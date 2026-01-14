एक IAS अधिकारी ज्याने टीम इंडियात केलं पदार्पण, पहिल्याच सामन्यात ठोकलं अर्धशतक
Amay Khurasiya : आपल्या राष्ट्रीय संघात खेळण्याची संधी मिळावी असं स्वप्न प्रत्येक क्रिकेटरचं असतं. भारतासारख्या देशात जिथे प्रत्येक दुसऱ्या मुलाला सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली व्हावंसं वाटतं अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवणं खूपच कठीण होऊन जातं. देशाच्या राष्ट्रीय संघाचं प्रतिनिधित्व करणं आणि भारतातील सर्वात कठीण परीक्षा असलेली यूपीएससी पास करणं या दोन्ही सामान्यांना जवळपास अशक्यच वाटतात.
Pooja Pawar | Jan 14, 2026, 08:50 PM IST
अखेर त्यांनी एप्रिल 2007 मध्ये निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हटले की ते कोचिंगच्या माध्यमातून खेळात योगदान देईल. अमय खुरासियाने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मध्य प्रदेशसाठी खेळताना खूप धावा केल्या. त्याने 119 सामन्यांमध्ये 40.8 च्या सरासरीने 7304 धावा केल्या, ज्यात 21 शतकं आणि 31 अर्धशतकंचा समावेश आहे.
