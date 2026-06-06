'मी त्याला सांगितलं होतं माझे B**b नको दाखवू'; 'जान्हवी कपूरचं चॅट व्हायरल, 'पेद्दी'मधील बोल्ड सीन्सवरुन वादाला तोंड

Janhvi Kapoor Alleged Leaked Chats: बॉक्स ऑफिसवर 'पेद्दी' चित्रपट धुमाकूळ घालत असताना दुसरीकडे जान्हवी कपूरला फक्त एक वस्तू म्हणून दर्शवल्याने टीका होत आहे.
Janhvi Kapoor Alleged Leaked Chats: 'पेद्दी' (Peddi) चित्रपटाभोवती सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, जान्हवी कपूरच्या फॅन क्लब्सनी कथित खाजगी चॅट्स शेअर केले आहेत. या चॅट्समधून जान्हवीने काही सीन्सबद्दल आधीच चिंता व्यक्त केली होती असं दिसत आहे. जान्हवीच्या काही सीन्सवरुन टीका होत असून दिग्दर्शक बुची बाबू साना यांनी माफी मागितली. त्यानंतर हे चॅट समोर आले आहेत.
फॅन पेजेसवर फिरणाऱ्या स्क्रीनशॉट्सनुसार, जान्हवीने तिच्या भूमिकेशी संबंधित सीन्स शूट करताना वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट कॅमेरा अँगलवर वारंवार आक्षेप घेतला होता.
30 ऑक्टोबर अशी तारीख असणाऱअया या मेसेजमध्ये लिहिलं होतं की, "मी त्याला सांगितले होते की छाती आणि कमरेचे शॉट्स नकोत. I told him no b**b and waist shots"
त्याच चॅटमध्ये, तिने कथितपणे सह-कलाकार राम चरणने तिची बाजू घेत समर्थनार्थ पुढाकार घेतल्याचंही सांगितलं आहे. "राम सर खूप चांगले आहेत. त्यांनी त्याला खडसावलं आणि म्हणाले, 'तू यापुढे कधीही तिचे असे अँगल घेणार नाहीस. त्यामुळे तो नाराज झाला," असं त्यात लिहिलं आहे. या चॅट्सवरून हे आक्षेप दिग्दर्शक बुची बाबू साना यांच्या संदर्भात होते असं दिसत आहे.
"दक्षिण भारतात असे सतत घडत असते," असंही तिने मेसेजमध्ये म्हटलं आहे.
चाहत्यांनी या परिस्थितीची तुलना 'गेम चेंजर' चित्रपटातील कियारा अडवाणीवर झालेल्या टीकेशी केली, तेव्हा हा संवाद पुढे चालू राहिला. जान्हवीने कथितरीत्या लिहिलं, "नाही, यात जी मागणी केली जात होती ती अधिकच वाईट होती. पण राम सरांनी स्पष्ट नकार दिला आणि ते थांबवले."
अभिनेत्रीने आपली चिंता मांडताना येणारी हतबलता यावरही भाष्य केलं. तिने लिहिलं, "मी कशाचा सामना करत आहे, याची तुम्हाला कल्पनाही नाही. त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतेय."
तिने अभिनेत्री श्रीलीलाचे उदाहरण देत, चित्रपट सेटवर कलाकारांच्या पालकांच्या उपस्थितीबाबतही चर्चा केल्याचं समजत आहे. जान्हवीने कथितपणे म्हटलं की, जर तिचे वडील बोनी कपूर सेटवर आले असते तर स्थिती हाताबाहेर जाणारी ठरली असती.