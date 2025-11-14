कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम
Shardul Thakur IPL Teams: तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की शार्दुल ठाकूरने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये सहा संघांकडून खेळला आहे, ज्यामध्ये मुंबई इंडियन्स हा त्याचा सातवा संघ आहे. शार्दुलने 2015 मध्ये पंजाब किंग्जकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात केली.
Tejashree Gaikwad | Nov 14, 2025, 09:16 AM IST
Shardul Thakur IPL Teams: आयपीएल (IPL) मध्ये संघ बदलण्याबाबत अनेक नावं चर्चेत असतात, पण या यादीतील महत्त्वाचं नाव म्हणजे शार्दुल ठाकूर. आगामी IPL 2026 हंगामासाठी आता मुंबई इंडियंससोबत त्यांची एंट्री निश्चित झाली असून MI हा त्यांचा सातवा संघ ठरणार आहे. याआधी ते IPL मध्ये तब्बल सहा वेगवेगळ्या टीमचे प्रतिनिधित्व करून गेले आहेत.
