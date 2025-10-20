'ही आमची शेवटची दिवाळी, यानंतर....', आलिया भट्टने केला भावनिक खुलासा, 'मी आणि रणबीरने...'
आलिया भट्टने दिवाळी साजरी करत असताना आयुष्यातील एक भावनिक खुलासा केला आहे.
Shivraj Yadav | Oct 20, 2025, 10:07 PM IST
संपूर्ण देशभरात सध्या दिवाळी सण साजरा केला जात आहे. सर्वसामान्यांपासून ते राजकारणी, उद्योजक, सेलिब्रिटी सर्वजण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देत आहेत. यादरम्यान अभिनेत्री आलिया भट्टने दिव्यांचा हा सण आपल्यासाठी फार विशेष असेल असं सांगितलं आहे. वास्तू येथील घरात आपली ही शेवटची दिवाळी असेल असा खुलासा आलिया भट्टने केला आहे. याच घरात आलिया भट्टचं लग्न झालं आणि राहाचा जन्मदेखील झाला.
टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत, आलिया भट्ट दिवाळीबद्दल बोलताना भावूक झाली होती. ती म्हणाली, "तिचा (राहा) जन्म झाला त्या घरात ही आमची शेवटची दिवाळी आहे. त्यामुळे, हा खरोखरच एक भावनिक क्षण आहे. पण हे फार रोमांचकही आहे कारण कदाचित तिला ही दिवाळी लक्षात राहणार नाही असं माझ्या लक्षात आलं. पण ज्या आठवणी तयार होतील त्या तथापि, हा खूप रोमांचक देखील आहे कारण मला माहित आहे की तिला कदाचित ही दिवाळी आठवत नसेल, परंतु निर्माण झालेल्या आठवणी तिच्यावर एक छाप सोडतील. दिवाळी ही भावनांबद्दल आहे. ती उबदारपणा आणि प्रकाश निर्माण करणारी हवी."
पुढे म्हणाली, "मागील अनेक दिवसांपासून डोक्यात हे विचार सुरु आहेत, पण खरं सांगायचं तर भावना फारच दाटून येणाऱ्या आहेत. माझ्या आयुष्यातील हा नवा टप्पा अनुभवायला मिळत आहे, त्याबद्दल मी नशिबवान आहे. आम्ही आता दुसरीकडे जाण्याच्या गोंधळात आहोत. तरीही माझ्या मनात प्रचंड आनंद आहे. हे एक महत्त्वाचे स्वप्न साकार होत आहे. भावना इतकी तीव्र आहे की, तिथे स्थायिक झाल्यानंतर काही महिने किंवा कदाचित एका वर्षानंतर ती आमच्यात राहील असा विश्वास आहे."
ती म्हणाली, "आज आपण लक्ष्मीपूजन करू आणि त्यानंतर आपल्या कर्मचाऱ्यांसोबत एक गोड क्षण घालवू, त्यांना भेटवस्तू देऊ आणि आमच्यासोबत असल्याबद्दल त्यांचे आभार मानू. पूजेदरम्यान, राहा लाडू खात असेल आणि धावत असेल. इतर गोष्टी आम्ही साध्याच ठेवते. मी या बाल्कनीबद्दल खूप बोलत राहते, जिथे आम्ही इतक्या संध्याकाळ घालवल्या आहेत, जिथे लग्न झालं. आम्ही काही जवळच्या मित्रांसोबत इतक्या दिवाळी साजऱ्या केल्या आहेत. म्हणून (यावेळी) आपण या वर्षी अगदी तेच करणार आहोत. मी ते जास्त प्रमाणात करण्याचा प्रयत्न करत आहे".
"ही या घरातील शेवटची दिवाळी असल्याने आम्ही मोठ्या प्रमाणात साजरी करणार आहोत. म्हणून, जेवण सर्वांच्या आवडीचं आणि दिवाळीचे सर्व खास पदार्थ आहेच. आमच्या मेनूमध्ये काही पदार्थ आहेत जे या घरी आम्ही खूप खाल्ले आहेत. घर बदलत असताना थोडा ताण असला तरी हे करायचं आहे. आमचे सर्व मित्र येत आहेत. जेव्हा मी त्यांना आमंत्रण पाठवले तेव्हा त्यावर लिहिले होते - वास्तुमध्ये शेवटची दिवाळी. कृपया या आणि सामील व्हा," अशी माहिती तिने दिली.
