक्षा 16.8 टक्के जास्त आहे. आकडेवारी सांगते, की राज्यातील मद्यविक्री क्षेत्र सध्या गतिमान आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)  

4/9

तुलनेने कमी मद्यविक्री झालेले जिल्हे कोणते?

alcholshop

मुंबई उपनगर आणि नागपूर विभागात तुलनेने विक्री कमी झाली आहे. मुंबई उपनगरात विक्रीत फक्त 2.5 टक्के वाढ नोंदवली गेली. मुंबई शहरात विक्रीत 18 टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)

5/9

या जिल्ह्यात 5,732 कोटी रुपयांचं मद्य विकलं

alcholshop

नाशिक विभागात एकूण विक्री 5,732 कोटी रुपयांचं मद्य विकलं गेलं. मागील वर्षीच्या 4,965 कोटींपेक्षा 15.45 टक्के जास्त. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)  

6/9

पुणे विभागात किती विक्री?

alcholshop

धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत विक्रीत 17 टक्क्यांहून जास्त वाढ झाली. पुणे विभागात पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत 18 टक्क्यांहून जास्त विक्री नोंदली गेली. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)

7/9

या चार जिल्ह्यात विशेष वाढ

alcholshop

ठाणे, सोलापूर, धुळे आणि नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांत विक्रीत विशेष वाढ झाली आहे.  (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)  

8/9

ठाण्यात किती वाढ झाली?

alcholshop

ठाणे जिल्ह्यात 41.83 टक्के तर पालघरमध्ये 21.8 टक्के विक्री वाढली. रायगड जिल्ह्यात 26.83 टक्के विक्री झाली. (फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)    

9/9

सर्वाधिक विक्री 'या' जिल्ह्यात

alcholshop

सोलापूरमध्ये मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यातील सर्वाधिक म्हणजेच 44 टक्क्यांहून जास्त विक्री झाली. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉटयर्स, फ्रीपिकवरुन साभार)  

