खरेदीची सुवर्णसंधी! Amazon Great Indian Festival Sale ला 'या' दिवशी होणार सुरुवात

फ्लिपकार्टनंतर आता ॲमेझॉननेही सेलची तारीख जाहीर केली आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मने सांगितले की, ॲमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल सेल ८ ऑक्टोबर २०२६ पासून सुरू होईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या सेलमध्ये स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन, ब्युटी, घरगुती वस्तू आणि किराणा मालासह जवळपास सर्वच श्रेणींमधील उत्पादनांवर सूट मिळेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ॲमेझॉनने असेही सांगितले की, ग्राहकांना एसबीआय क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड तसेच ईएमआय व्यवहारांवर १०% ची त्वरित सूट मिळेल आणि प्राईम सदस्यांना १०% पर्यंत अतिरिक्त सूट मिळेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे म्हणणे आहे की, ॲमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हलमध्ये प्रत्येकासाठी काहीतरी आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज २०२६ सेल सर्व ग्राहकांसाठी ९ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ॲमेझॉन इंडियाचे उपाध्यक्ष, सौरभ श्रीवास्तव म्हणाले, “ॲमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल हा देशातील सर्वात मोठ्या शॉपिंग उत्सवासाठी ग्राहक, विक्रेते आणि ब्रँड्सना एकत्र आणून भारतीय सणांचा उत्साह साजरा करतो. यावर्षी, देशभरातील ग्राहक वर्षातील सर्वात कमी किमती, ब्लॉकबस्टर डील्स आणि लाखो उत्पादनांवर रोमांचक नवीन लाँचची अपेक्षा करू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
याव्यतिरिक्त, प्रीमियम आणि व्हॅल्यू उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी काही मिनिटांत, तासांत, त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी डिलिव्हर केली जाईल. विक्रेत्यांनी आधीच नियोजित केलेल्या रोमांचक डील्स व्यतिरिक्त, ग्राहक या ॲमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हलमध्ये मोठ्या बचतीची अपेक्षा करू शकतात.” फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया