बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला
Alibaug Village Business News : गोवा नव्हे, तर अलिबागमधल्या गावाकडे वळल्या सर्वांच्याच नजरा. मुंबईपासून तास- दीड तासात पोहोचता येतंय... आता साऱ्या जगाची नजर इथंच रोखणार... उद्योजकानं दिलाय शब्द!
Sayali Patil | Feb 22, 2026, 11:01 AM IST
आनंद देणारी सहल
अलिबाग
मुंबईपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या या अलिबागला फक्त शहारतूनच नव्हे तर अगदी पुण्यापासून आता आता तर, देशाच्या विविध भागांमधूनही पर्यटक भेट द्यायला येतात. अलिबाग आणि त्यानजीकच्या लहान खेड्यापाड्यांना याच पर्यटकांमुळं मोठा व्यवसायही मिळताना दिसत असून आता हेच अलिबाग उद्योजकांसाठी गुंतवणुकीचा उत्तम पर्यायसुद्धा ठरत आहे.
गावानं बड्या उद्योजकाचं लक्ष वेधलं
आंग्रेकालीन
जेटी सुविधा
हिरानंदानी
