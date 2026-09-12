/अमीषा पटेलच्या आईच्या घरात चोरी! घरातल्याच व्यक्तीने हिऱ्यांचे लाखो रुपयांच्या बांगड्या केल्या लंपास

बॅालिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेल वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत असते, काही दिवसांपूर्वी ती हार्दिक पांड्यासोबत दिसली होती आता तिच्याबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे.
अभिनेत्री अमिषा पटेल यांच्या मुंबईतील घरात चोरी झाल्याची घटना घडली आहे. घरातून सुमारे ५ लाख रुपयांचे सोन्या-हिऱ्यांचे दागिने गायब झाल्याने त्यांच्या आई, आशा पटेल यांनी तक्रार दाखल केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी एका घरकाम करणाऱ्याला अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही चोरी अमिषा पटेल यांच्या आई-वडिलांच्या चर्चगेट येथील घरी झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि चोरीच्या आरोपाखाली ४० वर्षीय घरकामगार सीमा घाटे हिला अटक केली. पोलिसांनी तिला मुंबईच्या विरार परिसरातून अटक केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जानेवारी महिन्यात आशा पटेल यांच्या दागिन्यांमधून सोन्याच्या बांगड्यांची एक जोडी गायब झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते. या बांगड्या हिऱ्यांनी जडवलेल्या होत्या आणि त्यांची किंमत अंदाजे ५ लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आशा पटेल यांनी घरकामगार महिलेला बांगड्या परत करण्याची वारंवार विनंती केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले आणि तपासादरम्यान घरकाम करणाऱ्या महिलेला अटक करण्यात आली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पोलीस आता चोरीला गेलेल्या दागिन्यांच्या हस्तगतीचा आणि या प्रकरणात इतर कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास करत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अटक केलेल्या घरकाम करणाऱ्या महिलेला न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे तिला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. चौकशीद्वारे, पोलीस चोरीची संपूर्ण साखळी आणि हरवलेल्या दागिन्यांविषयी माहिती गोळा करत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया