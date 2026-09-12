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अमीषा पटेलच्या आईच्या घरात चोरी! घरातल्याच व्यक्तीने हिऱ्यांचे लाखो रुपयांच्या बांगड्या केल्या लंपास

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 12, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 06:10 PM IST

बॅालिवूड अभिनेत्री अमिषा पटेल वैयक्तिक आयुष्यामुळे सातत्याने चर्चेत असते, काही दिवसांपूर्वी ती हार्दिक पांड्यासोबत दिसली होती आता तिच्याबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे.

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अभिनेत्री अमिषा पटेल यांच्या मुंबईतील घरात चोरी झाल्याची घटना घडली आहे. घरातून सुमारे ५ लाख रुपयांचे सोन्या-हिऱ्यांचे दागिने गायब झाल्याने त्यांच्या आई, आशा पटेल यांनी तक्रार दाखल केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Amisha Patel News2/7

मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी एका घरकाम करणाऱ्याला अटक केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही चोरी अमिषा पटेल यांच्या आई-वडिलांच्या चर्चगेट येथील घरी झाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Amisha Patel Mother3/7

तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आणि चोरीच्या आरोपाखाली ४० वर्षीय घरकामगार सीमा घाटे हिला अटक केली. पोलिसांनी तिला मुंबईच्या विरार परिसरातून अटक केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

Amisha Patel theft case4/7

जानेवारी महिन्यात आशा पटेल यांच्या दागिन्यांमधून सोन्याच्या बांगड्यांची एक जोडी गायब झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते. या बांगड्या हिऱ्यांनी जडवलेल्या होत्या आणि त्यांची किंमत अंदाजे ५ लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Amisha Patel house help arrested5/7

आशा पटेल यांनी घरकामगार महिलेला बांगड्या परत करण्याची वारंवार विनंती केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचले आणि तपासादरम्यान घरकाम करणाऱ्या महिलेला अटक करण्यात आली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Amisha Patel jewelry theft6/7

पोलीस आता चोरीला गेलेल्या दागिन्यांच्या हस्तगतीचा आणि या प्रकरणात इतर कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास करत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Amisha Patel gold and diamond jewelry7/7

अटक केलेल्या घरकाम करणाऱ्या महिलेला न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे तिला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. चौकशीद्वारे, पोलीस चोरीची संपूर्ण साखळी आणि हरवलेल्या दागिन्यांविषयी माहिती गोळा करत आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Amisha Patel
bollywood
marathi news

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