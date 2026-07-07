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पुणे, लोणावळा, नाशिकमधील सर्व पर्यटनस्थळांवर बंदी! मुंबई आणि पुण्याजवळच्या जगप्रसिद्ध हिलस्टेशनला भेट द्या

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:16 PM IST

महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आणि थंड हवेचे ठिकाण म्हणूनही ओळखले जाते. पावसाळ्यात येथील निसर्ग सौंदर्य अधिक खुलते. विशेष म्हणजे हे ठिकाण अतिशय बजेट फ्रेंडली आहे.  

 

Matheran Hill Station Trip : महाराष्ट्रात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस पडत आहे. अशातच खरबदारी म्हणून पुणे, लोणावळा, नाशिकमधील सर्व पर्यटनस्थळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे जायचं कुठं असा प्रश्न पर्यटकांना पडला आहे. या पर्यटकांसाठी   मुंबई आणि पुण्याजवळच्या जगप्रसिद्ध हिलस्टेशन बेस्ट ऑप्श्न ठरणार आहे. येथील डोंगरातून वाहणारे असंख्य धबधबे पाहून पर्यटक मंत्रमुग्ध होतात.

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 पुणे, लोणावळा, नाशिकमधील सर्व पर्यटनस्थळांवर बंदी घालण्यात आली आहे. पर्यटकांसाठी एक बेस्ट ऑप्शन ठरणार आहे ते मुंबई आणि पुण्याजवळच्या जगप्रसिद्ध हिलस्टेशन. 

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मुंबई पुण्यापासून अगदी जवळ असलेले हे हिलस्टेशनचे नाव माथेरान आहे. डोंगराच्या कुशीत वसलेले हे महाराष्ट्रातील सर्वात लहान हिल स्टेशन आहे.  माथेरानला मिनी महाबळेश्वर म्हणून देखील ओळखले जाते. 

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सर्वात सुंदर आणि आकर्षक असे हे हिल स्टेशन निसर्ग सौंदर्याने नटलेले आहे. हे समुद्रसपाटीपासून साधारणता 2600 फूट इतक्या उंचीवर आहे. पावसाळ्यात तर येथे फिरताना स्वर्गीय अनुभव येतो.  

 

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मध्य रेल्वेने नेरळ स्टेशनला उतरुन टॉय ट्रेन किंवा शेअर टॅक्सीने माथेरानच्या गेटपर्यंत जाता येते. पावसाळ्यात ही टॉय ट्रेन बंद असते. येथे पोहचल्यानंतर पायीच संपूर्ण माथेरान फिरावे लागते. 

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इको पॉईंट, सनसेट पाईंट, वन ट्री पॉईंट, मंकी पाईंट असे अनेक अप्रतिम व्ह्यू पॉइंट येथे आहेत. यासह अनेक हिडन पाईंट देखील येथे आहेत. 

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प्रवासाकरीता 500 रुपये तर निवास आणि खाण्यापिण्यासह साधारण दोन ते तीन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येवू शकतो.  शनिवार रविवार असं विकेंडला माथेरानला जाण्याचा प्लान करु शकता.   अगदी  3 दिवस जरी इथं राहिला तरी 5 हजारपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही.

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मुंबईपासून अगदी तासाभराच्या अंतरावर माथेरान हे  ठिकाण आहे. हजारो पर्यटक येथे निसर्गसौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी येत असतात.  पुण्यापासून देखील माथेरान जवळ आहे. 

 

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माथेरान मुंबई पासून 85 KM अंतरावर तर, पुण्यापासून 120 KM अंतरावर आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात रोमॅंटिक हिल स्टेशन म्हणूनही ओळखले जाते. (फोटो सौजन्य Aniruddha Patil यूट्यूब चॅनेल)

 

TAGS:
Tourist Spots
pune
lonavala
nashik
matheran
matheran hill station
Maharashtra Tourism
माथेरान
पुणे
लोणावऴा
नाशिक
पर्यटनस्थळ

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