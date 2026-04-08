Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन आणि नंबर 666 चं अनोखं कनेक्शन; ज्याला जग अशुभ मानतं, तो त्याच्यासाठी खास! कारण...
Allu Arjun and 666 Collection: अल्लू अर्जुन आणि '666' यांचा एक खास संबंध आहे. लोक हा अंक अशुभ मानतात पण पुष्पाच्या कारच्या नंबर प्लेटपासून ते मोबाईल नंबरपर्यंत सर्वत्र याच पॅटर्नचा वापर केलेला असतो. यामागील नेमकं कारण काय आहे हे जाणून घेऊयात..
Tejashree Gaikwad | Apr 08, 2026, 02:36 PM IST
Allu Arjun 666 Special Connection: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार अल्लू अर्जुन याची लोकप्रियता आज देशभरातच नव्हे तर जगभरात पोहोचली आहे. पुष्पा सिनेमाने तर त्याच्या फॅन फॉलोइंगमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. 8 एप्रिल 2026 रोजी तो आपला 44 वा वाढदिवस साजरा करत असून, सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दल विविध रंजक गोष्टी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘666’ या आकड्याशी त्याचा खास संबंध.
त्याच्याकडे असलेल्या अनेक लक्झरी गाड्यांच्या नंबर प्लेटमध्ये ‘666’ हा क्रमांक दिसतो. विशेष म्हणजे, त्याच्या मोबाईल नंबरच्या शेवटच्या अंकांमध्येही हाच पॅटर्न आहे. 2017 साली त्याने घेतलेल्या मर्सिडीज कारच्या नंबरमध्येही ‘666’ होता. त्यावेळी त्यांनी स्वतः सोशल मीडियावर सांगितले होते की, “काही लोक हा आकडा वेगळ्या नजरेने पाहतात, पण माझ्यासाठी तो शांततेचं प्रतीक आहे.”
8 एप्रिल 1982 रोजी चेन्नई येथे त्याचा जन्म झाला. त्याचे वडील अल्लू अरविंद हे प्रसिद्ध निर्माते आहेत. लहान वयातच त्याने चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकले. 1985 मध्ये ‘विजेथा’ या चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून त्याने सुरुवात केली. नंतर 2003 मध्ये 'गंगोत्री'मधून ते मुख्य भूमिकेत झळकले आणि तिथून त्यांच्या करिअरला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.
