Marathi News
एक IAS अधिकारी ज्याने टीम इंडियात केलं पदार्पण, पहिल्याच सामन्यात ठोकलं अर्धशतक

Amay Khurasiya : आपल्या राष्ट्रीय संघात खेळण्याची संधी मिळावी असं स्वप्न प्रत्येक क्रिकेटरचं असतं. भारतासारख्या देशात जिथे प्रत्येक दुसऱ्या मुलाला सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली व्हावंसं वाटतं अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवणं खूपच कठीण होऊन जातं. देशाच्या राष्ट्रीय संघाचं प्रतिनिधित्व करणं आणि भारतातील सर्वात कठीण परीक्षा असलेली यूपीएससी पास करणं या दोन्ही सामान्यांना जवळपास अशक्यच वाटतात.

Pooja Pawar | Jan 14, 2026, 08:50 PM IST
यूपीएससीची परीक्षा  पास करून तो आयएएस अधिकारी बनलेला आणि टीम इंडियात स्थान मिळवून भारताचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्याचं नाव अमय खुरासिया असं आहे. अमयने 1999 मध्ये श्रीलंकेच्या विरुद्ध भारताकडून पदार्पण केलं होतं, यापूर्वी त्याने यूपीएससीची परीक्षा सुद्धा उत्तीर्ण केली होती.   

अमय खुरासिया हा भारतीय सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागात निरीक्षक आहे (22 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत). एवढंच नाही तर अमयने त्याच्या छोट्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत भारतासाठी 12 वनडे सामने देखील खेळले आहेत.  

अमय खुरासियाने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सुद्धा खूप धावा केल्या आणि त्यामुळेच त्याला राष्ट्रीय संघात संधी मिळाली. तो त्यावेळचा डाव्या हाताचा फलंदाज म्हणून प्रसिद्ध होता जो वेगवान धावा करायचा.   

अमय खुरासियाने त्याच्या करिअरची सुरुवात सुद्धा दमदार केली होती. त्याने पदार्पणाच्या सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध वेगवान अर्धशतक झळकावले होते.  आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघर्ष करावा लागला. 1999 च्या वर्ल्ड कप संघात त्याचा समावेशही करण्यात आला, परंतु तो एकही सामना खेळला नाही.  

अमय खुरासियाने भारतासाठी शेवटचा सामना हा जुलै 2001 मध्ये श्रीलंकेच्या विरुद्ध खेळला, त्यानंतर त्याला संघातून बाहेर करण्यात आले आणि पुन्हा कधीच त्याला संघाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली नाही.   

अखेर त्यांनी एप्रिल 2007 मध्ये निवृत्ती घेण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हटले की ते कोचिंगच्या माध्यमातून खेळात योगदान देईल. अमय खुरासियाने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मध्य प्रदेशसाठी खेळताना खूप धावा केल्या. त्याने 119 सामन्यांमध्ये 40.8 च्या सरासरीने 7304 धावा केल्या, ज्यात 21 शतकं आणि 31 अर्धशतकंचा समावेश आहे.  

अमय खुरासियाने 112 लिस्ट ए सामने सुद्धा खेळले ज्यात त्याने 3768 धावा केल्या. यात चार शतकं आणि 26 अर्धशतकंचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, तो 13.54 च्या सरासरीने फक्त 149 धावा करू शकला, ज्यामध्ये पदार्पणातच त्याने फक्त एक अर्धशतक झळकावले.  

यूपीएससी परीक्षा जिंकल्यानंतर अमय खुरासिया यांनी हार मानली नाही आणि सध्या ते केरळ क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांची प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाली, त्यानंतर केरळने शानदार कामगिरी केली आणि पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचला. जरी ते विजेतेपद जिंकू शकले नाहीत, तरी त्यांच्या कामगिरीचे खूप कौतुक झाले आणि अमेय खुरासिया यांच्या देखरेखीखाली संघ योग्य दिशेने वाटचाल करत असल्याचे दिसून येते.  

