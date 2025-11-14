English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कमाल! शार्दुल ठाकूरची 7वी IPL टीम ठरली मुंबई इंडियन्स; तरीही एका खेळाडूच्या नावावर आहे सर्वाधिक टीम बदलण्याचा विक्रम

Shardul Thakur IPL Teams: तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की शार्दुल ठाकूरने आतापर्यंत आयपीएलमध्ये सहा संघांकडून खेळला आहे, ज्यामध्ये मुंबई इंडियन्स हा त्याचा सातवा संघ आहे. शार्दुलने 2015 मध्ये पंजाब किंग्जकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात केली.    

Tejashree Gaikwad | Nov 14, 2025, 09:16 AM IST
twitter
1/8

Shardul Thakur IPL Teams

Shardul Thakur IPL Teams: आयपीएल (IPL) मध्ये संघ बदलण्याबाबत अनेक नावं चर्चेत असतात, पण या यादीतील महत्त्वाचं नाव म्हणजे शार्दुल ठाकूर. आगामी IPL 2026 हंगामासाठी आता मुंबई इंडियंससोबत त्यांची एंट्री निश्चित झाली असून MI हा त्यांचा सातवा संघ ठरणार आहे. याआधी ते IPL मध्ये तब्बल सहा वेगवेगळ्या टीमचे प्रतिनिधित्व करून गेले आहेत.  

twitter
2/8

अनसोल्डपासून थेट मुंबई इंडियंसपर्यंत

IPL 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये शार्दुलला कोणत्याही फ्रँचाइजीनं विकत घेतलं नव्हतं. तो अनसोल्ड राहिल्यानंतर त्याची IPL कारकीर्द धोक्यात येईल अशी चर्चा होती. मात्र, LSG चा एक प्रमुख बॉलर दुखापतीमुळे बाहेर गेल्यानंतर शार्दुलला मधेच बुलावणी मिळाली आणि त्याची एंट्री झाली.

twitter
3/8

मुंबई इंडियंसने LSG सोबत

पण आता 2026 हंगामासाठी मुंबई इंडियंसने LSG सोबत ट्रेड करत 2 कोटी रुपयांत शार्दुलला आपल्या ताफ्यात आणलं आहे. मुंबईसाठी हा निर्णय विशेष ठरतो कारण शार्दुल मूळ मुंबईचा खेळाडू असून रणजीमध्ये तो संघाचे नेतृत्वही करेल. वानखेडेवरील त्याचा मोठा अनुभव MI साठी उपयोगी पडणार यात शंका नाही.

twitter
4/8

IPL मधील अद्भुत प्रवास – सात संघांचा खेळाडू!

शार्दुलने IPL मधील प्रवासाची सुरुवात 2015 मध्ये पंजाब किंग्ससोबत केली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये ते पुणे सुपरजायंट्सकडून खेळला. 2018 ते 2021 या चार वर्षांत चेन्नई सुपर किंग्सचा महत्त्वाचा भाग राहिला आणि या काळात त्याने  IPL विजेतेपदही जिंकले.

twitter
5/8

पुढील प्रवास 'असा' होता

2022 – दिल्ली कॅपिटल्स 2023 – कोलकाता नाइट रायडर्स 2024 – पुन्हा CSK 2025 – लखनऊ सुपर जायंट्स 2026 – मुंबई इंडियंस (7वा संघ) एका खेळाडूने इतक्या विविध फ्रँचायझींसाठी खेळणे हे स्वतःमध्ये दुर्मिळ मानले जाते.

twitter
6/8

पण सर्वाधिक टीमसाठी खेळण्याचा विक्रम फिंचच्या नावावर!

जरी शार्दुल आता सातव्या संघासोबत जोडले गेला असला तरी IPL इतिहासातील सर्वाधिक फ्रँचायझींसाठी खेळण्याचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाचा ओपनर एरॉन फिंच याने नोंदवला आहे.  

twitter
7/8

फिंचनं IPL मध्ये तब्बल 9 टीम्ससाठी खेळलं आहे. त्यात RR, DC, पुणे वॉरियर्स इंडिया, SRH, MI, गुजरात लायन्स, पंजाब किंग्स, RCB आणि KKR यांचा समावेश आहे.  

twitter
8/8

दुसऱ्या क्रमांकावर जयदेव उनादकट

फिंचानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय गेंदबाज जयदेव उनादकट आहे. त्याने IPL मध्ये 8 फ्रँचायझींचे प्रतिनिधित्व केले आहे KKR, RCB, दिल्ली डेअरडेव्हिल्स, पुणे सुपरजायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, MI, LSG आणि SRH.

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

पुढील अल्बम

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य

Daily Numerology 14 November : 5 मूलांकाच्या लोकांनी आज सतर्क राहावे, तर 8 अंकासाठी दिवस शुभ, पाहा अंकशास्त्र राशीभविष्य 9
Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये!

Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये!

Maithili Thakur Net Worth: BJPची नवी उमेदवार करोडपती! मैथिली ठाकूर करोडोंची मालकिन, एका शोची फी लाखोंमध्ये! 9
Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज &#039;या&#039; लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज 'या' लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा

Daily Tarot Card Horoscope : वेशी योगामुळे आज 'या' लोकांना होणार करिअरमध्ये फायदा; तर यांनी वरिष्ठांशी मतभेद टाळा 12
Girija Oak: &#039;भाभी लव्हर&#039; म्हणत फोटो व्हायरल करणाऱ्यांना गिरीजा ओकने दिलं उत्तर, &#039;मला कामुक...&#039;

Girija Oak: 'भाभी लव्हर' म्हणत फोटो व्हायरल करणाऱ्यांना गिरीजा ओकने दिलं उत्तर, 'मला कामुक...'

Girija Oak: 'भाभी लव्हर' म्हणत फोटो व्हायरल करणाऱ्यांना गिरीजा ओकने दिलं उत्तर, 'मला कामुक...' 9