English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मोठी बातमी: अमेरिकेत शटडाऊन नव्हे 'लॉकडाऊन'च! भारतीयांनाही मोठा फटका...

USA Shutdown News : अमेरिकी सरकार अर्थात ट्रम्प सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल नसल्याचं स्पष्ट होत असून, आता याच आर्थिक महासत्ता राष्ट्रात सुरू असणारं सरकारी शटडाऊन जवळपास संपण्याच्या वाटेवर असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

Sayali Patil | Nov 10, 2025, 10:14 AM IST
twitter
1/9

डोनाल्ड ट्रम्प

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

USA Shutdown News : डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असणाऱ्या अमेरिकेमध्ये मागील 40 दिवसांपासून किंबहुना त्याआधीपासून सुरू असणारं सरकारी शटडाऊन आता संपुष्टात येण्याची चिन्हं असल्याचं वक्तव्य करत राष्ट्राध्यक्षांनी साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं आहे. प्राथमिक वृत्तानुसार अमेरिकेत डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन या दोन्ही बाजूंमध्ये तडजोड सकारात्मक दिशेनं चालल्याचं समोर येत आहे.   

twitter
2/9

शटडाऊन

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

अमेरिकेतील ही परिस्थिती म्हणजे फक्त शटडाऊन नसून, एक प्रकारे परदेशी प्रवाशांसाठी लॉकाडाऊनच असल्याचं मत अनेक आंतरराष्ट्रीय जाणकारांनी वर्तवत अमेरिकेतील परिस्थिीवर भाष्य केलं. जिथं शटडाऊनमुळं शनिवारी सुमारे हजाराहून अधिक विमान उड्डाणं अमेरिकेत रद्द करण्यात आली.   

twitter
3/9

तोडगा निघणं अपेक्षित

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

ट्रम्प यांच्या सांगण्याप्रमाणं शटडाउनवर लवकर तोडगा निघणं अपेक्षित आहे. असं न झाल्यास मात्र विमान कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार असून, अनेक कंपन्या दिवाळखोरीच्या नजीक जाऊ शकतात अशी भीती अर्थविश्लेषकांनी दिली आहे.  

twitter
4/9

उड्डाणं रद्द

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

जागतिक स्तरावरील वृत्तसंस्थांच्या माहितीनुसार शनिवारी अमेरिकेत अटलांटा, शिकागो, डेनव्हर, न्यू जर्सी येथून निघणाऱ्या सर्व विमानांची सेवा विस्कळीत झाली होती. जिथं उत्तर कॅरोलिना राज्यातील शेर्लोट विमानतळावरील 130 उड्डाणं रद्द करण्यात आली.

twitter
5/9

कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

न्यूयॉर्क शहराच्या नजीकच्या विमानतळांवर रडार केंद्रासह नियंत्रण टॉवरमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यानं याचा थेट परिणाम विमानसेवांसह परदेशी प्रवाशांवर झाला आणि एक प्रकारे अमेरिकेत या परदेशी प्रवाशांसाठीचं लॉकडाऊनच सुरू असल्याची परिस्थिती उदभवली. 

twitter
6/9

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

शटडाऊनमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडल्यानं अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा स्पष्ट दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या युरोपसह इतर देशांत जेथे अमेरिकेचे लष्करी तळ आहेत, तिथं हजारो स्थानिक कर्मचाऱ्यांना गेले सहा आठवडे पगार देण्यात न आल्यानं एक नवं आर्थिक संकट डोकं वर काढताना दिसत आहे.   

twitter
7/9

चर्चा सकारात्मक

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

दरम्यान, सध्या अमेरिकी सीनेटमध्ये सुरू असणाऱ्या चर्चा सकारात्मक दिशेनं गेल्यास पुढं सदरील महत्त्वाची विधेयकं ट्रम्प यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार असून, अधिकृतपणे हे संकट टळू शकतं. 

twitter
8/9

भारतावर परिणाम

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

परिणामस्वरुप अमेरिकेतील राष्ट्रीय उद्यानं, आयआरएस कर प्रणाली, पासपोर्ट आणि व्हीसा प्रणाली ज्याचा परिणाम बहुतांश भारतीयांवरही झाला आहे.  

twitter
9/9

किमान दिला

america shutdown is turning into a lockdown to foreginers impact on india donald trump latest update

 साधारण 1 ऑक्टोबरपासून बंद असणाऱ्या सेवा पुन्हा सुरू होण्याची आणि यातून किमान दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य- रॉयटर्स)

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 November : टॅरोकार्डनुसार 'या' लोकांनी राहावं शत्रूपासून सावधान; तर यांनी भावनिक होऊन कोणतेही निर्णय घेऊ नका

पुढील अल्बम

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 November : टॅरोकार्डनुसार &#039;या&#039; लोकांनी राहावं शत्रूपासून सावधान; तर यांनी भावनिक होऊन कोणतेही निर्णय घेऊ नका

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 November : टॅरोकार्डनुसार 'या' लोकांनी राहावं शत्रूपासून सावधान; तर यांनी भावनिक होऊन कोणतेही निर्णय घेऊ नका

Daily Tarot Card Rashi Bhavishya 10 November : टॅरोकार्डनुसार 'या' लोकांनी राहावं शत्रूपासून सावधान; तर यांनी भावनिक होऊन कोणतेही निर्णय घेऊ नका 12
कतरिना आई झाल्याच्या पोस्टवर Ex-BF सलमानचा विकीला खोचक सल्ला? म्हणाला, &#039;सर्व खाजगी गोष्टी...&#039;

कतरिना आई झाल्याच्या पोस्टवर Ex-BF सलमानचा विकीला खोचक सल्ला? म्हणाला, 'सर्व खाजगी गोष्टी...'

कतरिना आई झाल्याच्या पोस्टवर Ex-BF सलमानचा विकीला खोचक सल्ला? म्हणाला, 'सर्व खाजगी गोष्टी...' 10
Daily Numerology 10 November : सोमवारचा दिवस &#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांसाठी धनलाभाचा; तर या लोकांनी राहावं सावधान

Daily Numerology 10 November : सोमवारचा दिवस 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी धनलाभाचा; तर या लोकांनी राहावं सावधान

Daily Numerology 10 November : सोमवारचा दिवस 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी धनलाभाचा; तर या लोकांनी राहावं सावधान 9
2026मध्ये महाविनाश? भूकंप-पूर, महायुद्धाचे संकेत अन् एलियन्स...; ही भाकितं धडकी भरवणारी

2026मध्ये महाविनाश? भूकंप-पूर, महायुद्धाचे संकेत अन् एलियन्स...; ही भाकितं धडकी भरवणारी

2026मध्ये महाविनाश? भूकंप-पूर, महायुद्धाचे संकेत अन् एलियन्स...; ही भाकितं धडकी भरवणारी 8