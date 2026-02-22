English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला

बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला

Alibaug Village Business News : गोवा नव्हे, तर अलिबागमधल्या गावाकडे वळल्या सर्वांच्याच नजरा. मुंबईपासून तास- दीड तासात पोहोचता येतंय... आता साऱ्या जगाची नजर इथंच रोखणार... उद्योजकानं दिलाय शब्द!   

Sayali Patil | Feb 22, 2026, 11:01 AM IST
आनंद देणारी सहल

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

Alibaug Village Business News : एका दिवसाची दगदग न करता आनंद देणारी सहल किंवा शहरी धकाधकीपासून दूर जाण्याचा बेत असेल तर अनेकांचा एकमतानं सूर लागतो तो म्हणजे, 'अलिबागला जाऊया'.   

अलिबाग

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या या अलिबागला फक्त शहारतूनच नव्हे तर अगदी पुण्यापासून आता आता तर, देशाच्या विविध भागांमधूनही पर्यटक भेट द्यायला येतात. अलिबाग आणि त्यानजीकच्या लहान खेड्यापाड्यांना याच पर्यटकांमुळं मोठा व्यवसायही मिळताना दिसत असून आता हेच अलिबाग उद्योजकांसाठी गुंतवणुकीचा उत्तम पर्यायसुद्धा ठरत आहे.   

गावानं बड्या उद्योजकाचं लक्ष वेधलं

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

अशा या अलिबागमधील एका लहानशा किनारपट्टी गावानं बड्या उद्योजकाचं लक्ष वेधलं असून, या गावाच्या विकासासाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक करत या ठिकाणाला जागतिक स्तरावरील पर्यटनस्थळाचा दर्जा मिळवून देण्याचा मानस या उद्योजकानं ठेवला आहे.   

आंग्रेकालीन

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

नागग्राम अशी पूर्वीची ओळख असणाऱ्या आंग्रेकालीन अष्टनगरातील अलिबागपासून साधारण 7 ते 8 किमी अंतरावर असणारं आणि नारळी पोफळीच्या बागांनी नटलेलं हे ठिकाण म्हणजे नागाव.   

जेटी सुविधा

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

अलिबाग तालुक्यातील नागावला जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ बनवणासाठी आता पावलं उचलण्यात आली असून, यासाठी राज्यसरकारच्या मदतीने नागाव येथे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, पंचतारांकीत हॉटेल्स आणि जेटी सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.   

हिरानंदानी

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

सदर योजनांच्या अनुषंगानं महत्त्वाची घोषणा हिरानंदानी उद्योग समुहाचे प्रमुख निरांजन हिरानंदानी यांनी केली. नागाव येथे एंटार्टिका सागरी पर्यटन विकास प्रकल्पाच्या शुभारंभ सोहळ्यात बोलत होते.   

नागाव

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

हिरानंदानी उद्योग समुहाच्या वतीने सुरुवातील नागाव परिसरात दोन हजार कोटींहून अधिकची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यावेळी आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे हे देखील उपस्थित होते.   

अलिबागचा कायापालट

Alibag Alibaug businessman niranjan hiranandani invested 3000 crores in nagaon travel

अलिबागमध्ये, त्यातही नागावमध्ये केली जाणारी ही गुंतवणकू येत्या काळात या संपूर्ण पट्ट्यासाठी फलदायी ठरणार असून, आता एक जगविख्यात पर्यटनस्थळ म्हणून अलिबागचा कायापालट कसा होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.   

